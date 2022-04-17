Сибирь горит, инфляция растет. Числа недели

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Десятки тысяч гектаров горят в Новосибирской области, тысячи работников оказались в очереди на увольнение, а прибыль алтайского ритейлера резко выросла. Тайга.инфо рассказывает о самых ярких числах недели в Сибири.

2,7 млрд рублей

Один из крупнейших сибирских продуктовых ритейлеров «Мария-Ра» резко увеличил прибыль — до 2,7 млрд рублей в 2021 году. За год она выросла почти на 30%.

50 тыс. гектаров

Площадь природных пожаров в Новосибирской область составила около 50 тыс. гектаров, подсчитала Тайга.инфо на основе данных космического мониторинга. Основные очаги наблюдались в районе Каргата, Убинского, Здвинска и к западу от Куйбышева.

1065 сотрудников

148 организаций Новосибирской области с общей численностью работников 45,9 тыс человек заявили о «планируемом высвобождении» 1065 человек. В 37 организациях в «режиме простоя» находятся 1177 сотрудников.

21,73%

Продовольственная инфляция в Новосибирской области достигла 21,73%. Подскочили цены на сахар, крупы, муку, молочную продукцию, фрукты и овощи.

3 рубля

Банк России выпустит в обращение серебряную монету в честь Чуйского тракта. Номинал монеты — 3 рубля. На ее оборотной стороне расположены изображения памятника «Нулевой километр Чуйского тракта» и деревьев на фоне фрагмента карты знаменитой сибирской дороги и горного пейзажа.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)

