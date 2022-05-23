Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 80

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

20:44 Курс евро упал ниже 59 рублей во время торгов на Московской бирже впервые с июня 2015 года. Доллар торгуется ниже 58 рублей.

Укрепление рубля уже достигло предела, заявили РБК в министерстве экономического развития России: «По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России».

19:33 Генпрокуратура России признала нежелательной организацией немецкий фонд Генриха Бёлля.

18:40 Tetra Pak опроверг сообщение РИА Новости о разрыве связей с дочерним предприятием в России. Также компания сообщила о сохранении присутствия на рынке в РФ, передает «Ъ».

«Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке, — отметил представитель компании. — Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются».

17:27 Domestos провел в России конкурс на худший школьный туалет, но теперь не стал публиковать фотографии. Опубликованные в 2021 году фото свидетельствовали об ужасном состоянии сортиров в некоторых российских школах.

Худшими на этот раз признаны туалеты в двух школах Санкт-Петербурга и по одной в Димитровграде, Волгограде и Озерске — их отремонтируют за счет компании. Еще 49 школ получат годовой запас средств от бренда. Среди них — три школы из Омской области, две из Новосибирска (№168, №30), две из Кемеровской области.

Фото из конкурса 2021 года, междуреченская гимназия №24

17:17 Шведская компания Tetra Pak уходит из России, передает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

16:54 Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покидает совет директоров «Роснефти». Ранее с поста председателя совета директоров ушел бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

16:40 В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела журналиста Андрея Новашова. Он стал первым оставшимся в России репортером, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Материалы передают в суд. Все подробности читайте здесь.

15:30 АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила новосибирской студии 260 млн рублей на разработку к 2024 году компьютерной игры в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России. По ее сюжету русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым «развернет войну против польских интервентов».

ООО «Сайберия Лимитед» возглавляет Алексей Копцев, который ранее работал исполнительным продюсером в Alawar, а также журналистом в издании CNews.ru и российской медиакомпании Gameland.

Все подробности читайте здесь.

15:16 Комитет Госдумы по госстроительству одобрил для включения в законопроект об организации местного самоуправления поправку, по которой полномочия муниципального депутата можно будет досрочно прекратить, если он дважды пропустил заседания без «уважительной причины», пишут «Ведомости».

Поправку внесли красноярский сенатор Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников (оба — «Единая Россия»). По действующему законодательству полномочия муниципальных депутатов можно прекратить досрочно только в случае смерти, отставки, признания недееспособности, вступления в силу приговора суда, прекращения гражданства России.



Документ, вероятно, может коснуться депутатов, которые покинули Россию под угрозой уголовного преследования по политическим мотивам. Например, независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко. А вот независимый депутат томской гордумы Андрей Фатеев, которого объявили в федеральный розыск, продолжает принимать участие в сессиях по конференц-связи.

14:53 Royal Dutch Shell вышла из уставного капитала совместного предприятия с «Газпром нефтью» — ООО «Гыдан энерджи», работающего на проекте «Енисей» на севере Красноярского края. Это следует из данных сервиса «Контур.Фокус», 100% компании теперь принадлежат «Газпром нефти».

«Гыдан энерджи» владеет лицензиями на Лескинский и Пухуцяяхский участки, пишет «Интерфакс». Лескинский относится к Таймырскому району Красноярского края. Его площадь составляет свыше 3 тыс. кв. км, ресурсы могут превышать 100 млн тонн. Пухуцяяхский участок площадью более 800 кв. км расположен в Тазовском районе ЯНАО. Его ресурсы составляют около 35 млн тонн.

14:25 Руководство московского футбольного клуба «Спартак» закрывает свою вторую команду. Фарм-клуб «Спартак-2» не примет участия в следующем сезоне Футбольной национальной лиги, сообщили в команде.

«Проект „Спартак-2“ был создан в 2013 году и с тех пор помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм, — отметили в клубе. — Однако в изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование „Спартака-2“ признано нецелесообразным».

