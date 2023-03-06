Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 366

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

11:00 Новосибирский сервис «Золотая корона» ограничил денежные переводы с карт крупнейших банков за рубеж. Он оставался одним из самых популярных способов вывода средств из России.

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Главное на утро 6 марта

• Если российские неонацисты участвуют в «спецоперации» со стороны РФ, они «уже исправились», заявил «Фонтанке» депутат Госдумы, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. Он стал соавтором поправок о новом ужесточении статей УК и КоАП о военной цензуре, чтобы привлекать к уголовной ответственности за то, что силовики сочтут «фейками» о деятельности добровольцев и других организаций, участвующих в «спецоперации» (и к административной за их «дискредитацию»).

Журналисты спросили депутата, можно ли будет рассказывать, что среди этих добровольцев есть в том числе неонацисты — в частности, из диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». «Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований», — ответил Картаполов.

На что журналисты уточнили: «Есть масса интервью, где основатель ["Русича"] Алексей Мильчаков прямо говорит, что он нацист, есть фотографии, где они зигуют, есть фотографии их татуировок со свастикой». Депутат ответил: «Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют. <…> Если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились».

• Банк «Тинькофф» из-за санкций Евросоюза приостановил валютные переводы в Турцию.

Ранее компания приостановила валютные переводы в Грузию, потому что их перестал обрабатывать банк-корреспондент. В конце февраля ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и «Тинькоффа» — ограничения предполагают заморозку активов на территории стран и запрет на сделки с ними.

• Зерновую сделку необходимо продлить любой ценой, от этого зависят жизни миллионов людей в голодающих странах, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли в твиттере. Срок соглашения истекает 18 марта.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности Москвы выполнять свою часть договоренностей по зерновой сделки, но поставила условия: «Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините».

• В Воронеже отменили мастер-класс бывшего вице-спикера Госдумы РФ Ирины Хакамады «Энергия: зарождение и управление». Он должен был пройти 8 марта в концертном зале Event-Hall.

Государственные «Вести Воронеж» связали отмену концерта с высказыванием Хакамады о мобилизации. Она ответила RTVI на вопрос, есть ли среди ее знакомых те, кого мобилизовали: «Нет, [среди] моих нету, они не идиоты». Но представитель Event-Hall утверждает, что концерт отменили из-за «разногласий с организатором мероприятия по некоторым пунктам договора».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.