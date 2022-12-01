Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 271

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

13:44 Ремонт школ и детсадов в Беловодском районе ЛНР отдали компании депутата горсовета Оби Новосибирской области Матвея Кузнецова. Об этом сообщили в обкоме КПРФ, от которой избран бизнесмен.

Партия не уточняет компанию. По данным сервиса «Контур.Фокус», у Кузнецова есть три действующие компании, две из которых называются «Аметист» и «АМЕТИСТ» и занимаются строительными работами.



«Мы занимаемся отделочными работами, восстановлением инженерных сетей, фасадными работами. Беловодский район — подшефный для Новосибирской области, мы отправились туда на восстановление школ и детских садов», — рассказал Кузнецов.

13:27 Жителей севера Омской области начали отключать от газа. «В связи с аварийной ситуацией, связанной с падением давления на газопроводе Тевриз-Тара-Знаменское, сегодня утром начались аварийные отключения, — сообщили в администрации Тарского района 1 декабря. — Как только давление в газопроводе начнет стабилизироваться, будет рассматриваться вопрос подключения домов на нужды пищеприготовления».



Ранее жители Тарского, Тевризского и Знаменского районов Омской области получили сообщения об отключении газоснабжения в домах. В региональном министерстве промышленности утверждают, что решение принято из-за аномальных холодов для того, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Знаменском и Таврическом районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители вынуждены были отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями. А в 2020 году город Тара полностью отключили от газоснабжения под предлогом истощения месторождения.

По данным сервиса «Гисметео», на территориях, которые попадают под отключения, стоят двадцатиградусные морозы.

12:20 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о предоставлении мер поддержки прибывшим в регион жителям Херсона и Херсонской области. Им обещают выдать 100 тыс. рублей на приобретение имущества и средства на покупку жилья.

11:52 В Новосибирске продолжаются коммунальные аварии, десятки домов и центр крови остались без отопления в двадцатиградусные морозы.

На этом фоне в России с 1 декабря повышены тарифы ЖКХ. В среднем по регионам — на 9%. Но этот уровень зачастую декларативен и в реальности расценки оказались выше. Например, в Новосибирске тарифы решением губернатора Андрея Травникова повышены в среднем на 11% (теплоснабжение на 11,9%, водоснабжение — на 11,9−12%, водоотведение — на 17%, газоснабжение — на 10%).

11:08 Муниципальных и региональных депутатов в РФ, работающих на освобожденной основе, хотят освободить от обязательного декларирования доходов. Такой законопроект планирует внести группа парламентариев, среди которых томский депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) и красноярский сенатор Андрей Клишас («ЕР»), пишет «Ъ».

Депутаты региональных и муниципальных органов власти, осуществляющие свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», будут подавать декларации только перед выборами, а после них — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход депутата и супруги (супруга) за три предшествующих года. Если таких расходов не было, будет достаточно сообщить об этом без декларации. Такой порядок без ежегодного декларирования предусмотрен сейчас для депутатов сельских поселений, которые ранее столкнулись с множественными претензиями прокуратуры из-за некачественного заполнения — это нередко становилось поводом для лишения полномочий.

Более того, информация о доходах всех депутатов (включая и тех, кто работает на платной основе) будет публиковаться на сайтах представительных органов в обобщенном виде, без указания персональных данных.

«Если человек не находится на госслужбе, зачем ему декларировать свои доходы? Это глупость. У меня была история, когда по представлению прокуратуры лишили полномочий муниципального депутата за то, что он неправильно оформил декларацию. А работал он сторожем. И таких казусов очень много. Ну какая это борьба с коррупцией?» — считает соавтор законопроекта Валерий Гартунг.

По мнению члена фракции КПРФ Михаила Матвеева, предложение «противоречит публичной природе депутатского статуса»: «У гражданского общества, у избирателей есть повышенный интерес к раскрытию такой информации. Депутаты и чиновники берут на себя дополнительные обязательства перед обществом. И вопрос, работает ли депутат на общественных началах или на профессиональной основе, на мой взгляд, не является определяющим».

10:52 18-летнего студенту омского музыкально-педагогического колледжа пришло уведомление от военкомата, в котором утверждается, что он не явился по повестке. Теперь ему угрожают административным протоколом (копию документа опубликовал телеграм-канал «Мобилизация/Новости/Что делать?»)

Но повестку молодому человеку никто не вручал, на уведомлении нет никаких печатей — только подпись. Кроме того, он получает образование впервые и, следовательно, не подлежит призыву во время учебы.



10:14 Казахстан не будет использоваться для обхода санкций против России, заявил представитель министерства иностранных дел республики Роман Василенко. Впрочем, власти страны не поддерживают санкции как метод решения международных проблем, добавил он.

Кроме того, Василенко подчеркнул, что окончательное о заключении «тройственного газового союза» не принято. Ранее Путин просил власти Казасхстана и Узбекистана создать координационный механизм для развития инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков.

Главное на утро 1 декабря

• МВД РФ объявило в федеральный розыск адвоката и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова***. В отношении него возбуждено уголовное дело, но статья не уточняется.

Ранее Минюст внес адвоката в реестр физлиц — «иностранных агентов».

• Суд впервые признал незаконным призыв по мобилизации, сообщил правозащитник Павел Чиков. Гатчинский суд Ленинградской области удовлетворил иск мобилизованного Павла Мушуманского, который ранее проходил альтернативную гражданскую службу вместо срочной.

После объявления мобилизации его призвали и направили в часть. Но сначала суд приостановил решение о мобилизации, а затем и удовлетворил иск Мушуманского.

• Власти Великобритании внесли в санкционный список 22 российских чиновника. Среди них глава ЦИК РФ Элла Памфилова, глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров, начальник ФСИН Аркадий Гостев и главы ростовского и тульского управления службы за «поддержку вербовки заключенных в „ЧВК Вагнера“».

В список также попали главы десяти российских регионов, в том числе Дагестана, Ингушетии и Калмыкии. Британский МИД назвал субъекты «одними из беднейших национальных республик России, откуда было призвано значительное число мобилизованных».

• Парламент ФРГ большинством голосов поддержал резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Во время массового голода в Украине 1932−1933 годов, по разным оценкам, погибли более 2 млн человек.



«Массовая гибель людей от голода [в период Голодомора] не была результатом неурожая, а была ответственностью политического руководства Советского Союза при Иосифе Сталине. Таким образом, Голодомор представляет собой преступление против человечности», — утверждает в резолюции.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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