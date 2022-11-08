Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 248

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Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 248
08 Ноя 2022, 05:33

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

Главное на утро 8 ноября

• «Единая Россия» приостановила членство депутата думы Костромской области Ихтияра Мирзоева. Ему принадлежит кафе «Полигон», при пожаре в котором погибли 13 человек.

Решение принято «с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса». Но утверждается, что просьбу о приостановке членства подал сам Мирзоев.

Напомним, что по делу о гибели людей арестован 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин, который вернулся со «спецоперации». По предварительной версии, он мог запустить пиротехнику в клубе.

• МХТ имени Чехова убрал имя режиссера Кирилла Серебренникова из программки к его же постановке «Лес». Об этом Серебренников сообщил в своем телеграм-канале. Теперь в описании указано просто «РЕЖИССЕР», уточнил он.

«Это все, конечно, „совковое“ дежа вю. Но в случае МХТ даже интересно, как это позорное указание начальства исполнили (интересно, в театр позвонили или бумагу прислали?). Вышло занятно — типа И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ, КТО (капслоком). Спектакль „Лес“ уже идет на сцене МХТ 18 лет, и это первый год, когда режиссера назвали РЕЖИССЕРОМ с большой буквы Р. Когда-нибудь, я уверен, мы узнаем, кто это приказал сделать. И это не будет просто некий „чиновник — ЧИНОВНИК“, тут уж точно будет стоять фамилия. Фамилии идиотов, мерзавцев и мракобесов иногда тоже надо знать», — добавил Серебренников.

Центробанк РФ рекомендовал отменить или снизить плату за обслуживание мобилизованных инвесторов, а также списать или реструктурировать начисленную им задолженность.

«Рекомендации, направленные профучастникам рынка ценных бумаг, также касаются инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией», — добавили в ЦБ.

Инвесторы могут обратиться за поддержкой до конца 2023 года. Ее предлагается оказывать в течение мобилизации плюс 30 дней.

• Госканал Russia Today покупает 30 экшен-камер GoPro Hero, причем в комплекте идут крепления на оружие, обратил внимание на госзакупку телеграм-канал «Беспощадный госзаказ».

«Разрешая своим корреспондентом пользоваться оружием, кстати, RT лишает их защиты при работе на поле боя. Женевскими конвенциями журналисты приравниваются к гражданским лицам — но только до тех пор, пока не берут в руки оружие. А вот после этого они же считаются „незаконными комбатантами“ — вроде наемников или террористов. И отношение к ним на практике соответствующее», — отметил телеграм-канал «ЧТД».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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