Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 298

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

16:11 Замглавы Совбеза РФ , экс-президент Дмитрий Медведев предложил «рассматривать» уехавших из России людей, которые выступают против «спецоперации», как «врагов общества» и «врагов государства». Он утверждает, что их «не следует пускать обратно в Россию до конца их дней».

«Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

В своем очередном посте высокопоставленный чиновник вновь оскорбляет граждан России, называя их «свинствующими уродами», «госдеповскими прихвостнями» и «мерзостями».



16:03 Бурятский депутат Госдумы Вячеслав Мархаев (КПРФ) недоумевает, почему в РФ регионы с природными ресурсами живут бедно.

«При всех богатствах мира — бедность и разруха, — написал Мархаев в своем телеграм-канале. — „Непонятно, почему люди в регионах с богатыми недрами и ресурсами живут в суровых условиях со слабой инфраструктурой“, — говорил я на днях министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову после его доклада в Госдуме. В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии обстоит все именно так. Суровый климат, разбитые дороги, аэропорт — неказистый дом посреди снега. Не надо заезжать далеко вглубь: хвосты золотодобычи и ущерб золотодобывающего предприятия водным биологическим ресурсам района — видны с дороги».

В Баунтовском районе добывают уран, золото и нефрит, несмотря на это жители жалуются на плохую социалку, низкую зарплату бюджетников и высокие тарифы ЖКХ

«Золото здесь моют с середины 19 века, Хиагдинское урановое месторождение, по оценке МАГАТЭ, входит в число лучших месторождений мира, а белый нефрит с Кавоктинского месторождения — из тех, что особенно популярен в том же Китае. При всех богатствах мира действующая власть не создала здесь нормальных условий для жизни людей. Хотя в Баунтовском районе, по данным 2021 года, живет всего чуть более 8 тыс. человек. Для сравнения, в советский период численность населения в Баунтовском районе постоянно росла и была больше нынешнего почти в 3,5 раза. В годы перестройки количество людей, живущих здесь, резко сократилось почти в два раза, и с тех пор продолжает уменьшаться. Демографические показатели района — одни из самых неблагополучных в Бурятии», — отметил Мархаев.

15:50 Минобороны Беларуси объявило о «комплексе мероприятий по переводу с мирного на военное время».

«В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время. Основная цель мероприятия — проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности», — говорится в заявлении ведомства.

15:20 Эксперты Центробанка РФ предупредили о неизбежном снижении уровня жизни из-за необходимости «импортозамещения». Экономисты департамента исследований и прогнозирования ЦБ смоделировали сценарии развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения инвестиционных и потребительских товаров, пишет РБК.

Эксперты рассмотрели три сценария эффективности импортозамещения. «Оптимистичный» подразумевает отсутствие трудностей с созданием полных аналогов импортной продукции и отсутствие потерь производительности — при таком сценарии ВВП страны сначала снижается, но затем медленно восстанавливается в течение 15 лет. В экономике сокращается производство отечественных товаров и увеличивается производство импортозамещающих.

«Нейтральный» сценарий предполагает «неполное импортозамещение», по которому качество отечественных товаров не гарантировано. В этом случае ВВП сокращается, а позже восстановится лишь частично, потребление снижается, уровень жизни становится еще ниже, чем при «оптимистичном».

Наконец, «пессимистичный» вариант развития событий предполагает, что доля отечественных товаров в потреблении будет минимальной, а ограниченные экспортные ресурсы направляют я на закупку импортных. При таком варианте ВВП вообще не будет восстанавливаться и в итоге снизится на треть от базового сценария.

15:08 Госконтракты на дороги в Новосибирской области подорожали до 20% из-за роста цен на материалы и услуги. Это потребовало дополнительных затрат из бюджета.

Все подробности читайте здесь.

15:07 Жительница Кемеровской области оштрафована по статье о «дискредитации» ВС РФ. Она выступает против «спецоперации» и отговаривала мобилизованных ехать туда. Ей угрожали, а жены призванных говорили, что «за голову мужей в случае гибели дадут деньги».

Все подробности читайте здесь.

14:32 Воздушная тревога объявлена в центральных и восточных областях Украины. В офисе президента страны сообщили о ракетном ударе по Харькову, передает РБК.

13:56 Сотрудники пограничного управления ФСБ подорвались на мине в Курской области в районе пропускного пункта «Крупец», сообщает ASTRA со ссылкой на собственные источники. Мужчины госпитализированы с ранениями.

13:31 После повышения коммунальных тарифов в декабре жители Алтайского края начали получать новые платежки с гигантскими суммами.

