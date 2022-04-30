Сибирь горит, продукты дорожают. Числа недели

© Пресс-служба минприроды Хакасии
Сибирь горит, продукты дорожают. Числа недели
30 Апр 2022, 16:53

Продукты на Алтае подорожали в три раз раза, в Чите уволились все врачи в одном учреждении, а в Новосибирске потратят миллиарды на ремонт опасного моста. Тайга.инфо выбрала самые яркие числа недели.

2,2 млрд рублей

Чиновники объявили конкурс на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. Стоимость работ превысит 2,2 млрд рублей. Работы должны пройти до конца 2024 года. В 2021 году прокуратура Новосибирской области заявила, что эксплуатация моста создает угрозу для участников дорожного движения.

45 тыс. рублей

Суд оштрафовал экс-худрука Русского драматического театра Улан-Удэ Сергея Левицкого на 45 тыс. рублей за антивоенные посты в социальных сетях. При этом судья отклонила ходатайство о проведении лингвистической экспертизы публикаций, ставших поводом для разбирательств.

13 домов

13 домов общей площадью 618 квадратных метров сгорели в городе Болотное в Новосибирской области. По версии МЧС, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В 3 раза

Продукты в торговых сетях Алтайского края подорожали в три раза за последние годы. Среди товаров первой необходимости — овощи, сахар и яйца.

0 врачей

Двое врачей и медсестры уволились из отделения интенсивной терапии и реанимации новорождённых одного из роддомов в Чите. В результате в отделении не осталось сотрудников.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
30 Апр, 14:55
Сибирь горит, продукты дорожают. Числа недели
30 Апр, 13:16
Четыре дома загорелись в Красноярском крае. В одном из них взорвался газовый баллон
30 Апр, 12:34
Майские в кино: черный бумер, танцы под звездами и ужасы миллениалов
30 Апр, 09:50
СМИ: из отделения неонатологии роддома в Чите увольняется весь медперсонал
30 Апр, 09:10
Десятки домов сгорели в Новосибирской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования