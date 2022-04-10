Самые дешевые наборы продуктов подсчитали в сетях Новосибирска

© Наталья Гредина (архивное фото)

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы ищем самые низкие ценники и сравниваем их в различных магазинах. По итогам недельного обзора сравниваем минимальные продуктовые наборы в разных сетях.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент мониторинга.

В исследовании участвовало 20 торговых точек во всех районах города. Мониторинг проводился по 24 основным позиция продуктов 4 апреля до 12:00. Принцип выбора товара — самая низкая цена в категории.

Ранее мы рассказали о ценах на овощи и фрукты, на крупы и хлеб, на яйца, курицу и колбасу, на молочные продукты и на сахар и водку.

Теперь представляем вам сводные графики по торговым сетям. В некоторых, на момент исследования, не оказалось, например, соли, сахара или лука, что мы также указываем в графике.

Как мы видим, стоимость одних и тех же товаров в самом низком ценовом сегменте может серьезно отличаться в зависимости от ритейлера.

Если бы в некоторых сетях на момент мониторинга удалось бы найти сахар или соль, то общий ценник мог бы быть еще выше в сравнении с теми, где мониторинговая группа смогла отыскать все категории продуктов.

Мы также проанализировали состав корзины в зависимости от стоимости товаров. На относительно «недорогие» или «легкие» продукты (ниже 60 рублей за 1 кг) пришлось лишь 14% корзины.

А в составе дорогих или «тяжелых» продуктов больше половины стоимости пришлось всего на четыре популярных товара: сливочное масло, колбасу «Докторская», сосиски «Молочные» и водку.