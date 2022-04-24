Японский джип для сибирских чиновников, угольный крест для Кузбасса. Числа недели

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Сколько должны новосибирские ТСЖ за тепло и воду, зачем чиновникам дорогой внедорожник и насколько сократились продажи автомобилей в России. Тайга.инфо выбрала самые яркие числа недели.

250 млн рублей



Сибирская генерирующая компания составила рейтинг должников среди управляющих организаций и ТСЖ Новосибирска. Задолженность жилищных организаций за отопление и горячую воду превысила 250 млн рублей.

12,8 млн рублей

Госкорпорация развития Забайкалья купила себе японский внедорожник за 12,8 млн рублей. Траты объяснили обеспечением инвестиционной деятельности. Чистый убыток корпорации в 2021 году составил 8,6 млн рублей.

999 рублей за доллар

Центробанк вновь разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам. В ответ на это отделения некоторых банков в Новосибирске установили в начале недели заградительные курсы на продажу валюты. У «Русского стандарта» — 170 рублей за доллар и 178 рублей за евро. У Совкомбанка — по 999 рублей.

63%

Продажи автомобилей в России уже сократились на 63%. По прогнозу экспертов, к началу автопарк в стране может сократиться примерно на 500 тыс. машин. При этом 68% автосервисов испытывают проблемы с запчастями.

1 крест

Крест из угля поставили в Кузбассе в память о погибших шахтерах и жителях, скончавшихся от проблем с экологией. Арт-объект простоял менее суток, и был уничтожен неизвестными.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)

