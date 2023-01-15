Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 316

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

15:55 Крымский мост закроют для автомобилистов днем 17 января.

«17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении минтранса РФ.

15:15 Эвакуация посетителей и персонала прошла днем 15 января в новосибирском МФК «Сан Сити». В здании сработала пожарная сигнализация. Пожара не обнаружено.

14:58 Посол РФ в Непале Алексей Новиков подтвердил ТАСС гибель четырех россиян на борту упавшего самолета.

«К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян», — сказал Новиков.

UPD: В официальном сообщении посольство РФ в Непале сообщило, что судьба россиян, находившихся на борту упавшего самолета, выясняется.

«15 января с.г. потерпел крушение самолёт авиакомпании «Йети Эйр», выполнявший рейс номер YT 691 по маршруту Катманду-Покхара. На борту находилось 72 человека, из них четверо граждан России. Их судьба выясняется», — говорится в сообщении посольства в тг-канале.

14:45 Занимавший должность зампреда иркутского правительства Сергей Довгалюк стал заместителем губернатора. Сейчас у родившегося в Днепропетровской области чиновника в сфере ответственности только восстановление города Кировска в ЛНР, оказание гуманитарной поддержки его населению.

В ноябре 2022 года иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщал, что Сергей Довгалюк уже несколько месяцев координирует ремонтные работы в Кировске в ЛНР, которые ведут иркутяне.

14:10 Самолет Yeti Airlines потерпел крушение в Непале. По информации ТАСС, на борту было четверо граждан России.



Всего в самолете находилось более 70 человек, передает The Kathmandu Post.



СМИ также сообщают о гибели более 30 человек.

13:40 Тело человека обнаружено на сгоревшем рынке в Самарской области

Тело мужчины найдено на месте возгорания на рынке в городе Кинель, сообщили в СК по региону. Начата доследственная проверка.

13:00 Ангарский маньяк Михаил Попков заявил, что мечтает попасть в армию, правда, не готов это делать зимой. Рассказал, что у него востребованная военно-учетная специальность.

На его счету более 80 убийств женщин, которые он совершал во время работы в милиции, недавно он признался еще в двух, сообщили «Вести Иркутск». Подробнее тут.

11:30 Крупный пожар произошел в Самарской области. В ночь на 15 января в городе Кинель в Самарской области загорелся рынок. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров.

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение торговых рядов на продовольственном рынке. По предварительным данным, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечены 97 человек и 35 ед. техники, в том числе два пожарных поезда.

11:20 Количество погибших в «спецоперации» новосибирцев продолжает расти. В селе Евсино похоронили Владислава Блинова. Мужчина был контрактником.

Главное на утро 15 января

• Россия ввела санкции против 36 граждан Великобритании, объявил МИД РФ. Но на сайте МИДа названы только пять: министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов Майкл Гоув, министр без портфеля Назим Захави, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден и начальник генерального штаба Патрик Сандерс.

В МИДе утверждают, что «не видят целесообразности публиковать полный список новых фигурантов», а в Лондоне якобы «понимают, о ком идет речь».

• В Днепре в результате взрыва частично разрушена жилая многоэтажка. По данным местных властей, в дом попала ракета, 12 человек погибли, еще 64 получили ранения, включая 14 детей, передает «КоммерсантЪ».

14 января территория Украины подверглась ракетным ударам, пишет издание. «Российские власти ранее неоднократно заявляли, что гражданские объекты не могут быть целью ударов в рамках СВО», — добавляет «Ъ».

• На севере Молдовы упали обломки ракеты, сообщило МВД республики. Их обнаружили в села Ларга, которое находится на границе с Черновицкой областью Украины.

• Рейтинг доверия Путину упал до 35,9% (-1,4 процентных пункта за декабрь), сообщает ВЦИОМ. У министра иностранных дел Сергея Лаврова до 15,7%, (-2 пункта), у министра обороны Сергея Шойгу — до 11,8%, (-1,4 пункта).

При этом 31 марта показатели Путина составляли 43,1%, Лаврова — 22,8%, Шойгу — 21,1%.

Премьер- министру РФ Михаилу Мишустину, по данным на 31 декабря, доверяют 12% опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 41,5%.



*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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