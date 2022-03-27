Кому нужен аэропорт в Тайшете и сколько стоит омский ноутбук из импортных деталей. Числа недели

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В Тайшете построят аэропорт, в Иркутске проведут прием за бюджетный счет, а в Новосибирске на продуктовых ярмарках продают мухоморы. Тайга.инфо выбрала самые яркие числа недели.

7 млрд рублей



«Русал» планирует построить региональный аэропорт в Тайшете. Проект включает строительство аэровокзального комплекса, взлетно-посадочной полосы и всей аэродромной инфраструктуры. Аэропорт оценивается в 7 млрд рублей.

200 тыс. рублей

Иркутский губернатор-единорос Игорь Кобзев проведет торжественный прием к 9 мая. Из областного бюджета оплатят алкоголь, рулетики из языка и креветки. Начальная цена контракта составила 200 тыс. рублей.

100−200 тыс. рублей

Омская компания объявила о разработке ноутбуков, которые будут стоить 100-200 тыс. рублей. Устройство «достаточно габаритное» и рассчитано только для офисной работы. Ноутбук будет работать на отечественном восьмиядерного процессора «Байкал-М». Активисты выяснили, что часть деталей в нем импортной сборки, а реальная стоимость не превышает 500 долларов.

350 рублей

На фоне санкций и ажиотажного спроса на продукты в Новосибирске начался сезон продовольственных ярмарок. Там, в частности, можно купить растительное масло «Дедушкин чулан» за 350 рублей, произведенное в Краснозерском районе. Кроме того, на ярмарке продаются мухоморы.

Более 300 сотрудников

Более 300 сотрудников одной из компаний холдинга «Алтайлес» могут остаться без работы. Компания объяснила это позицией правительства Алтайского края, подавшего иск в арбитраж о расторжении договоров аренды лесных участков. В «Алтайлес» входят 15 предприятий лесного комплекса Алтайского края. Общая численность сотрудников превышает 4 тыс. человек.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)

