Сибирь горит, продукты дорожают. Числа недели

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Продукты на Алтае подорожали в три раз раза, в Чите уволились все врачи в одном учреждении, а в Новосибирске потратят миллиарды на ремонт опасного моста. Тайга.инфо выбрала самые яркие числа недели.

2,2 млрд рублей



Чиновники объявили конкурс на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. Стоимость работ превысит 2,2 млрд рублей. Работы должны пройти до конца 2024 года. В 2021 году прокуратура Новосибирской области заявила, что эксплуатация моста создает угрозу для участников дорожного движения.

45 тыс. рублей

Суд оштрафовал экс-худрука Русского драматического театра Улан-Удэ Сергея Левицкого на 45 тыс. рублей за антивоенные посты в социальных сетях. При этом судья отклонила ходатайство о проведении лингвистической экспертизы публикаций, ставших поводом для разбирательств.

13 домов

13 домов общей площадью 618 квадратных метров сгорели в городе Болотное в Новосибирской области. По версии МЧС, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В 3 раза

Продукты в торговых сетях Алтайского края подорожали в три раза за последние годы. Среди товаров первой необходимости — овощи, сахар и яйца.

0 врачей

Двое врачей и медсестры уволились из отделения интенсивной терапии и реанимации новорождённых одного из роддомов в Чите. В результате в отделении не осталось сотрудников.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)