Теперь клуб планируется сосредоточится на поддержке работы своей академии и молодежной команды.

14:22 На рынке труда наблюдается рост спроса на специалистов со знанием китайского языка. За год в Сибири количество таких вакансий увеличилось на 49%, сообщает рекрутинговая платформа hh.ru.

Все подробности читайте здесь.

13:50 Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал отмену лекции, посвященной лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову, и напомнил об опасности ядерного оружия.

«Праздновавшийся 21 мая в МГУ День физика совпал со 101-м днем рождения лауреата Нобелевской премии Мира Андрея Сахарова. Но за день до праздника стало известно, что на Физическом факультете была отменена лекция, посвященная Андрею Дмитриевичу, — написал в своем телеграм-канале Дерипаска. — А ведь сегодня вновь актуальной становится его работа под названием „Опасность термоядерной войны“».

«Этот человек, как никто другой, понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений, — отметил Дерипаска. — Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир. „Коллективное самоубийство“, как Сахаров называл любую ядерную войну — это явно не выход. Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича».

12:20 Поставки кнопочных телефонов в Россию резко выросли в первом квартале 2022 года. Они увеличились на 43% по сравнению с тем же периодом 2021-го и достигли 3,5 млн устройств, следует из отчета аналитического центра GS Group, который цитирует РБК.

При этом поставки смартфонов сократились на 14%, до 6,8 млн штук. Всего же в Россию в первом квартале поставили 10,3 млн телефонов и смартфонов, что соответствует уровню прошлого года.

Объем рынка из-за роста цен на устройства вырос на 10% до 197 млрд рублей пишет издание.

11:38 Корреспондентские счета трех казахстанских «дочек» российских банков с остатками порядка 9,2 млрд тенге заблокированы. Об этом сообщила «Власть» со ссылкой на председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову.

«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ АО „Сбербанк“, ДБ АО „Альфа-Банк“ и ДО АО „Банк ВТБ“ (Казахстан). В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге», − сообщила Абылкасымова.

Наибольший объем средств был заблокирован у Альфа-банка − 6,2 млрд тенге. У Сбербанка было заморожены 2,7 млрд тенге, у казахстанского филиала ВТБ − 300 млн. тенге.

Наряду с этим иностранные банки заблокировали платежи отдельных клиентов Альфа-Банка − на 3,9 млрд тенге, у Сбера — на 2,9 млрд тенге, пишет издание.

«Для разблокировки операций клиентам банков необходимо самостоятельно получить отдельное разрешение регулятора США (OFAC) путем заполнения специальной формы на его интернет-ресурсе, — уточнила Абылскасымова. — В настоящее время банками оказывается содействие своим клиентам путем осуществления переговоров с банками-контрагентами и предоставления информации о порядке получения отдельной лицензии OFAC».



11:19 Зеленые ленточки в сибирских городах.

Новосибирск, неподалеку от зоопарка. Предоставлено читателем Тайги. инфо

Иркутск. Фото t. me/irk_insider



10:43 Российский импорт товаров на фоне санкций падает до уровня пандемийного 2020 года, заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в интервью «РБК».

«Сильнее всего из-за этого просел импорт на северо-западных направлениях, потому что там закрыли порты и судам запрещают ходить. Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру», — утверждает Давыдов.

10:19 В России отмечены вспышки инфекционных заболеваний из-за «перемещения большого количества людей», заявили в медицинской компании «Инвитро». С чем связано «перемещение людей» в сообщении пресс-службы не уточняется, но это происходит на фоне ситуации с украинскими беженцами.

«Эпидемиологи зафиксировали вспышки инфекционных заболеваний, связанные с перемещением большого количества людей, возможными нарушениями в работе системы водоснабжения и канализации, а также снижением уровня гигиены на фоне социально-экономической ситуации», — заявила медицинский директор «Инвитро-Юг» Светлана Машкова.



«На фоне подобных процессов в обществе риски распространения любых инфекционных заболеваний серьёзно возрастают», — отметила эксперт.

