Зампред новосибирского заксобрания связала проверку неэффективных трат бюджета с «манипулятивными технологиями»

© vk.com/nrkrasovskaya. Наталия Красовская

Новосибирские депутаты вновь заявили о неэффективности методов государственно-частного партнерства при строительстве поликлиник и обсудили аудиторскую проверку. Но представительница ЛДПР Наталия Красовская, которую связывают с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым («Единая Россия»), разглядела в этом «манипулятивные технологии» с использованием Тайги.инфо. Прокурорское представление губернатору по этому вопросу она упоминать почему-то не стала.

Новосибирские депутаты решили снизить финансирование строительства семи поликлиник на 400 млн рублей в 2023—2025 годах. Но изначальная поправка предполагала сокращение затрат на проект на 9 млрд — это было решение рабочей группы по итогам проверки финансовой модели скандального соглашения со стороны Контрольно-счетной палаты.

Утром 15 декабря, прямо перед сессией, бюджетный комитет провел заседание, на котором была принята поправка правительства об уменьшении финансирования лишь на 400 млн. Об этом сообщил глава комитета Фёдор Николаев.

«9 млрд мы должны были снять [с проекта строительства поликлиник]. Рабочая группа пришла к выводу, что частный партнер ничего не вкладывает, — напомнил депутат Вячеслав Илюхин. — Инициаторами поправки была группа депутатов. Поправка действовала до утра, комитет экстренно собрался сегодня утром, и теперь снимают всего 400 млн рублей. Почему комитет так отнесся к мнению депутатам? Почему приняли поправку от минфина и минкэонома. Почему мнение рабочей группы было проигнорировано комитетом?»

Николаев объяснил решение тем, что облправительство предоставило «пояснение» о снижении финансирования. К вопросу планируется вернуться в первом квартале 2023 года, отметил Николаев.

На скандальный проект поликлиник также обратил внимание зампред комитета по соцполитике Александр Козлов. Он напомнил, что «не выполняется поручение губернатора» Андрея Травникова о том, что три из семи поликлиник должны были сдать в 2022 году, остальные — в 2023-м. Теперь же сроки сдвинулись на год.

«Финансовые затраты значительно увеличены. Предлагаю внести проект постановления заксобрания — предложить губернатору принять действенные меры по вводу семи поликлиник к кратчайшие сроки и с наименьшими затратами из бюджета», — добавил Козлов.

Напомним, Контрольно-счетная палата Новосибирской области выяснила, что строительство семи поликлиник по договору государственно-частного партнерства новосибирского правительства с группой «ВИС» пока может идти лишь за счет бюджета. Инвестор, с которым после сдачи объектов планируется еще и рассчитываться, может и не вкладывать собственные деньги, заявили аудиторы. Депутаты говорили, что гораздо дешевле было бы финансировать объекты через прямые госконтракты.



Более того, прокуратура заинтересовалась срывом соглашений о частно-государственном партнерстве, которые подписывало новосибирское правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым. В частности, ведомство потребовало от главы региона определить виновных лиц.

Но вице-спикер заксобрания от ЛДПР Наталия Красовская решила поговорить на сессии не о проблемах проектов и бюджетных затрат на них, а о «манипулятивных технологиях». Она утверждает, что перед сессией произошел некий «вброс через медиа», в том числе через заблокированную Тайгу.инфо (редакция считает блокировку незаконной и обжалует ее, напоминаем мы Красовской).

Красовская назвала всё это «дискредитацией работы правительства» с использованием «трибуны» заксобрания: «Жители нашей области должны знать, что не все депутаты поддерживают подобные манипуляции». Она уже во второй раз подряд связала критику сомнительных затрат бюджета с выборами губернатора, которые могут пройти в 2023 году.

Илюхин признался, что не хотел бы комментировать заявления Красовской, которая, как он отметил, может транслировать чужие слова. Но добавил: «Наталия Рудольфовна, я буду использовать трибуну во благо жителей. И когда из бюджета утекают миллиарды в пользу частной компании, это влияет на благо жителей».

«Наталия Рудольфовна [Красовская], наверно, убедится, что ее оценки предвзяты» — добавил вице-спикер от КПРФ Владимир Карпов.

Красовская говорила примерно то же самое и теми же словами, что и в сентябре 2022 года. Тогда она еще и сказала про «раскачивание лодки» во время обсуждения сомнительных концессий.

Наталия Красовская родилась в 1966 году. Впервые попала в заксобрание в 2015 году по списку ЛДПР. Тогда она числилась директором московского АНО «Центр организации культурных и научно-образовательных мероприятий Рад», учредителем которого и являлась вместе с Галиной Герасимовой. Красовская также была предправления «Ассоциации научных сотрудников „Сибирская академическая книга“» (уже ликвидировано).



В 2020-м Красовская также прошла в заксобрание по списку ЛДПР. Тогда она числилась доцентом Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ). Она называла себя «политическим психологом». Она также была помощником депутата Госдумы Дмитрия Савельева, который в 2021-м перешел из ЛДПР в «ЕР». Его группу влияния в горсовете и заксобрании связывают со строительной компанией «Расцветай».