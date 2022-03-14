Хроника текущих событий. Выпуск 10

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

18:48 Путин подписал закон о выборах по интернету, запрете на членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и создании реестра физлиц «иностранных агентов» сотрудников НКО и СМИ.

Кроме того, расширяются возможности для удаления наблюдателей и отстранения членов комиссий от работы не только в помещениях для голосования, но и в помещениях, в которых осуществляется прием и составление протоколов протоколов об итогах голосования по территории. Кроме этого, увеличиваются сроки лишения пассивного избирательного права для осужденных по экстремистским статьям — до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

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Изначально документ касался только дистанционного электронного голосования, но затем единороссы внесли поправки, ужесточающие закон о выборах. Документ поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» (всего — 338 депутатов). Против голосовали КПРФ и «Справедливая Россия-Патриоты-За правду».

18:27 Читинские продуктовые дискаунтеры «Хлеб-Соль» ограничили покупку товаров «в одни руки», передает «Чита.ру».

«Мы обеспечены запасами, как и говорили ранее. Также мы сдерживаем цены на ключевые товары. Мы поддерживаем инициативу по ограничению объёма продаж „в одни руки“. В дискаунтерах „ХлебСоль“ теперь можно приобрести не более 5 штук товара одного наименования»

18:07 Путин подписал закон, дающий возможность регистрировать иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями. А министр финансов Р Ф Силуанов заявил, что предприятия иностранных компаний, которые ушли из России, «могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от 3 до 6 месяцев».

По мнению эксперта по экономике регионов Натальи Зубаревич, назначение внешнего управления в ушедших компаниях грозило бы значительно меньшими рисками для российской экономики. Об этом она сказала в интервью ведущей телеканала RTVi Марианне Минскер.

«Сейчас они [власти] используют глупое слово „национализация“ — но пока это все [в подготовленных нормативных актах] в формате внешнего управления. Я должна предупредить всех, кто не понял, что, если будет национализировано имущество ушедших из России компаний, то это — международные суды и аресты наших активов за рубежом», — напомнила Зубаревич.

17:59 Правительство России определило максимальный размер займов для получения «кредитных каникул» по ссудам, взятым до 1 марта 2022 года. По потребительским кредитам — это 300 тыс. рублей, по кредитным картам — 100 тыс., по автокредитам — 700 тыс., по ипотеке — 3 млн (для Москвы — 6 млн, для Московской области и Петербурга — 4 млн).

Но, чтобы получить отсрочку по процентам на период от одного до шести месяцев, нужно доказать снижение дохода за месяц на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и со средним доходом в 2021-м. Банки принимают заявки до 30 сентября 2022 года.

17:39 Новосибирский министр промышленности и торговли Андрей Гончаров прокомментировал серьезный рост цен на продукты.

«Так как федеральные и региональные сети у нас не поднимают 5−10% цену, здесь мы относительно спокойны, — отметил он. — Но есть уже сигналы от разных муниципалитетов о том, что несетевая розница, магазины, которые находятся в районных центрах и селах, резко завышают цену. Здесь мы с каждым таким случаем индивидуально разбираемся, в том числе используя ресурсы ФАС».

При этом, если верить Новосибирскстату, продуктовая инфляция в январе-феврале составила 3,78%.

17:13 В Барнауле прекращено дело против Дениса Калашникова, задержанного на одиночном пикете 13 марта, передает «Апология». На него составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полиции), по которому Калашников якобы не выполнил требования полицейских убрать плакат.

Но в отношении мужчины также составлен протокол по новой статье — ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ). Это дело рассмотрят позднее.

16:34 Основатель сети кафе быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров написал в фейсбуке, что российские компании не смогут заменить «Макдоналдс» на рынке.

«Теремок и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты „Макдоналдсу“, просто потому что мы ТАК как они делать не умеем, — написал Гончаров. — Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга. Можно нас за это ругать, но давайте тогда уже ругать и наших ученых за то, что они не лауреаты Нобелевских премий, и наших инженеров, за что, что они не создали айфон в России и за многое другое. Особенно впечатлительным, чтобы не мучиться от нашей отсталости, предлагаю сразу головой об стену биться. Только невежды считают, что все это можно вот так сесть и создать за 2−3 месяца или за 2−3 года».

«И еще большие невежды считают, что если НЕ ЖАДНИЧАТЬ и не воровать, то и цены в Теремке будут низкие и айфоны в стране появятся, — добавил Гончаров. — Я вас разочарую — все это появляется за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие (!) мер правительства. Пока у нас этих мер нет от слова вообще. Даже наоборот — те меры и режимы работы, что есть, стимулируют деградацию и загнивание любого крупного бизнес».

16:18 Иркутское правительство утверждает, что специалисты Иркутского государственного аграрного университета вывели новый сорт «высокоурожайного картофеля» под названием «Бабр». И сделали это в «рамках работы по импортозамещению».

