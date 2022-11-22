Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 262

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:43 Бывший сенатор от Бурятии, академик РАН Арнольд Тулохонов («Единая Россия») утверждает, что его родственник попал в плен в Украине и за него «затребовали 300 тыс. рублей». «И, получив эту сумму, казнили его и показали все по соцсетям», — заявил Тулохонов, не называя имени.

При этом власти РФ официально заявляли, что финансовая и иная помощь Украине влечет за собой уголовную ответственность по ст. 275 УК (государственная измена), а финансирование террористических организаций — по ч. 1.1 ст 205.1 УК. «Финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы», — подчеркивали в Росфинмониторинге.

Арнольд Тулохонов опубликовал в «МК» открытое письмо к академику Национальной академии наук, президенту Географического общества Украины Леониду Руденко. Тот до этого написал Тулухонову, с которым прежде сохранял «добрые профессиональные отношения», спросив российского ученого: «Куда исчезло братство. Кто и к кому пришел, зачем? Мне казалось, что Вы владеете системностью взглядов. Интересны Ваши мысли на сегодня».

В ответ же Тулухонов начал рассуждать про «развал Советского Союза», «запрет в школе и быту русского языка», «8 лет» и другие штампы, к которым апеллирует российская пропаганда. В этом же письме экс-сенатор утверждает, что «сибиряки привыкли жить без особого достатка», а «наши противники не могут жить без туалетной бумаги, хамона, камамбера»: «Теперь ваша очередь жить при свечах и жечь костры».



17:19 Суд продлил арест жителя Усть-Илимска Руслана Зинина, обвиняемого в стрельбе по военкому города. Заседание проходило в Кировском районном суде Иркутска, судья Мария Савкина оставила Зинина в СИЗО до 26 февраля, сообщили общественники в телеграм-канале «Зона солидарности».

В зале позволили присутствовать только матери Руслана. Вокруг суда было много полиции, пришедших на заседание спрашивали, откуда узнали о суде, передает «Иркутск анархистский».

Напомним, Руслан Зинин пришел в военкомат вместе со всеми мобилизованными, взяв оружие, 26 сентября. При выступлении военкома Елисеева, Зинин начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. В какой-то момент Руслан достал обрез и начал стрелять в военкома.

Военный попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Перед выстрелом Зинин сказал призывникам: «Щас все поедем домой».

Позже стало известно, что лучший друг стрелявшего погиб при «спецоперации» в Украине в свои 19 лет в марте 2022 года, а в сентябре 2022-го брату нападавшего вручили повестку на «частичную мобилизацию». 14 ноября военком Елисеев был выписан из больницы.

Тайга.инфо публиковала открытое обращение Руслана Зинина, написанное в СИЗО.

16:57 Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров («ЕР») обвинил женщин в том, что «мужчины обабились». Так он ответил на вопрос «Континента Сибирь» о жалобах мобилизованных на обеспечение со стороны государства.

В жалобах он также обвинил «западный образ жизни» и СМИ.

«Я с удивлением к этому отношусь. В пункте постоянной дислокации — всегда минимализм, а на фронте — аскетизм. Солдат спит, где придется. Хорошо, если есть палатки. Живут в окопах и в земляках. Во время Чеченской войны у нас ребята на задачу уходили на 20 дней, жили в горах, — утверждает Панфёров. — И никто не жаловался. Думаю, виной всему западный образ жизни, который проник в нашу среду через средства массовой информации и сделал все, чтобы наш народ из крепкого, стойкого и неприхотливого превратился в инфантильную массу. Русский солдат всегда отличался выносливостью и непритязательностью в быту. И этим восхищались все западные генералы, отмечая, что русские многого не требуют, а воюют в 10 раз лучше, чем все остальные».

«Я считаю, что в том, что многие мужчины обабились, виноваты сами женщины. Они воспринимают своего мужа как второго-третьего сына», — добавил единоросс.

При этом Панфёров еще 23 сентября пообещал уехать на спецоперацию. Но до сих пор остается в Новосибирске. Он утверждает, что формирует именной батальон «Вега» из добровольцев. В ноябре единоросс говорил, что батальон убывает в зону проведения «спецоперации» в декабре, но в свежем интервью «Континенту Сибирь» он уже не называет конкретных дат.

