Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 37

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

12:20 Крупная японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостановила проведение новых клинических испытаний препаратов в России из-за ситуации в Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Корпорация прекращает новые инвестиции в РФ. Поставки лекарств и текущие клинические исследования будут продолжены.

12:12 Журналистка Анна Монгайт рассказала в своем телеграм-канале о студентах, оставляющих в метро книги Джорджа Оруэлла, Эрнеста Хемингуэя и Эриха Марии Ремарка.

«Мне рассказали прекрасную историю, как в Москве подняли на уши весь МПГУ [Московский педагогический госуниверситет] и РГГУ [Российский государственный гуманитарный университет], специально собирали преподавателей, — пишет Монгайт. — Сотрудники службы безопасности разыскивают студентов, которые оставляют в метро книги Оруелла („1984“), Хемингуэя („Прощай, оружие!“) и Ремарка („На западном фронте без перемен“) Найдены уже 23 книги, а сколько ещё пассажиры взяли почитать. не исключаю, что их уже изъяли из магазинов. Крутейшая партизанская акция!»



11:18 Польша пообещала запретить поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы. Об этом заявил заместитель МИД Польши Шимон Шинковский.

На этом фоне «Российские железные дороги» вводят ограничения на отгрузку в Польшу с 10 апреля, передает «Интерфакс».



«В связи с ремонтными работами на инфраструктуре на территории Польши с 10 апреля и до отмены запрещается погрузка всех грузов через железнодорожный пункт пропуска Мамоново — Бранево (Калининградская область). Это сделано для того, чтобы избежать скопления подвижного состава и задержек в передаче грузов, следующих через данный переход», — отметили в РЖД.



10:20 Писатель Дмитрий Глуховский комментирует в соцсетях, почему жители России могут верить пропаганде властей, несмотря на доказательства того, что она лжет.

«Как можно поверить в бред, который полностью извращает реальность, выдавая черное за белое? <…> И тем не менее, именно этот бред является официальной позицией России, — отметил Глуховский. — И да, многие в России в него поверили. Разрыв прошел через миллионы семей — старшее поколение принимает похожую на фотографический негатив картину мира, до хрипоты споря и ссорясь со своими молодыми родственниками, для которых подлог и вранье очевидны».

Писатель связывает веру пропаганде не только с ограничением неугодной информации, блокировкой СМИ и последними репрессивными законами. Россияне все больше оказываются «закупорены в герметической среде, куда нет доступа правде», отметил Глуховский. Но даже те видео и фото с ранеными и убитыми, которые доходят сквозь цензуру, укладывают в «диаметрально противоположный нарратив». Вместо выполнения запроса на элементарное самоуважение и чувство собственного достоинства нынешнее государство зиждется на «подавлении человеческого достоинства, именно на политической апатии и чувстве выученной беспомощности», считает он.

«Вместо этого людям подсовывают имперский шовинизм, выдавая его за патриотизм, — добавил Глуховский. — Власть неспособна улучшить жизнь россиян, которая ухудшается уже много лет подряд, становясь все бедней и короче. Народ несчастен и озлоблен, нищ и запуган; и кроме всего прочего, его терзает ощущение бесцельности и бесперспективности жизни, которая с каждым годом становится хуже. И даже если люди в глубине души понимают, кто ответственен за их беды (не Зеленский же и не Байден, в самом деле, гадят у них в лифтах!) им не хватает смелости признаться в этом даже себе самим».

«Пропаганда предлагает комфортный и воодушевляющий миф, который позволяет им примириться со своим существованием. Надо только отринуть факты, надо всего лишь поверить, что Великая Отечественная война не заканчивалась никогда и продолжается по сей день», — размышляет Глуховский.

Главное на утро 10 апреля



• Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до SD. Это означает «дефолт по некоторым обязательствам».



• Украина запретила импорт из России. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2021 году оборот торговли между Украиной и Россией вырос на 23% — до 12,3 млрд долларов.

• Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, считающийся другом президента РФ Владимира Путина, заявил, что очень разочарован его поведением.

«Не могу и не хочу скрывать, что очень разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя тяжелейшую ответственность перед миром. Я познакомился с ним 20 лет назад. Он всегда казался мне человеком здравого смысла, человеком демократии, человеком мира», — сказал политик.

Трагедию в Буче он назвал преступлением. Россия, по его мнению, должна ради собственных интересов «установить и отдать под суд ответственных».

• Власти самопровозглашенной ДНР, признанной Кремлем, запретили работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной территории.



• Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал информацию о том, что он якобы улетел в Израиль.

«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — отметил Кудрин.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.