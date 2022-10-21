Режим какой-то готовности

Алексей Мазур
21 Окт 2022, 14:38

Система оказалась весьма эффективной в деле размытия ответственности и ухода от реальности.

Политолог Алексей Мазур комментирует введение «военного положения» в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также установление различных режимов на других территориях.

Я скорее согласен с Екатериной Шульман*. Повторяется модель управления, которая была апробирована при борьбе с коронавирусом. На места передаётся немного полномочий и вся ответственность, нормативные акты размыты, режим какой-то готовности, причем разный в разных регионах. Формально губернатор отвечает за всё, однако силовики вовсе не переданы к нему в подчинение.

Наверняка, и большую часть якобы своих решений губернаторы должны будут согласовывать с Москвой. Но отвечать, если что, будут именно они.

Модель борьбы с ковидом не показала высокой эффективности, если посмотреть по результатам — избыточная смертность в России за время пандемии превысила 1 млн человек. Но формально ковидом у нас переболели немногие, формально медицина была на высоте, а прививки делались лучше и раньше, чем в других странах. И хотя были исследования, показавшие неэффективность «Эпиваккороны», но все причастные к ее изготовлению и распространению получили премии и награды.

Система оказалась весьма эффективной в деле размытия ответственности и ухода от реальности.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР (хотя власти продолжают требовать называть происходящее в Украине «спецоперацией). На этих территориях организуют штабы территориальной обороны.

Кроме того, на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится режим под названием «средний уровень реагирования». В этих регионах может проходить «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений», а также вводится «особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней». Планируется досматривать транспорт, сказано в указе Путина. В других региона Центрального федерального и Южного федерального округов вводится «ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра», а также «контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны».

На остальных территориях РФ, в том числе в Сибири, вводится режим «базовой готовности». Здесь никаких формальных ограничений не предусмотрено. Но, по версии Путина, решения губернаторов, принятые в рамках его указа, будут обязательны для всех уровней власти и всех жителей конкретного региона.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.


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