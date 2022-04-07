Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 34

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Новые санкции США.

10:40 В Госдуму РФ планируется внести законопроект о выдаче наличными до 5% материнского капитала из его остаточной суммы всем семьям, имеющим на него право и независимо от их дохода, пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета по вопросам семьи Татьяну Буцкую.

Но деньги планируется выплатить однократно только семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений.

09:43 Официальная инфляция в России с начала 2022 года по 1 апреля достигла 9,99%, говорится на сайте Росстата.

Кстати, Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, сколько стоят яйца, куриные бедра, рыба и колбасные изделия. В наших материалах вы найдете реальные цены на продукты, а на следующей неделе начнем отслеживать динамику.

09:34 С сайта «Национальной медиа группы» удалили информацию о председательнице ее совета директоров Алине Кабаевой, обратил внимание соратник Алексея Навального Георгий Албуров.

Слайд о Кабаевой доступен в кэше.

«Национальная медиа группа» принадлежит банку «Россия» друга президента РФ Владимира Путина Юрия Ковальчука и контролирует Пятый канал, «Рен ТВ», а также владеет 49% акций Первого канала и «СТС». Среди активов известны и газета «Известия», Life.ru, телеграм-канал Mash, онлайн-кинотеатр More.tv и другие структуры.

Главное на утро 7 апреля



• Власти США вводят санкции против «двух взрослых дочерей» президента России Владимира Путина, передает Associated Press. Имена Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой опубликованы на сайте Минфина США отдельно.

В санкционный список также включены жена и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и еще 16 российских чиновников. Кроме того, вводятся блокирующие санкции против структур Сбербанка и Альфа-Банка (кроме операций, связанных с энергетикой).

Приложения Сбербанка и Альфа-банка, вероятно, пропадут из App Store и Google Play из-за санкций США, считает эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов.

• Великобритания расширила санкции в отношении Сбербанка, запретила новые инвестиции в России и экспорт нефтеперерабатывающего оборудования.

• Члены фракции «Единая Россия» и некоторые другие депутаты Госдуме захотели наделить Генпрокуратуру правом отбирать лицензии у российских средств массовой информации без всяких предупреждений за сведения, которые она сочтет «неуважением к власти», «недостоверными сообщениями» или «призывами к несанкционировнным мероприятиям».

Авторы хотят исключить судебный порядок лишения лицензии, который гарантирует Федеральный закон «О СМИ». Они также захотели навсегда блокировать ресурсы, которые уже и так пострадали от цензуры, в том числе после 24 февраля.

Кроме того, Генпрокуратура сможет инициировать закрытие иностранного СМИ в России в ответ на закрытие российского СМИ за рубежом. Есть и формулировка, из которой следует, что российские СМИ и интернет-пользователей попытаются обязать не распространять материалы «запрещенных в России» СМИ.

• Зато на частотах закрытого в России Euronews будет вещать телеканал «Соловьев.Live», связанный с Владимиром Соловьёвым.

• Датская компания Hempel, специализирующаяся на производстве лакокрасочных материалов, уходит из России, на рынке которой работала с 1994 года. Завод в Ульяновске уже остановлен, поставки продукции прекращены.

• Эксперимент по внедрению в производство обогащенных йодом пищевых продуктов и использованию их в медицинских, дошкольных, образовательных, санаторно-курортных организациях, а также розничной торговле хотят провести в России с 1 сентября 2022 года. Среди регионов названы Новосибирская, Омская и Иркутская области, Алтайский край и Республика Алтай, Хакасия.



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.