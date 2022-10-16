Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 225

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

19:20 Мужчина наступил на мину в Белгородской области, ему оторвало ступню

«В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается».

Гладков попросил жителей области воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.

19:10 Мэр Новосибирска рассказал о подготовке 6,5 тыс. аптечек для военнослужащих из Новосибирска муниципальной аптечной сетью.

«За сутки были собраны и проверены 6 500 тактических аптечек. 15 октября аптечки в полном объеме были направлены по назначению», - написал он в телеграме.

Тактические аптечки для военнослужащих России из Новосибирска включают 18 позиций: медицинский жгут-турникет, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, антибиотики, обезболивающие, противошоковые и другие средства.

18:30 Количество пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до четырех.

«В Белгородском районе есть один пострадавший. У дедушки контузия. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в тг-канале.

Повреждения зафиксированы в более чем 20 домовладениях. Администрация района продолжает подомовой обход территории.

«С завтрашнего дня будут работать замерщики. По тем домам, которые попали в эпицентр взрыва, проведем дополнительную экспертизу», - добавил чиновник.

Ранее стало известно о троих пострадавших в Белгороде, они все члены одной семьи.

16:35 Три человека из одной семьи пострадали при обстреле Белгорода. «В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте», - сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Также, по его словам, есть незначительные повреждения домов, заборов и машин.

16:18 СК возбудил дело после стрельбы на полигоне в Белгородской области, где погибли 11 человек.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении СК. - В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения».

15:35 Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало минимум 16 взрывов, передает РИА Новости.

По предварительным данным губернатора региона, есть двое раненых.

14:55 Вторая попытка поджога щелковского военного комиссариата в Подмосковье. Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно, пишет Baza.

В мае было совершено первое нападение на соседнее здание того же военного комиссариата.

13:40 Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела, передает РИА Новости. Есть двое пострадавших. Кроме того, агентство сообщает о воздушной тревоге 16 октября в Киеве, Киевской области, а также Черкасской и Полтавской областях Украины.

13:20 Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулёв рассказал о хронических алкоголиках в рядах мобилизованных. Он одобрил облавы у метро и предложил проверять посетителей ночных клубов в поиске «косящих от мобилизации». Подробнее тут.

Также он назвал количество забайкальцев, которые призовут на мобилизацию в ближайшее время: «Для Забайкалья крайняя разнарядка пришла на 860 человек, сегодня-завтра повестки дойдут до получателей»

11:50 Россияне в конце сентября-начале октября вдвое увеличили спрос на рюкзаки, сумки и чемоданы, рассказали РИА Новости аналитики CloudPayments.

По их данным, средняя сумма одной покупки в онлайне выросла на 34% до 14 252 рублей.

10:57 Семье погибшего мобилизованного адвоката Андрея Никифорова продолжают нести повестки из военкомата.

Сестра погибшего Юлия Никифорова-Кузнецова рассказала «Фонтанке», что повестку хотели вручить ее мужу и принесли ее по адресу прописки, по которому он не проживает. Женщина вместе с супругом растит ребенка с ДЦП. Мужу 44 года, рядовой запаса, срочную службу проходил на флоте, бюджет семьи зависит от него.

Открывшая дверь мать брать документ под свою подпись отказалась.

Ещё одну повестку пытались вручить 23-летнему сыну Юлии в начале месяца. Молодого человека не застали дома, родные свою подпись не поставили.

Под мобилизацию успел попасть и брат Андрея, у него рабочая «бронь».

Мобилизованный адвокат Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Андрей Никифоров погиб под Лисичанском.

10:30 Независимый глава Сибирского сельсовета Алтайского края Олег Боронин рекомендует к прочтению книгу «Обитаемый остров» — антиутопию Аркадия и Бориса Стругацких, сожалея, что, возможно, люди вскоре вообще перестанут летать.

«Сегодня попался на глаза „Обитаемый остров“ Стругацких. Перечитываю. Всем рекомендую к прочтению или внимательно перечитать, переосмыслить, — написал он в тг-канале и добавил. — Почему-то последние дни не покидает мысль о том, что мечты 20 века, века больших надежд, так и останутся мечтами, но теперь не многих — лишь некоторых: люди, земляне никогда не полетят к другим планетам, к звёздам. Возможно, люди вообще перестанут летать».

Главное на утро 16 октября

• В одной из воинских частей Белгородской области произошла стрельба, есть погибшие и раненые. По версии Минобороны, на полигоне совершен «теракт» «двумя гражданами одной из стран СНГ».

Погибли 11 человек, еще 15 госпитализированы.

Нападавшие якобы открыли стрельбу во время занятий по огневой подготовке с «добровольцами, желающими участвовать в военной операции на Украине», утверждает ведомство. Под огонь попал личный состав подразделения. Двоих нападавших убили ответным огнем.

По сведениям телеграм-канала «Осторожно, новости», стрелять могли мобилизованные. «По нашим данным, под „террористами“ Минобороны подразумевает мобилизованных из одной из стран СНГ, которые открыли огонь по сослуживцам», — отметило издание.

• В Белгородском районе Белгородской области при «обстреле» загорелась нефтебаза. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов попал в нефтебазу», — сообщил чиновник в своем-телеграм-канале.

• Глава управы московского района Филёвский парк потребовал от гостиниц предоставить информацию о постояльцах-мужчинах в возрасте от 18 до 55 лет. Фото документа опубликовал депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

В тексте сказано, что данные собираются «в целях выявления граждан, не исполняющих воинскую обязанность, в том числе уклоняющихся от воинского учета». Также чиновники предоставили образец таблицы, в которую нужно внести ФИО постояльца, его год рождения, паспортные данные и адрес регистрации.

Ступин также опубликовал документ от военкомата Тверского района, в котором сказано, что люди и компании якобы должны «оказывать помощь посыльному в своевременном выполнении возложенных на него обязанностей по мобилизации». В октября СМИ начали писать, что в Москве мужчин начали забирать прямо из хостелов.



• Центробанк РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тыс. долларов. Такой указ подписал Путин.

«Выдача разрешений осуществляется в случаях и порядке, которые установлены ЦБ РФ», — сказано в документе. Кого именно он может коснуться, не уточняется.

• К списку известных СМИ мест, где теперь власти пытаются раздавать повестки на мобилизацию в Москве и Санкт-Петербурге, добавились поликлиники и отделы полиции по вопросам миграции.

Ранее сообщалось о вручении повесток в жилом доме, на радиорынке, у входов в метро и офисных центрах. Но это всё незаконно, обращал внимание сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.



Повестки могут вручаться только сотрудниками военкоматов, напомнил Клишас: «Именно работниками военного комиссариата, не полицией и не ГИБДД при проверке документов. И опять же, работник военного комиссариата может вручить повестку только заранее известному призывнику (или лицу, подлежащему мобилизации), который подходит под критерии призыва или мобилизации (и это соответствие проверено военкомом заранее)».

Полную памятку можно почитать здесь.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.