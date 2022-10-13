Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 222

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

14:23 В Иркутской области перестали рассылать повестки на мобилизацию, заявил военком региона Евгений Фуженко. Но могут возобновить в любой момент с подачи Генштаба.

«В настоящее время мы проводим сверку и учет данных граждан, прибывающих в запасе. Оповещение в настоящее время не проводится, — уверяет Фуженко. — В дальнейшем мы будем действовать по дополнительным указаниям Генштаба, который, в зависимости от обстановки, наделен полномочиями менять количество граждан, призываемых по мобилизации».

13:45 Представители Минобороны продолжают отрицать заявления губернаторов о завершении мобилизации, сделанные ранее. На этот раз выступил военком Красноярского края Андрей Лысенко: «О том, что частичная мобилизация на территории края завершена, — это неправильное утверждение».

При этом еще 7 октября пресс-служба главы региона Александра Усса («ЕР») заявила государственному агентству ТАСС, что регион «одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации»: «К местам дислокации отправлены последние группы мобилизованных».

13:40 Первую партию мобилизованных жителей Томской области отправили в Херсонскую область, присоединенную Кремлём.

«Первая партия, шлёт привет из Херсона», — говорится в телеграм-канале «Мобилизованные Томск», который рассказывает о жизни призывников.



На грузовике написано «Парабель» — это село в Томской области.

13:28 Уже пятеро мобилизованных жителей Челябинской области погибли в зоне «спецоперации», заявили в пресс-службе губернатора и правительства Челябинской области 74.ru.

Мобилизация началась 21 сентября. Власти утверждали, что призванных будут готовить на протяжении не менее двух недель, а также не будут отправлять непосредственно в зону боевых действий.

13:23 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите с участием Путина в Астане призвал остановить кровопролитие в Украине, передает Orda.

«Мы все еще видим последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабе. Всегда говорю, что справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителей в <…> [спецоперации] и нет побежденного в справедливом мире. С другой стороны, наши интенсивные усилия с ООН по ликвидации негативных последствий <…> [спецоперации] получили признание во всем мире. Стамбульское соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море и состоявшийся в прошлом месяце обмен пленными ощутимое достижение в этом направлении. Наша цель сохранить темп, несмотря на все трудности на поле, и как можно скорее остановить кровопролитие», — заявил турецкий лидер.



13:16 Путин опять решил заговорить о «золотом миллиарде». На этот раз на саммите в Астане.

Мировая финансовая система, по версии Путина, «на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому „золотому миллиарду“… жить за чужой счет» (цитата по РИА Новости).

Напомним, что «золотой миллиард» — это конспирологическая теория, по которой некие тайные силы якобы добиваются перераспределения львиной доли благ в пользу сравнительно небольшой богатой доли населения Земли («золотого миллиарда»). Концепция, предположительно зародилась как раз в СССР в 1970—1980-е годы. Профессор Сергей Капица на международном форуме «Интеллектуальная Россия» развеял «страшилки про жирующий золотой миллиард», назвав их наивными и напомнив, что в развитых странах не обеспечивается главный параметр устойчивого развития — воспроизводство народонаселения. Все более актуальной эта проблема становится и для России, отмечал Капица.



13:08 ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» о «необоснованном повышении» тарифов на связь. «В мае текущего „Мегафон“ повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. Антимонопольная служба установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции», — утверждает служба.

Дело возбуждено по признакам нарушения пукнта 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (установление монопольно высокой цены).

12:26 Путин прилетел в Астану, где участвует в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заседании Совета глав государств СНГ и саммите Россия — Центральная Азия. Мероприятия уже начались, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

На саммите ожидались главы 11 государств.

«На повестке дня — обсуждение перспектив взаимодействия РФ и пяти центральноазиатских государств в различных областях. Предполагается также уделить внимание проблематике региональной безопасности с учётом, в частности, ситуации в Афганистане. Будет принято итоговое совместное заявление», — утверждали в Кремле.

«Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо „глобальной дисфункцией“. С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие. На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу», — при этом заявил глава Казахастана Касым-Жомарт Токаев.

11:37 Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность участвовать в боевых действиях осужденным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ. В базе Госдумы он пока не опубликован.

Соавтором стала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди («ЕР»). «Законопроектом предусматривается дополнение УК РФ статьей 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях», — сказано в пояснительной записке.

В армию смогут отправиться те, кто приговорен к сроку до 5 лет. Им предоставят отсрочку от заключения на время боевых действий. «Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания», — утверждает сенатор.

При этом единороссы захотели поразить в праве защищать родину тех заключенных, которые осуждены за нарушение правил проведения митингов, массовые беспорядки, «дискредитацию» ВС РФ, «пропаганду нацистской символики», призывы к санкциям против РФ, «распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

В то же время бизнесмен Евгений Пригожин, признавшийся в основании ЧВК «Вагнер», фактически уже подтвердил, что «бывшие заключенные», участвующие в «спецоперации», «получили помилование за службу». У некоторых нет части конечностей. На видео верифицированного диалога Пригожина с одним из заключенных, которое распространило РИА «ФАН», один из них говорил, что уже отсидел 10 лет и 13 еще впереди. «Ты был нарушитель, теперь герой <…> [спецоперации]», — ответил ему Пригожин.

Освободить заключенного, не отбывшего срок заключения возможно только по следующим основаниям: помилование — указом президента РФ; амнистия — постановлением Государственной думы; условно-досрочное освобождение — решением суда. РИА «ФАН» говорит о помиловании, значит решения об освобождении уголовников, если они были, мог выносить лично Путин. В УК РФ есть статья 359 (наемничество). По ней грозит до 18 лет колонии.

11:02 Красноярский канал написал донос в прокуратуру на депутата заксобрания из «Единой России».

Директор «Восьмого канала» Иван Головкин подал заявление в прокуратуру Красноярского края на регионального парламентария, главу строительного комитета Алексея Кулеша. Ему не понравился пост депутата, осудившего донос «Восьмого канал» на преподавателя сельской школы в деревне Верхний Суэтук, где учатся этнические эстонцы и изучают язык по эстонским учебникам — в сюжете утверждалось, что там якобы преподают «по учебникам с нацистской символикой». Более того, тему решила поднять прямо на сессии заксобрания депутат Ирина Иванова («Зеленые»).

«Какой интересный новый жанр открыла на сессии депутат Ирина Геннадьевна Иванова. Жанр доноса. Искреннего, незамутненного доноса. Свежо!» — отреагировал в своем телеграме Кулеш.



После этого Головкин и написал донос прокурору края Роману Тютюнику, в том числе указав, что, по его мнению, посты Кулеша в фейсбуке**** «дискредитируют» ВС РФ. Более того, он припомнил поездки Кулеша якобы в США, Швецию, Германию, Латвию и Францию в 2011—2019 годах.



Сам Кулеш посчитал заявление в прокуратуру «смешным»: «Очень искреннему общественнику-активисту Ивану Головкину я бы, случись у нас беседа (что вряд ли), порекомендовал бы уточнить у следователя состав и квалифицирующие признаки клеветы и диффамации. На всякий случай».

ООО «Телекомпания 8 канал» принадлежит Ивану Головкину. Он был руководителем штаба местной «Молодой гвардии „Единой России“» в 2012—2015 годах. По данным сервиса «Контур.Фокус», на Головкина записано две фирмы под одинаковым названием ООО «ТК 8 Канал», но с разными ИНН (данные по отчетности одной есть только за 2019 год, вторая показывает нулевую выручку). Это СМИ вещает в ютубе, а его телеграм-канал называется «Выбор народа Z».



10:26 Одного из погибших в новосибирском лагере для мобилизованных, 35-летнего Александра Колтуна похоронили в Братске. Родственники и знакомые заявили о следах побоев.

