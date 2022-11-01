Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 241

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

13:31 Правительство РФ допустило воссоздание Госплана в оборонной промышленности. В Минпромторге обозвали идею «Госплан 2.0», пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо первого замминистра Василия Осьмакова.

Новым Госпланом хотят ограничить «обеспечением потребностей спецоперации и государственной безопасности на долгосрочную перспективу».



В то же время российская экономика в соответствии с Конституцией основана на рыночных принципах, которые исключают возможность воссоздания Госплана как органа, формирующего обязательную для исполнения программу развития экономики.

13:30 Только 20% новосибирцев считают, что зарабатывают достаточно, следует из опроса hh. ru. Около 40% испытывают недостаток средств для покрытия основных трат, еще 41% с трудом хватает зарплаты.

Все подробности читайте здесь.

13:22 Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил возможность оплаты заказов частями. Она будет распространяться на покупки от 4 тыс. до 30 тыс. рублей.

Планируется, что 25% суммы спишутся при оформлении заказа, а оставшаяся будет списываться через каждые две недели равными долями в течение 1,5 месяцев.



«Мы уже видим, что клиентам удобно пользоваться новой услугой: на первом этапе было доставлено больше 60 тыс. заказов с оплатой частями», — утверждает вице-президент по маркетингу и продажам «Сбермаркета» Елена Иванова

11:47 Мобилизованных жителей Забайкалья выгнали на мороз из воинской части во время визита губернатора-единоросса Александра Осипова в эту же часть. Авторы опубликованного видео предположили, что это было сделано, чтобы они не смогли задать Осипову неудобные вопросы о снабжении: «Так мы прячемся от Осипова. Нас даже в часть не пускают».

При этом сам Осипов утверждал, что якобы провел «торжественный митинг» по случаю того, что «наши мобилизованные окончили интенсивный курс подготовки, боевое слаживание». «В ближайшее дни наши воины отправятся в один из западных регионов России», — написал он во «ВКонтакте».

После публикации видео мобилизованных, которых выгнали за территории, Осипов все-таки написал: «Подобное совершенно недопустимо. Обращусь в Минобороны РФ и к командованию Восточного военного округа для разбора ситуации и недопущения в будущем».



«Как и обещал, связался с Минобороны и командованием Восточного военного округа. Реакция есть. Ситуация будет исправлена», — добавил губернатор позже. Но он не уточнил, как может быть «ситуация исправлена».

Жители оставили Осипову во «ВКонтакте» десятки гневных комментариев:

«Александр Михайлович, вот Вы пишите, что каждый день с бойцами на связи. Почему наши бойцы до сих пор в осенней обуви. На улице мороз. Им каждый день обещают выдать зимние берцы, да только дальше слов никуда не уходит. Бойцы на полигоне красный яр. Прошу решить эту проблему в кратчайшие сроки, либо это дойдёт до Москвы», — написала Светлана Швачук.



«Александр Михайлович, почему они ходят в осенних берцах? Все попростыли уже. Вчера их в красный яр возили, они там все замерзли. Вы когда приезжаете, их прячут от вас, чтоб они вам правду всю не рассказали. Прошлый раз вы приезжали их спрятали в лесу. Вчера в красный яр, — отметила Лика Дементьева. — Еще вопрос когда им выдадут бронижелеты? Выдадут ли их вообще? Многие бойцы которые уже на СВО говорят что им выдали бронижелеты без пластин. Почему люди должны так рисковать жизнью? У всех же семьи».

11:28 Суд лишил российского гражданства экоактивиста Аршака Макичяна. При этом другого гражданства у него нет, сообщил он в соцсетях.

«Российское государство меня лишило единственного гражданства, — написал активист. — Многие скажут, что я должен радоваться, так как формально перестал быть частью государства, которое насилует и убивает <…> пытает своих граждан. Но российское государство — это не вся Россия. И я не могу перестать быть частью страны, которую люблю», — отметил Макичян.

«Меня зовут Аршак, я российский армянин. И я не фашист, поэтому меня лишают российского гражданства. Давайте вместе бороться за страну, где будет место каждому из нас, а не только кровожадным убийцам, которым место в тюрьме», — добавил активист. По его мнению, «хочет, чтобы мы боялись и ненавидели друг друга», а также «разделяет нас, разжигает межнациональную и идеологическую рознь».



10:28 Депутаты Госдумы захотели внести законопроект об уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации. Среди авторов — главы комитетов по обороне Совета Федерации (Виктор Бондарев) и Госдумы (Андрей Картаполов), руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв и его заместители, узнали «Известия». Все главы комитетов — единороссы.

Утверждается, что за отказ от мобилизации предлагается ввести штрафы 200−500 тыс. рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

В то же время, если верить словам министра обороны Р Ф Сергея Шойгу, мобилизация в России окончена. С другой стороны, Путин до сих пор не подписал указ о ее завершении, и даже, как он сказал, «не задумывался над этим».

В РФ пытались заводить уголовные дела об уклонении от мобилизации по ст. 328 УК (уклонение от срочной службы), но, например, прокуратура Пензенской области признала это незаконным.



Главное на утро 1 ноября

• Путин заявил, что даже не задумывался над подписанием указа о прекращении мобилизации, несмотря на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что задание на нее выполнено.



«Да, конечно, это [мобилизация] было сделано моим указом, потому что по-другому по закону это невозможно, но было сделано это по предложению министерства обороны, это естественно. А сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами, кстати, поговорю, я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена, но она завершена — точка поставлена», — утверждает Путин.



При этом у самого Путина, если верить его официальной биографии, есть юридическое образование. Он окончил юрфак Ленинградского государственного университета.

• Основатель банка «Тинькофф», бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства.

«Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это, и ассоциироваться с путинским фашизмом!» — написал Тиньков в соцсетях.

Бизнесмен призвал призвал других российских предпринимателей последовать его примеру — «бросить свои бизнесы и гражданство».

• В Амстердаме активисты заняли особняк основателя «Яндекса» и экс-главы компании Аркадия Воложа, сообщает издание NRC. Один из вывешенных на доме баннеров гласил: «Яндекс + ФСБ = Любовь».

Волож попал под санции Евросоюза, покинул пост гендиректора нидерландской Yandex N.V. и вышел из ее совета директоров. Позже проекты «Яндекса» «Новости» и «Дзен» перешли под контроль холдинга VK, который возглавляет сын замглавы администрации президента Р Ф Сергея Кириенко.

• В Перми нацболы провели акцию у здания администрации губернатора с требованием выплат мобилизованным и их семьям. Они раскидали листовки и развернули баннер с надписью «Махонин, где брать деньги?»

Активисты Ольга Сюткина, Роман Русских и Майя Торопова были задержаны. Позже на несовершеннолетнего Русских составили административный протокол по статье нарушении правил организации акции, пишет ОВД-инфо**.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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