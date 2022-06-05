Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 93

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

11:10 В соседнем с Новосибирской областью Казахстане тем временем начался референдум по изменению Конституции. На нем уже проголосовал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он сказал, что благодаря поправкам в стране поменяется расстановка власти, а «на первый план выйдут права человека», передает «Власть».

В Конституцию Казахстана предлагаются 56 поправок, изменения касаются трети статей. Среди наиболее значимых в СМИ называют запрет на членство в какой-либо партии для президента страны, запрет на занятие государственных постов и публичных должностей для ближайших родственников президента, а также проведение выборов на национальном и региональном уровне по смешанной системе. 70% парламента будет избираться по пропорциональной системе, 30% - по мажоритарной.

Кроме того, предлагается ввести возможность для беспартийных граждан баллотироваться в парламент на национальном и региональном уровне, а также воссоздать Конституционный суд Казахстана.

Референдум объясняли январскими событиями в Казахстане, когда массовые протесты переросли к беспорядкам и вооруженным столкновениям. Погибли, по официальным данным, 230 человек. Токаев обещал опубликовать списки жертв, но этого до сих пор не произошло.

t.me/vlastkz

10:29 Информационный проект «Иркутский инсайдер», который недавно был удален из твиттера и лишился всех постов в телеграме, закрыт. Об этом сообщило местное движение «Новая Россия — свободная страна».

«Редакторы издания больше не могут объективно освещать события и вести канал. Все паблики, которые появляются под этим именем — являются фейками, которые, возможно, созданы для провокаций», — отмечается в сообщении.

Телеграм-канал «Иркутский инсайдер», освещавший коррупцию в регионе и акции протеста, удалил все публикации в начале июня. Его основал журналист и активист Захар Сарапулов. Проект за короткое время стал одним из цитируемых СМИ Приангарья. Сарапулова задержали утром 28 декабря 2021 года по уголовному делу из-за связей с командой Алексея Навального.

У Сарапулова прошли обыски. Молодой человек был отпущен под запрет определенных действий по ходатайству следствия: ему запретили общаться с кем-либо без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия. С его адвоката взяли подписку о неразглашении деталей дела.

10:26 Митинг против роста цен прошел в Чите. Один из участников предложил отправить в отставку президента Р Ф Владимира Путина. Другие сравнили доходы губернатора-единоросса Александра Осипова с минимальными пенсиями в регионе.



Участники приняли резолюцию. Все подробности читайте здесь.

zabnews.ru

Главное на утро 5 июня



• Евросоюз начал готовить седьмой пакет санкций против России.



«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о Газпромбанке», — сказал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.



• Петербургская филармония отменила концерт заслуженного коллектива России под управлением Василия Синайского, который должен был пройти 4 июня, сообщается на сайте учреждения. Утверждается, что решение принято «по состоянию здоровья» Синайского, но, как отметила «Ротонда», перед отменой выступления несколько «патриотических СМИ» выступили с критикой Синайского из-за его высказываний о действиях Кремля в Украине.

Более того, телеграм-канал «Культурный фронт Z» публиковал призывы отменить петербургский концерт дирижера, называя его «предателем» и «подлецом». Один из постов сопровождался хэштегом «Охота на ведьм».

• Сайт российского госагентства РИА Новости заблокировали в Азербайджане из-за публикации с комментариями властей Нагорного Карабаха.

«Распространение российским государственным информационным агентством информации клеветнического характера, выступающей против территориальной целостности Азербайджана и пропагандирующей сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление», — отметила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

После 24 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о поддержке территориальной целостности Украины.

• В Комсомольске-на-Амуре подожгли здание местного отделения Росгвардии. Неизвестный облил облил горючей жидкостью входную дверь межрайонного отдела вневедомственной охраны улице Пионерская, поджег ее и убежал. Пострадавших не было.

Подозреваемого, как утверждает РИА Новости, задержали. Ему — 50 лет. Неназванный источник агентства назвал его «ярым несистемным оппозиционером — противником власти», который уже «попадал в поле зрения» полиции.

Было возбуждено уголовное дело, но статья не уточняется.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.