Также не уехал на «спецоперацию» вице-спикер горсовета Евгений Яковенко, который объявил об этом 27 сентября.

16:40 «Единая Россия» в Госдуме заблокировала поправку коммунистов об увеличении с 10 до 40 млрд рублей расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев (КПРФ).

«А всего необходимо более 300 млрд», — отметил Матвеев в своем телеграм-канале.

15:22 Бизнесмен Евгений Пригожин, который признался в основании ЧВК «Вагнер», заявил, что вложил до 2 млрд рублей в предвыборную кампанию губернатора Петербурга Александра Беглова («Единая Россия»). Об этом он рассказал «Невским новостям».

После избрания Беглова Пригожин хотел заняться в городе проектом транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) общей стоимостью 186 млрд рублей. «Я готов был вложить свои деньги, готов был привлечь инвесторов. Эти ТПУ спасали бы всех от снега и слякоти, потому что каждый петербуржец мечтает пройтись в чистых ботинках по улице, как это происходит в холодном Париже или в теплой Москве, где тротуары греются и бордюры освещаются», — отметил Пригожин.

После того, как Пригожин в июне 2021 года презентовал макет на Петербургском экономическом форуме Беглову, тот позвал бизнесмена на личный разговор. Издание приводит диалог Пригожина с губернатором со слов первого, и из него, в частности, следует, что Беглов мог просить предоставить ему часть пересадочных узлов. А когда Пригожин назвал это «грабежом среди бела дня», соглашение не подписали.

«Я не мог понять, что случилось. Позже я узнал, что эти ТПУ в тот же день были распределены между близкими и друзьями Беглова», — утверждает Пригожин.



14:44 В Белгородской области начали делать «засечную черту» на границе с Украиной. Фотографии опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.





13:56 Ответственный за призыв в армию сотрудник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ полковник Иван Мертвищев отправлен под домашний арест. Его обвинили в получении взятки стиральной машиной от военного комиссара Объединенного военного комиссариата (ОВК) Раменки (ч. 5 ст. 290 УК), узнал «КоммерсантЪ».

«В связи с начавшейся 1 ноября этого года призывной кампанией в планах полковника Мертвищева была обозначена проверка ОВК, в который входят микрорайоны Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, проспект Вернадского, Раменки и Тропарёво-Никулино Западного административного округа города Москвы. По словам источника „Ъ“ в правоохранительных органах, полковник Мертвищев за неделю до мероприятия позвонил военному комиссару ОВК, сообщив, что собирается приехать к нему с проверкой», — пишет издание.

При этом офицер дал понять, что дела в военкомате с набором призывников идут «из рук вон плохо», а если с документами и будет все нормально, то Мертвищев найдет, к чему придраться. Решить проблему он предложил за счет покупки стиральной машины за 70 тыс. рублей. При получении стиральной машинки сотрудники ФСБ и задержали Мертвищева.

Офицер полностью признал свою вину.

13:30 В Юрге Кемеровской области мобилизованные подрались с местными жителями в ночном клубе «Грабли». Об этом сообщает «Инцидент Кузбасс».

На место приехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Задержан 22-летний посетитель, который «в ходе конфликта с другими отдыхающими устроил погром», рассказали в пресс-служб регионального управления ведомства.

«По предварительной информации, задержанный бросил в оппонентов стул и разбил зеркало, после чего стал опрокидывать и ломать мебель, нанеся материальный ущерб коммерческой организации», — уточнили в Росгвардии.

По данным Baza, одного мобилизованного пришлось госпитализировать.

12:59 Сити-менеджер Читы Александр Сапожников, который ранее объявил, что ушел отставку ради отправки на «спецоперацию», пришел в военкомат.

«Я нахожусь сейчас в военкомате, получил документы, и уже сейчас убываю в часть. Вольюсь в наши вооруженные силы, — утверждает Сапожников. — <…> У нашей страны очень богатая история, культура. Мы никогда никому не позволяли, чтобы нам указывали, как нам жить. Мы воспитываем наших детей так, как нас воспитывали наши предки».

11:58 15,5% работающих россиян получают менее 20 тыс. рублей, подсчитали в РИА Новости. В Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии таких людей около 40%.



