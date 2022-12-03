Более 80 домов и соцобъектов остались без тепла после очередной аварии в Новосибирске

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Очередная коммунальная авария произошла в Новосибирске. Без отопления остались более 80 объектов

Утечка произошла на трубопроводе в Первомайском районе Новосибирска, сообщили в региональном управлении МЧС. Это привело к аварийным отключениям тепла.

«Под отключение попали 64 многоквартирных дома, семь социально значимых объектов, семь прочих, всего 78 объектов. Проводятся работы по поиску места прорыва», — отметили в МЧС.

По данным мэрии, под отключение попали 89 объектов в Первомайском районе. Уточняется, что они лишились и горячего водоснабжения. Утверждается, что «в связи с увеличением подпитки отключена котельная „НЭРЗ“».

«НЭРЗ» — это Новосибирский электровозоремонтный завод. Ведущее подобное предприятие в Западной Сибири. Его котельная отапливает более 80 объектов в Первомайском районе.

В Новосибирске с конца ноября наблюдаются массовые отключения тепла и горячей воды, несмотря на двадцатиградусные морозы.

В ночь на 29 ноября повреждение на трубопроводе в Дзержинском районе Новосибирска оставило без отопления и горячей воды около 14 тыс. человек. Под отключение попали 93 многоквартирных дома, пять детских садов и четыре медучреждения. «Сибирская генерирующая компания» отчиталась об окончании ремонта. Энергетики утверждали, что закончили работы, и тепло скоро начнет поступать.

Позже на некоторое время более 150 домов в Дзержинском районе лишились горячего водоснабжения. Затем отключения коснулись более 40 домов в Октябрьском районе, а 2 декабря проблемы начались уже в самом центре города.



Следственный комитет начинал проверку по факту отключений. С 1 декабря тарифы на отопление и горячую воду выросли в Новосибирске сразу на 11,9%.