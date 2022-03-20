Почему выросли цены и сколько сибиряки должны кредиторам. Числа недели

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Продукты дорожают, иностранная упаковка для молока заканчивается, прокуроры потратят почти миллиард на новое здание. Тайга.инфо рассказывает о самых ярких числах недели.

876 млн рублей

Прокуратуре Кузбасса неожиданно понадобилось новое здание. Начальная стоимость контракта составила 876 млн рублей. Здание должны построить до конца октября 2024 года.

433 тыс. рублей

Сибирские регионы оказались среди худших в России по уровню закредитованности населения. Хуже всего дела обстоят в Туве, где на каждого жителя в среднем приходится по 433 тыс. рублей кредитов — это 90% годовой зарплаты.

250 рублей

В Иркутске открывается видеосалон, в котором будут демонстрировать популярные зарубежные фильмы — очевидно, пиратским образом. За 250 рублей можно будет посмотреть «Титаник», «Аватар» и «Тайна Коко».

23%

Сахар подорожал в Новосибирске на 23% за неделю. Сильно выросли цены и на другие продукты, например, муку, вермишель и лук. Специалисты объясняют рост увеличившимися расходами на доставку и хранение продуктов, но мэр-коммунист Анатолий Локоть уверен, что виноваты сами покупатели.

1,5 месяца

Новосибирские производители молока столкнулись с нехваткой картонной упаковки. Ее делают из финского сырья, которое стало недоступно из-за санкций. Производители отмечают, что запасов хватит на полтора месяца.

Ранее Тайга.инфо рассказывала, как молочные пакеты пришли в СССР.