«Средняя урожайность товарной продукции оценена в 234 центнера с гектара. Это выше стандарта на 36 ц/га. Возможная максимальная урожайность составит 387 ц/га. Сорт устойчив к золотистой картофельной нематоде, среднеустойчив к поражению фитофторозом. В этом сезоне новый сорт картофеля пройдет необходимые для регистрации испытания», — говористя в сообщении региональных властей.

16:11 «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Казахстан, Азербайджан и Армению по 26−31 марта, сказано на сайте перевозчика.

16:07 Новосибирская область, Алтайский край и Тува оказались среди худших регионов России по уровню закредитованности населения. С 2020 года средний объем долгов новосибирцев вырос почти в полтора раза.

15:33 Один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone решил приостановить работу завода в Ульяновске и прекратить поставки в Россию, говорится в заявлении компании.

«Мы приняли решение приостановить нашу производственную деятельность в России. После необходимой подготовки решение вступит в силу 18 марта. Компания также решила заморозить все новые инвестиции и немедленно прекратить весь экспорт в Россию», — сказано в заявлении.

При этом корпорация продолжит материально поддерживать более 1 тыс. сотрудников завода в Ульяновске и в своих российских офисах продаж.

15:02 В Новосибирске во время обысков у помощника независимого депутата горсовета Сергея Бойко Елены Носковец выбили окна. Об этом она рассказала в фейсбуке.

«Проснулась я от того, что люди в черном разбили окна в доме и влетели в дом, где я живу. Было страшно, неприятно, холодно. И очень много осколков. Весь дом сейчас как стекловата. Кошки напуганы и до сих пор прячутся за диваном. Это уже четвертый обыск у помощников депутатов [независимой] коалиции ["Новосибирск 2020"] за две недели. Давление на них, через нас».

Полиция пришла к Елене Носковец 13 марта. Ее сделали свидетелем по делу, возбужденному из-за звонков о ложном минировании ТРЦ «Аура» 31 января. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).



14:23 Пользователи интернет-магазина Wildberries сообщили о масштабных сбоях в работе сайта и приложения.

Основные жалобы, по данным сервиса Downdetector, связаны с авторизацией и пропажей сведений о заказах.

14:04 Дочь депутата гордумы Перми и вице-президента Федерации дзюдо России Владимира Плотникова София Плотникова опубликовала пост о «патриотизме» в заблокированном в России инстаграме. Судя по геолокации, сообщение было размещено из Дубая.

«Мы справимся со всеми трудностями! Россия самая сильная страна. Вся эта ситуация сблизила ещё больше всех русских! Мы стали еще больше патриотами», — считает Плотникова, у которой, как утверждали СМИ в апреле 2021 года, есть собственный бренд одежды.

Журналисты называли Владимира Плотникова одним из самых богатых людей Перми. Он связан через федерацию дзюдо России с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, которые считаются друзьями президента РФ Владимира Путина, писал сайт PRO Perm.

13:56 Центробанк Багамских островов запретил «деловую активность» со сторонами, против которых США и западные страны ввели санкции из-за Украины, говорится на его сайте.

13:47 Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (бренды Ariel, Fairy, Pampers и Gillette) повышает отпускные цены в среднем на 40%, передает «Ъ» со ссылкой на письмо одного из дистрибьюторов корпорации. Решение связано с удорожанием логистики, материалов и девальвацией рубля.

Закупочные цены на средства для стирки должны вырасти в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%. Товары для детской гигиены подорожают на 47%, женской — на 33%, средства для красоты и здоровья — на 67%, по уходу за волосами — на 63%, за полостью рта — на 58%, для бритья — на 65%.



13:40 Швейцарская компания Burckhardt Compression объявила о приостановке поставок в Россию. Она специализируется на производстве поршневых компрессионных систем.



13:15 Заявления, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, утверждает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дефолта не ожидает и профессор географического факультета Московского государственного университета, эксперт по регионам Наталья Зубаревич. Об этом она сказала в интервью ведущей телеканала RTVi Марианне Минскер.

Более того, из-за падения рубля доходы федерального бюджета и некоторых регионов, ориентированных на экспорт, даже могут даже вырасти в рублях. «Но, другое дело, что вы на этот рубль купите меньше», — добавила Зубаревич.

«На чем он [федеральный бюджет] может сэкономить — на расходах на науку, высшую школу. Девяностые годы в этом смысле, версия два», — считает Зубаревич. Кроме того, под нож могут пойти так называемые «национальные проект», например, ремонт и строительство дорог, считает она. Также эксперт допустила сокращение финансирования здравоохранения из региональных бюджетов

13:11 Минимальный месячный набор продуктов в Новосибирской области подорожал за февраль до 5,6 тыс. рублей. При этом, как утверждает Росстат, официально цены на первостепенное продовольствие выросли с начала года только на 4,3%.

12:43 Московский активист Александр Тепляков рассказал «Соте», как его пытали в полиции, требуя донести на товарищей. 1 марта он поехал забирать из типографии стикеры для акции протеста, но его задержали.

Позже в отдел приехали оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму Алексей Окопный, известный, как пишет «Сота», «применением насилия к активистам», и еще один силовик.

