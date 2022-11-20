Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 260

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Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 260
20 Ноя 2022, 06:00

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

10:11 В Казахстане стартовали выборы президента. 

Помимо действующего президента Касыма-Жомарта Токаева на них зарегистрированы директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен (содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»), Жигули Дайрабаев («Ауыл»), член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Каракату Абден («Национальный альянс профессиональных социальных работников»), Нурлан Ауесбаев (Общенациональная социал-демократическая партия) и Салтанат Турсынбекова («Қазақ аналары — дәстүрге жол»).

Фото t.me/vlastkz/Тамара Вааль

Главное на утро 20 ноября

• Взрыв на газопроводе произошел во Всеволжском районе Ленинградской области. Столб пламени был виден за много километров. По данным МЧС, случилась «разгерметизация объекта с последующим возгоранием». Данных о пострадавших, как и угрозы для населения нет.

«Ведётся подача давления в частный сектор и многоквартирные дома. К сожалению это займёт время, так как надо перед пуском газа в многоквартирных домах, по существующей инструкции, делать газовым службам обход по домам и квартирам», — рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Следственный комитет начал проверку по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности).

• На Сахалине произошел второй за сутки взрыв газа в многоквартирном жилом доме. Огонь охватил двухэтажное здание в поселке Тымовское на площади 400 кв. метров. Известно о четверых пострадавших.

Ранее в Тымовском взорвался газ в пятиэтажке, обрушился целый подъезд. Девять человек погибли, среди них четверо детей.

• Губернатор Курской области Роман Старовойт распространяет в своем телеграм-канале рекламу набора в ЧВК «Вагнер». Он репостнул ролик РИА «ФАН», которое ассоциируются с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным.

В ролике сказано о превосходстве наемников над армией, а также о том, что регион с помощью «Вагнера» формирует собственные отряды для защиты от возможного нападения.

• 36-летняя жительница Новосибирска Наталья Ключникова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить президента Владимира Путина на соблюдение Конституции и норм международного права из-за решения о «спецоперации». Она напомнила, что «преступлениями международно-правового характера являются преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности».

Но в итоге на Ключникову составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 УК), передает Медиазона*. В октябре Центральный районный суд Новосибирска уже штрафовал женщину по той же статье на 30 тыс. рублей из-за пикета с плакатом «Миру — мир» около новосибирского оперного театра.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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