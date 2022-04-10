Кто займет рабочие места мигрантов и сколько теперь стоит сахар. Числа недели

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Новый штамм коронавируса в Новосибирске, рекордная прибыль казино на Алтае и субсидии производителям хлеба в Сибири — Тайга.инфо выбрала главные числа недели.

329 млн рублей

Казино Altai Palace, которым владеет кузбасский бизнесмен, показало рекордную прибыль в 2021 году — 329 млн рублей. Чистая прибыль казино выросла за год в 3,8 раза.

72 млн рублей

Сибирские регионы дополнительно субсидируют хлебопекарные предприятия, чтобы сдержать рост цен на хлеб. В частности, Омская область выделит из областного бюджета 35 млн рублей, Иркутская — почти 50 млн рублей, а Алтайский край — 52,2 млн рублей. Новосибирская область направит хлебопекарным предприятиям 72 млн рублей, Кемеровская — 52,3 млн рублей.

80%

В Новосибирской области доминирует новый штамм коронавируса — стелс-омикрон, который отличается высокой заразностью. Его доля составляет уже около 80%. В Красноярском крае новые штамм обнаружили в 2/3 проб.

79,99 рублей

Тайга.инфо продолжает мониторинг цен на продукты. Самый дешевый сахар в Новосибирске стоит 79,99 рублей за килограмм. Средняя стоимость килограмма соли в магазинах составляет 10,42 рублей. Цена водки в пересчете на литр примерно одинакова — более 500 рублей.

31%

31% новосибирцев согласны занять места мигрантов, если будут улучшены условия труда. Почти половина жителей региона к таким переменам в работе все же не готовы. Чаще всего желание занять рабочие места трудовых мигрантов выражали респонденты, имеющие рабочие специальности (61%), представители ресторанно-гостиничного бизнеса (53%), транспортники (51%), производственники (50%).

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)