Машкова рассказала о повышении риска распространения холеры и других острых кишечных инфекций: «В небольших коллективах холера может распространяться из-за несоблюдения мер гигиены носителем или заболевшим. Причинами массового распространения холеры является попадание значимого количества бактерий в источники водоснабжения».

«Холера — это особо опасное инфекционное заболевание. Оно развивается быстро, часто молниеносно и имеет высокий уровень летальности, — объяснила Машкова. — Его причиной становится бактерия — холерная палочка, которая распространяется фекально-оральным путем. Среди симптомов — нарушение работы ЖКТ — рвота и жидкий стул, сопровождающиеся потерями жидкости, вплоть до обезвоживания. Легкие формы могут протекать стерто, и, если человек не лечится должным образом, он становится хроническим очагом инфекции и распространяет ее вокруг себя».



Главное на утро 23 мая



• «Аэрофлоту» через три месяца придется начать разбирать свои самолеты Boeing и Airbus из-за дефицита запчастей, чтобы поддержать флот в работоспособном состоянии, пишет Bloomberg.



По оценкам экспертов компании IBA, заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолетами в ближайшее время не удастся. Кроме того, из-за сокращения международных направлений после 24 февраля пассажиропоток компании резко упал.

• Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук прокомментировал протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) после своего заявления на концерте в Уфе. Он отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции Р Ф .

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — говорил Шевчук на концерте в Уфе. Зал ответил ему аплодисментами.

«Отличный концерт, мы очень серьезно к нему готовились. Был полный зал, и когда я спросил „кто против <…> (слово, запрещенное Роскомнадзором)“, все гаркнули, весь зал, — рассказал Шевчук „Новой газете. Европа“. — Это очень важно, слышать это, что не все топят за „спецоперацию“. Далеко не все, и никаких 80% поддержки ее нету, я думаю, все это брехня. Где бы мы не выступали, и говорим о мире, о <…>, везде люди нас поддерживают очень серьезно. И мы их поддерживаем. Главное [на эти концерты] приходят тысячи одиночеств, которые сидят на кухнях, многие в унынии. А тут все собираются вместе, смотрят друг на друга, и поют с нами песни о добре и мире».

«Отчасти наше нынешнее состояние — следствие пропаганды. Она очень сильно влияет на людей, к сожалению, — напомнил Шевчук. — Нас просто били дубинами пропаганды. Убивая в нас человечность, доброту, любовь. Как и многие, я тоже не думал, что пропаганда так серьезно влияет на общество».

• Отшельница Агафья Лыкова, которая живет в Хакасии, осталась без спутниковой связи. По словам директора заповедника «Хакасский» Виктора Непомнящего, это произошло из-за санкций европейских компаний — техника отключилась еще весной.

«Агафья к нему привыкла, у нее там все контакты, — цитирует Непомнящего «КП». — И тут телефон — раз! — и замолчал. — Может, деньги закончились? — недоумевала Агафья. Я в ответ: «Нет, деньги есть». — А цё тогда? — Ни у кого не работает, у меня тоже. В принципе, я этих тем стараюсь избегать. Про тот же коронавирус Агафья знает, молится за всех нас. А о спецоперации старался не упоминать, зачем бередить? Но сейчас был вынужден пуститься в объяснения. Получилось оно таким: «Одна страна решила нам напакостить. И вот нехорошие люди, буржуи, решили обрубить нам связь. Поэтому телефон и не работает».

• Жительница курского поселка Теткино Оксана Аришева опубликовала обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Она потребовала обеспечить безопасность приграничных территорий — Теткино, как утверждали региональные власти, не раз подвергалось обстрелам.

«Я прошу предоставить закрытое небо и безопасное проживание на приграничных территориях, так как проживать в подвале с детьми или куда-то постоянно выезжать мне надоело, — сказала девушка. — Так же, как и всем жителям приграничных территорий. Не у всех есть крепкий подвал или возможность куда-то или на чем-то уехать».



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.