«Вчера в социальных сетях „бунтовал“ Барнаул, а сегодня и мне первый дедушка позвонил — по поводу начислений за коммунальные услуги за декабрь. У дедушки, по его словам, в ноябре было 7 тыс. рублей, теперь — 11 тыс. рублей, — сообщил независимый глава Сибирского сельсовета региона Олег Боронин в своем телеграм-канале. — Немудрено: централизованное тепло у нас подорожало с 1 декабря фактически на полтысячи рублей за Гкал».

«За январь ожидаем ещё более страшные начисления, — добавил чиновник. — Мне скажут, мол, соцзащита субсидию выплатит. Но прежде чем получить субсидию, нужно заплатить. А чем? Мне скажут, мол, есть компенсации из муниципальных бюджетов. Но у нас в Первомайском районе, к примеру, недавно депутатское большинство приняло такое новое положение об этих компенсациях, что большинство потребителей либо ничего не получат, либо получат копейки».

С 1 декабря тарифы выросли в большинстве муниципалитетов Алтайского края в среднем на 10,3%, утверждали в региональном правительстве. В Барнауле — на 14,7%, в Бийске — на 11,4%.

«Вот есть ум у государственной власти в наше неспокойное время так „качать лодку“? Неужели нельзя разработать и применить систему прямых федеральных (региональных) бюджетных субсидий коммунальным предприятиям после тщательного анализа их финансово-экономического положения? А пока — жуть», — добавил Боронин.

12:56 Правительство РФ планирует провести проверки «расходования средств на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов», заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Тайга.инфо опубликовала расследование о том, что обанкротившиеся оборонные заводы в регионах РФ купили компании, связанные с депутатом Госдумы от «Единой России» Виктором Игнатовым. Места выглядят перспективно под жилую или коммерческую застройку. Кроме того, крупное новосибирское предприятие, которое выпускало в Великую Отечественную войну треть всех снарядов страны, уже не сможет этого сделать. Судя по сделкам, за продажей могут стоять экс-сотрудники самого Минобороны.



12:53 В России нет необходимости в создании «мобилизационной экономики», заявил первый вице- премьер РФ Андрей Белоусов. У правительства, по его словам, «есть достаточно рычагов для решения появляющихся задач».

12:30 Глава рабочего поселка Ванино Хабаровского края Андрей Семенов умер прямо на совещании, передает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Ванинского района.

«Глава поселка был на совещании вчера, на совете депутатов, стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался, если мгновенная смерть. Не знаем пока», — рассказал собеседник агентства.

Андрей Семенов родился в 1966 году, уроженец Свободного Амурской области. Его назначили главой Ванино депутаты горсовета.

11:40 Новосибирский губернатор Андрей Травников («ЕР») назвал мобилизацию «самым тяжелым» событием года.

«Что было самым тяжелым? Наверное, частичная мобилизация, призыв. Годы тренировались, готовились, а оказались не совсем готовы, были ошибки. Но в традициях России — ошибки быстро исправили, ситуация стабилизировалась», — уверяет чиновник.

10:47 Минюст РФ зарегистрировал отделение «Единой России» в ДНР. Председателем отделения единогласно избран руководитель российской администрации главы территории Алексей Никоноров.



Главное на утро 28 декабря

• Бывшего муниципального депутата Москвы Юлию Галямину* уволили с должности доцента Института общественных наук РАНХиГС. В уведомлении сказан, причиной увольнения стал запрет «иностранным агентам» «осуществлять просветительскую или педагогическую деятельность в государственных организациях».

Галяминой предложили перейти на непедагогическую должность, однако она не готова «стать, например, специалистом по развитию карьеры». Это первый известный случай, когда преподавателя уволили на основании нового закона об «иностранных агентах».

• Путин подписал указ, который запрещает поставлять российскую нефть и нефтепродукты иностранным компаниям в случае использования предельных цен, установленных США и ЕС. Документ вступает в силу 1 февраля 2023 года и действует только до 1 июля в части нефти, а в случае с нефтепродуктами правительство РФ должно само уточнить категории, на которые распространяется запрет, и дату начала эмбарго.

Исключения могут быть сделаны по «специальному решению» президента.

Евросоюз, страны G7 и Австралия, напомним, установили потолок цен на российскую нефть, перевозимую по морю, в 60 долларов за баррель.

• Цена на газ в Европе снизилась до уровня, на котором она была до начала «спецоперации». На крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах стоимость опускалась ниже 77 евро за мегаватт-час (820 евро за тысячу кубометров), прежде газ торговался на таком уровне 22 февраля.

• Федеральная антимонопольная служба РФ признала «Мегафон» виновным в нарушении антимонопольного законодательства из-за повышения тарифов. Компания в мае повысила цены на услуги связи для более чем 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12%, решили в ведомстве и сочли, что действия не были экономически обоснованными.

Теперь «Мегафон» должен будет снизить тарифы «до экономически обоснованного уровня».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