В Алтайском крае 32,6% работающего населения получают менее 20 тыс. рублей в месяц, в Республике Алтай — 23,3%, в Омской области — 22,6%, в Новосибирской — 16,9%.

11:39 В Дагестане дети чиновников не явились в военкоматы по осеннему призыву. Об этом заявил местный губернатор Сергей Меликов («Единая Россия»).

«Налицо — попытка уклониться от срочной военной службы. Почему для одних служба в армии — обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши — нет? — утверждает Меликов. — Поручил вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову уточнить информацию по каждой фамилии в этом списке, у кого есть объективные причины для отсрочки, предусмотренные законодательством, а у кого — их нет. На ближайшей призывной комиссии рассмотрим этот вопрос детально».

Единоросс уверяет, что, если чиновники пытаются «отмазать» детей от армии, то им «нечего делать в органах власти». Напомним, что после начала мобилизации команде Алексея Навального удалось в прямом эфире дозвониться сыну премьер- министра РФ Михаила Мишустина и сыну пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Ведущий представлялся военкомом и спрашивал о готовности поехать на «спецоперацию» и явиться в военный комиссариат в ближайшее время.



23-летний Алексей Мишустин сказал, что учится на магистерской программе и «желания воевать» у него «пока не возникало». Записывать в добровольцы «пока не надо», добавил он.

32-летний Николай Песков же и вовсе отказался приезжать в военкомат в 10 утра: «Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне».

11:10 Власти Кемеровской области снова заговорили о проекте добычи газа-метана. Депутат Госдумы от Кузбасса Дмитрий Исламов направил на согласование в правительство РФ законопроект, освобождающий добычу метана из угольных пластов от налога на прибыль, сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

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Главное на утро 22 ноября

• Роскомнадзор выступил против запрета слова «война». Так замруководителя ведомства Вадим Субботин прокомментировал агентству ТАСС то, что телеканал «Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и «война» в песне группы «Гости из будущего» «Всё решено», не прозвучало слово «война» и песне Синекдоха Монток «Как не быть молоком», под которую танцевали в шоу «Новые танцы» на ТНТ.

«Роскомнадзор не имеет к этому отношения. Мы иногда проводим профилактические мероприятия, но не в данном случае. У нас нет перечня запрещенных слов, кроме тех, которые нельзя называть в СМИ — они относятся к мату», — утверждает Субботин.

При этом с 24 февраля в РФ регулярно составляют протоколы о дискредитации ВС (ст. 20.3.3 УК) именно за то, что «спецоперацию» называют другим словом. Преследуют за слова и на пикетах.

• Парламентская ассамблея НАТО призвала власти стран — членов альянса официально заявить, что «российское государство при нынешнем режиме — террористическое». Об этом говорится в принятой резолюции. Аналогичную резолюцию еще в октябре приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.

Кроме того, в резолюции Парламентской ассамблеи НАТО есть призыв предпринять согласованные действия для организации международного трибунала по расследованию действий России в Украине.

• Путин подписал указ о введении акциза на сладкие напитки. Каждый литр будет облагаться акцизом в семь рублей. Ранее федеральные власти говорили, что уже заложили потенциальные сборы с бизнеса в бюджет 2023 года.

«Союзнапитков» критиковал предложение. Совет директоров группы компаний «Черноголовка» отреагировал на законопроект тем, что просто решил заморозить инвестиции в новые производственные мощности в России. Это затронет крупный инвестпроект компании в Московской области, проект строительства завода в Поволжье и проект расширения производства в Краснодарском крае.

Под акциз не попадут соки, морсы, алкоголь, молочные и соевые напитки.

• Центробанк РФ установил лимиты для банков и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребкредитов из-за роста закредитованности россиян. В первом квартале 2023 года доля предоставленных заемщикам с долговой нагрузкой более 80% кредитов будет ограничена 25% от общего объема кредитования.

«Необеспеченное потребительское кредитование растет устойчиво высокими темпами (в августе—октябре 2022 года среднемесячный рост задолженности составил 0,9%) и остается приоритетным сегментом для банков из-за высокой маржинальности», — отметили в пресс-службе регулятора.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.