Японский джип для сибирских чиновников, угольный крест для Кузбасса. Числа недели
Сколько должны новосибирские ТСЖ за тепло и воду, зачем чиновникам дорогой внедорожник и насколько сократились продажи автомобилей в России. Тайга.инфо выбрала самые яркие числа недели.
250 млн рублей
Сибирская генерирующая компания составила рейтинг должников среди управляющих организаций и ТСЖ Новосибирска. Задолженность жилищных организаций за отопление и горячую воду превысила 250 млн рублей.
12,8 млн рублей
Госкорпорация развития Забайкалья купила себе японский внедорожник за 12,8 млн рублей. Траты объяснили обеспечением инвестиционной деятельности. Чистый убыток корпорации в 2021 году составил 8,6 млн рублей.
999 рублей за доллар
Центробанк вновь разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам. В ответ на это отделения некоторых банков в Новосибирске установили в начале недели заградительные курсы на продажу валюты. У «Русского стандарта» — 170 рублей за доллар и 178 рублей за евро. У Совкомбанка — по 999 рублей.
63%
Продажи автомобилей в России уже сократились на 63%. По прогнозу экспертов, к началу автопарк в стране может сократиться примерно на 500 тыс. машин. При этом 68% автосервисов испытывают проблемы с запчастями.
1 крест
Крест из угля поставили в Кузбассе в память о погибших шахтерах и жителях, скончавшихся от проблем с экологией. Арт-объект простоял менее суток, и был уничтожен неизвестными.
Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)