Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 323

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

16:30 Управление по взысканию долгов в Финляндии, которое занимается замороженными активами, заблокировало российские активы на сумму 187 млн евро, пишет Yle.

«Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность», – пояснил начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.

ЕС включил в свой санкционный список более 1300 россиян.

В Финляндии самый известный российский олигарх из санкционного списка ЕС – Геннадий Тимченко, отмечает издание. Yle называет его одним из владельцев столичной арены Helsinki-halli (бывшая Hartwall Arena).

15:30 Поселок Осетровка в Чите остался без электричества из-за поломок у «Оборонэнерго». Перестали работать котельная и насосы водоканала. Температура в городе 22 января опускалась ниже -40 градусов.

15:00 Стоимость автомобильного топлива увеличилась в Новосибирской области. Так, дизельное подорожало за месяц на 1,8% — на 1,1 рубль. Увеличились цены и на бензин.

12:50 Из-за аномальных морозов, накрывших регионы Сибири, в частности, в Красноярске снята с рейсов коммунальная техника.

«Сегодня ночью температура опустилась до -35. 50 машин пришлось снять с рейса. Гидравлика в таких условиях не работает, — сообщили в мэрии. — Всего в ночь в городе работало 122 единицы техники, дороги обрабатывались пескосоляной смесью. Сегодня продолжаем подсыпать город, чтобы минимизировать скользкость для вашей безопасности. Днём на дорогах работает 56 машин и 107 рабочих».

40−50-градусные морозы установились в регионах Сибири. В Иркутской области температура воздуха упала ниже -50 градусов.

11:31 Единороссы в Госдуме предложили убрать из школьной программы нобелевского лауреата Александра Солженицына с его «Архипелагом ГУЛАГом». Об этом заявил первый замглавы фракции «ЕР» Дмитрий Вяткин (он же после объявления мобилизации утверждал, что депутаты Госдумы якобы не могут уйти на фронт).

«Как показал исторический анализ „Архипелага ГУЛАГа“, который пока еще не убрали [из школьной программы], а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были „высосаны из пальца“, придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную родину», — цитирует Вяткина ТАСС.

При этом никаких ссылок на то, кто и когда «проверял все факты», не названо. Во время сталинских репрессий, проходивших с разной частотой с конца 1920-х годов, были осуждены по политическим мотивам, по разным оценкам, более 3,7 млн человек, в том числе по массовым сфабрикованным делам. Сотни тысяч приговорены к расстрелу, огромное число жителей СССР умерли в трудовых лагерях. В эти цифры не входят жертвы массового голода начала 1930-х на фоне насильной коллективизации.

Отметим, что «Архипелаг ГУЛАГ» включили в школьную программу в 2010 году по личному поручению Владимира Путина.

Теперь же Вяткин утверждает, что «в этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе, и как минимум целый ряд произведений советских авторов, в том числе „Молодая гвардия“ Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева „Горячий снег“, должны вернуться в школьную программу»: «Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, „сплетни в виде версий“, как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены».

Вяткин — уроженец Челябинской области. Он работал в Челиндбанке, возглавлял его юридический отдел. На выборах Госдумы 1999 года был правовым консультантом выходца из КГБ Михаила Гришанкова, которого позже устроили в Газпромбанк и в АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р». Затем Вяткин работал в региональном предвыборном штабе Путина на президентской кампании, прошел в челябинское заксобрание, а с 2007-го находится в Госдуме. Соавтор некоторых репрессивных законов, а также введения дистанционного электронного голосования на выборах.

11:05 Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что в госкорпорации знали о возможной коррупции в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева. Так он прокомментировал объявление бывшего гендиректора центра Андрея Калиновского в международный розыск, о котором написал «КоммерсантЪ».

«В публикации „Ъ“, не знаю уж, по чьей просьбе, написано, что „господин Калиновский на протяжении нескольких лет, начиная с 2014-го и заканчивая 2017 годом, вводил руководство „Роскосмоса“ в заблуждение“… Да ладно. Уверен, все, кто курировали в головном офисе Роскосмоса деятельность Центра Хруничева и его закупки, всё знали, — утверждает Рогозин. — Зачем лапшу нам вешать? Если хотим вырезать раковую опухоль коррупции, следствие нельзя на Калиновском и Ко останавливать».



Рогозин утверждает, что уволил Калиновского с поста гендиректора центра на следующий же день после того, как получили должность главы Роскосмоса. До него госкорпорацию возглавлял Игорь Комаров, сейчас он работает полпредом Путина в Приволжском федеральном округе, член Совбеза РФ . Журналисты-расследователи связывали дорогую недвижимость в Лондоне с его семьей.



Главное на утро 22 января

• Акции в поддержку находящегося в колонии политика Алексея Навального и других российских политзаключенных прошли в разных странах мира. В Вильнюсе у российского посольства, по разным оценкам, собрались до 200 человек, в Таллине скандировали «Россия будет свободной!», «Свободу политзаключенным!» и «Путина в Гаагу!», в Риге участники также скандировали «Свободу России» и призывали вывести ВС РФ из Украины.

Известно об акциях в Финляндии, Англии, Швеции, Германии, Испании, Грузии, Армении, Болгарии и Сербии.

• В РКН заявили, что Telegram соответствует критериям для запрета на передачу банками платежных документов. Он относится к числу тех, кто попадает под понятние «иностранный мессенджеров», в которых будет ограничена передача платежной информации, передает «Ъ» со ссылкой на Роскомндазор. В то же время «Интерфакс» подчеркивает, что прямой вопрос, будет ли он включен в этот реестр, регулятор не ответил



С 1 марта банки и некредитные финансовые организации не смогут при предоставлении услуг использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные граждан РФ, и для передачи сведений о переводах денежных средств в рамках безналичных расчетов.

• Патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал священнослужителей «мобилизовать своих прихожан» под предлогом передачи еды и материальных ценностей участникам «спецоперации».

«Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих», — заявил Кирилл.

Ранее он угрожал уничтожением мира в случае «поражения России».

• В Москве на одиночный пикет к памятнику Лесе Украинке вышла Екатерина Вареник. У нее был «Украина нам не враги, а братья». Ее задержали, полиция составила протоколы по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) и неповиновение требованию представителя власти (ст. 19.3 КоАП).

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