«Я с трудом на сына смотреть-то могла, в таком он виде, что ужас — лоб вдавлен, все лицо — одна сплошная гематома. Конечно, это насильственная смерть», — рассказала его мать Елена Гудо Сибирь. Реалии*.



«Даже посмертный макияж не смог скрыть синяки и гематомы, — добавила подруга семьи Анастасия Пестова. — Елена сейчас придет в себя и будет на эксгумацию подавать, потому что это очевидно насильственная смерть — на похоронах все буквально заметили и сломанные кости на лице, и следы ударов».



Официальная же причина смерти — сердечный приступ. При этом документ семье до сих пор не выдали.



Александр Колтун пошел по мобилизации добровольцем, несмотря на шестеро детей. А 2 октября он умер, якобы от сердечного приступа, хотя никогда не жаловался на такие проблемы, говорила ранее его мать: «Последний раз звонил 2 октября в 4−30, говорил, что форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют. Забрать тело мы не можем, власти нам не содействуют, сидим три дня в неведении. Подумайте хорошо, прежде чем отправлять своих сыновей».

«Мне пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил. Сейчас говорят о сердечной недостаточности… Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем», — подчеркнула мама.

Напомним, на базе Новосибирского высшего военного командного училища размещают мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Сообщалось, что из-за большого потока, часть мобилизованных размещали в одном из местных ДК. Известны факты того, что мобилизованные некоторое время жгли костры перед лагерем, чтобы согреться. Призывную комиссию в регионе возглавляет губернатор Андрей Травников.

10:20 Новосибирские власти пообещали возместить расходы всех мобилизованных жителей города на обмундирование, которые, по разным оценкам экспертов и депутатов Госдумы, могут составлять до 100 тыс. рублей.



Но затем чиновники заявили, что имели ввиду немного другое: только некоторым и не полностью.

Все подробности читайте здесь.



Главное на утро 13 октября

• Журналист The Insider*, объявленного в РФ «нежелательной организацией», Василия Крестьянинова записали добровольцем на «спецоперацию» в Украине, взломав аккаунт в госуслугах.

11 октября он получил на электронную почту, которой почти не пользуется, уведомление от госуслуг о том, что его заявление на запись в добровольцы одобрено, и ему была была назначена дата явки в военкомат. Сам Крестьянинов никакого заявления не подавал. Он обнаружил, что в его аккаунт входили с IP-адресов из Москвы, подмосковных Люберец и Еревана.

«Я решил проверить: перешел на сайт госуслуги, которым тоже практически не пользуюсь, и обнаружил, что официально зарегистрировано обращение от моего имени, что, конечно, рассматриваю как политическое преследование за мою журналистскую и активистскую деятельность. Российский режим пытается так давить на меня. Очевидно, сейчас мобилизованные люди находятся в критической опасности», — считает журналист.

• На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 143 страны осудили присоединение украинских территорий к России. Пять стран выступили против, 35 воздержались. Таблицу с результатами опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Против резолюции выступили сама Россия, а также Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия.



• Чехия запретит россиянам въезд по туристической визе, выданной любым государством Евросоюза, с 25 октября.

Ранее въезд по туристическим визам для россиян закрыли Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия.

• Центральный райсуд Тюмени прекратил административное дело о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) против местной жительницы Алисы Климентовой за надпись мелками «нет в***е» и рисунок пацифика на площади Единства и Согласия. В объяснительной она написала, что на самом деле «имела ввиду „нет вобле“, поскольку испытывает неприязнь к данному виду рыб», передает телеграм-канал «Тюмень — богатый регион!».

Того, что написали полицейский в протоколе, недостаточно для того, чтобы обвинить женщину в «дискредитации» армии. Дело было закрыто из-за отсутствия состава правонарушения, суд также постановил вернуть жительнице изъятую у нее желтую коробку с одним синим мелком.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.