«Они меня увели в кабинет, где никого не было. Сначала начали меня избивать. <…> Били в основном по голове, били с ноги просто по мне, Окопный ударил меня кулаком в грудь. Особенно неприятно было, когда били по голове, особенно когда им что-то не нравилось, например, когда я что-то говорил не так», — рассказал Тепляков.

Молодого человека приволокли к столу силой и заставили писать, а Алексей Окопный, по его словам, приставил к его голове пистолет: «Мы можем списать тебя на потери, я *****, мне насрать вообще». «К сожалению впечатление на меня это произвело, — признал Александр. — Я не знал, что писать, тогда они начали рассказывать мне, что сейчас законы военного времени, меня можно легко пустить в расход. <…> Мне тяжело было оклеветать своего товарища, и писал я медленно, поэтому они часто напоминали мне про подвалы Лубянки, [говорили], что вернут меня они либо трупиком, либо овощем родителям».

12:05 Новосибирские и кузбасские заведения сети быстрого питания McDonald’s продолжили работу, хотя американская компания объявила об уходе из России с 14 марта. В Западной Сибири сеть развивает по франшизе новокузнецкое ООО «Гид», а не российская «дочка» McDonald’s.



«Гид» принадлежит Александру Говору, который связан с крупным промышленным предприятием «Нефтехимсервис», которое владеет Яйским нефтеперерабатывающим заводом. По данным «Контур.Фокус», выручка «Гида» в 2020 году составила 1,3 млрд рублей, чистый убыток — 158 млн.

11:25 Минэкономразвития и Минсельхоз РФ пришли к выводу, что без дополнительной поддержки молочной отрасли грозит снижение финансовой устойчивости, а отдельным предприятиям банкротство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо Минэкономразвития в аппарат правительства.

«В связи с ростом цен на корма есть риск снижения надоев молока и сокращения загрузки перерабатывающих мощностей, — пишет агентство. — Как отмечается в письме, цены на основные компоненты себестоимости производства сырого молока росли значительными темпами. Так, в декабре 2021 года к средней цене за 2020 года рост по фуражной пшенице составил 24,7%, по премиксам — 64,3%, по комбикормам — 16,9%. Доля кормов в структуре себестоимости аграриев составляет порядка 55%, доля сырого молока в структуре себестоимости переработчиков — 74%».

Себестоимость производства сырого молока за девять месяцев 2021 года выросла на 11%, а рентабельность снизилась до 11,9% (минус 0,8%). А в перерабатывающей отрасли себестоимость поднялась на 17,2%, рентабельность стала ниже на 2,8 процентных пункта — до 5,1%.

11:10 Тайваньская компания ASUS, занимающаяся производством компьютерной техники, рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России, заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, передает «Прайм» со ссылкой на Центральное информационное агентство острова.

О приостановке продаж в Россию ранее заявили Apple и Dell, а IT-гиганты Intel и AMD остановили поставки в страну.



10:49 В Омске утром 14 марта на выходе из квартиры задержана активистка Ольга Белова, сообщили активисты «Омском гражданском обществе».

«Полиция только что задержала Ольгу на выходе из квартиры и отвезла ее в 4 ОП, где прямо сейчас на нее составляют протокол за „призывы к беспорядкам“ за пост от 13 марта — это передала Ольга через защитника, — отметили активисты. — Пока неясно, по какой статье будут составлен протокол, но судя по всему, речь идет про новую „антифейковую военную“ ст. 20.3.3, которую ввели несколько дней назад».



10:21 Евросоюз обсуждает введение персональных санкций против миллиардера Романа Абрамовича и еще 14 человек, пишет Financial Times. Среди них семь бизнесменов, «связанных с Кремлем», и четыре персоны из государственных СМИ. Также запланированы ранее не обозначенные ЕС ограничения для различных секторов экономики.

Среди экономических санкций, которые могут стать частью четвертого пакета — ограничения государственных российских предприятий, в том числе, в судо— и авиастроении. В новый пакет могут войти ряд запреты на рейтинги российских банков, на ввоз в ЕС продукции российской черной металлургии, на новые инвестиции в энергетический сектор РФ, а также на экспорт предметов роскоши в Россию. Сумма отсечения для предметов роскоши пока не определена — в ЕС, по словам одного из дипломатов, предлагают € 300, в том время как США ввели запрет для вещей от $ 1 тыс.

10:00 Австралия объявила о санкциях в отношении 33 российских бизнесменов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

09:50 Японская компания Ricoh, выпускающая принтеры, фотоаппараты и другие многофункциональных устройства, решила приостановить поставки в Россию.

Главное на утро 14 марта



• Instagram заблокирован в России.



• Источники The New York Times в правительстве США рассказали, что Россия запрашивала боевую технику и экономическую поддержку у Китая.

• Документалист и журналист Брент Рено убит в Украине. Он снимал там для проекта TIME о беженцах, говорится в заявлении журнала.

• Больше 850 человек задержали на акциях протеста в России 13 марта, сообщили в ОВД-Инфо**. Среди них были журналисты. Общее количество задержанных с 24 февраля приблизилось к 15 тыс.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».