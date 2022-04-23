Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 50

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Власти опять объявили журналистов и политиков «иноагентами».

13:25 Россия предоставила Белоруссии отсрочку по выплате кредитных обязательств на сумму более $1 млрд, заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

«Что касается Российской Федерации, то на год нам предоставлена отсрочка по платежам - даже не на календарный год, а больше. И более $1 млрд платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем», - цитирует его «Интерфакс».

13:15 На фоне нестабильной обстановки и сокращения доступных направлений для отдыха российские туристы обратили внимание на речные круизы недалеко от дома. Их востребованность выросла на 10-15%, пишет «Коммерсантъ».

13:05 Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, сообщает Росавиация.

13:00 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел режим повышенной готовности в Новосибирске из-за мусорного коллапса. Ранее отходы перестали вывозиться в городе на фоне забастовки водителей мусоровозов. В городе все еще как-то так.

12:25 Все больше россиян в апреле начали искать дополнительные источники дохода. В марте в приоритете было сбережение заработанного.

12:00 Производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero и заявивший об уходе из России, занимает в стране треть рынков туалетной бумаги, бумажных полотенец и носовых платочков, пишет Прайм со ссылкой на сооснователя Skolkovo NextGen и партнера консалтинговой компании One Story Ольгу Сумишевскую.

11:20 Продолжаем мониторинг цен в магазинах Новосибирска. В новом выпуске — про макароны, крупы, муку и хлеб. Так, в одной из точек самая дешевая мука стала дороже в полтора раза, а в другой более чем на треть выросла стоимость макарон. Подробнее — по ссылке.

10:10 В Высшем колледже информатики Новосибирского госуниверситета (ВКИ НГУ) студентам раздали анкеты с вопросами о «братских народах» и «моральном долге России». Копию опросника опубликовала бывшая преподавательница Наталья Непомнящих, обратил внимание НГС.

В анкете три вопроса: «Считаете ли вы россиян, украинцев и белорусов братскими народами?» «Считаете ли вы, что братские народы должны объединяться и помогать друг другу?» и «Считаете ли вы, что защита общих ценностей братских восточнославянских народов является моральным долгом России?»

Среди вариантов ответов были: «Да», «Скорее да, чем нет», «Скорее нет, чем да», «Нет», «Затрудняюсь ответить». В НГУ утверждают, что заполнение анкеты было добровольным и не оценивалось, но на бланке нужно было указать и фамилию, и номер группы.

«По рекомендации Министерства просвещения в ВКИ НГУ для студентов второго курса (11-й класс) был проведен тематический урок в рамках предмета обществознание», — рассказали в НГУ.



Главное на утро 23 апреля

• Минюст РФ включил в реестр СМИ — «иностранных агентов» еще восемь человек. Среди них оказались бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, публицист Александр Невзоров и журналист Сергей Пархоменко.

Кроме того, в список попали авторы Радио Свобода* Екатерина Лушникова, Артур Асафьев и Владимир Воронов, социолог Виктор Вахштайн и ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.

В реестр физических лиц — «иностранных агентов» попали оппозиционные политики Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза. При этом 22 апреля суд в Москве арестовал Кара-Мурзу до 12 июня по обвинению в распространении «заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам ненависти» (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).



• Независимые журналисты разных российских СМИ и уже бывшие их сотрудники снова подверглись спам-атакам. Несколько журналистов Тайги.инфо массово получили сообщения в телеграм, СМС и звонки.

На этот раз об атаке также сообщила «Бумага».

• «Тинькофф банк» объявил, что проведет в 2022 году ребрендинг и откажется от использования старого названия. «Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд „Тинькофф“ для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом. Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении компании.

Заявление появилось после того, как Олег Тиньков сказал, что 90% россиян не поддерживают позицию Кремля по Украине. «Откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в ниппотизме, холуйсте и чинопочитании? — говорил Тиньков (орфография сохранена). — Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море».

• Министерство промышленности и торговли РФ подготовило список продукции, которую предлагается ввозить в Россию в рамках «параллельного импорта», то есть без разрешения правообладателя, пишут «Известия» и «Интерфакс». Это предполагается разрешить в отношении смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo и других.

В список также попали такие торговые марки автомобилей и сопутствующих товаров как: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack. Всего документ 50 групп товаров и около 200 брендов, но подлинность документа в Минпромторге не подтвердили, отметив, что пока он находится на регистрации в Минюсте.

• Один из китайских автоконцернов может выкупить долю корпорации Renault в «АвтоВАЗе, сообщил источник ТАСС. При этом ранее говорилось, что уходящий из России Renault начал готовить завод к продаже российскому собственнику.

«АвтоВАЗ» принадлежит ООО «Лада авто холдинг», 68% которого в собственности у Renault, остальное — у госкорпорации «Ростех».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.