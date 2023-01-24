Преследовавшего детский спектакль замминистра культуры уволили на фоне уголовного дела «Красного факела»

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Заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов уволен. Решение совпало с уголовным делом экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина.

Григорий Милогулов уволен с поста замминистра культуры Новосибирской области. Он написал заявление об уходе по собственному желанию с 24 января.

«Отставку подтверждаю. Если нужен развернутый ответ, обратитесь с запросом к пресс-службе министерства культуры Новосибирской области», — сказал Милогулов ksonline.

Министерство возглавляет Юрий Зимняков. Его курирует профильный вице-губернатор Ирина Мануйлова.

Григорий Милогулов был почетным консулом Франции в Новосибирске, вице-президентом «Aльянс Франсез-Новосибирск». Затем он стал директором по коммуникативным проектам и международным связям в новосибирском Академпарке. Также числился директором «Российского делового клуба», основанного влиятельным новосибирским бизнесменом Эдуардом Тараном. В 2020 году губернатор Андрей Травников назначил его заместителем министра культуры.

Милогулов известен, например, по преследованию детского спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» по доносов в министерство культуры. Он поручил провести просмотр спектакля «экспертно-театральным сообществом региона и членами общественного совета при министерстве культуры».

Предметом возмущения стало то, что принцессу играет «мужик с усами». «Теперь в минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть и понять… есть ли в этом действе „пропаганда ЛГБТ“ или нет, а я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли», — писала режиссер постановки Полина Кардымон.

Анонимный донос был опубликован в местном телеграм-канале, в котором комментирует посты и сам Милогулов. Кто может стоять за сообщениями канала, можно почитать тут.

Информация об уходе Милогулова совпала с возбуждением уголовного дела в отношении экс-директора государственного театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его подозревают в растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Подробности пока не уточняются, ущерб якобы превысил 1,8 млн рублей.

Сын Александра Кулябина Тимофей — известный театральный режиссер. Он был главным режиссером «Красного факела» с 2015 по апрель 2022 года.



Кулябин-младший покинул театр, как утверждали там, «по собственному желанию». Ранее он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Он уехал из Росси и. В берлинском Deutsches Theater в сентябре прошла премьера его спектакля «Платонов».



В декабре незадолго до отставки Александра Кулябина театр отменил почти все постановки Тимофея Кулябина, несмотря на то, что многие из них получали главную театральную премию РФ «Золотую маску».