Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 109

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Журналисты нашли структуру, объединяющую окружение Владимира Путина.

17:42 В правительстве РФ признали рост безработицы в стране. Министр труда Антон Котяков заявил о росте числа официально зарегистрированных безработных, встающих на учет в центрах занятости.

«В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает нарастать», — сказал Котяков на заседании в Совфеде.

«Мы видим, что сейчас происходит два варианта выхода компаний с иностранным участием. В первом случае это — смена собственника, (…), в этом случае мы со стороны центров занятости и субъектов РФ помогаем новому собственнику сохранить коллектив, помогаем построить технологические цепочки, с переобучением. Но есть и примеры, когда компании прекращают свою деятельность, в этом случае, конечно, мы больше нацелены на работу конкретно с каждым гражданином», — уверяет чиновник (цитата по «Интерфаксу»).

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле антикризисные меры со стороны правительства достаточными, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал: «Пока преждевременно говорить потому, что ситуация только начинается. До сих пор с занятостью все было нормально».



17:35 Турки перестанут производить кресла для Renault, выпускавшихся на «АвтоВАЗе». Ранее Renault ушла из России, а 68%-я доля французского концерна в «АвтоВАЗе» перешла в управление ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа в течение следующих 6 лет.





17:28 Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.

Для продолжения работы в РФ они должны будут создать юридические лица в России и передать им права пользования участками недр. Действующие лицензии на право пользования недрами, владельцами которых являются иностранцы, будут переданы российским лицам или возвращены в нераспределенный фонд недр, утверждают в Госдуме.



16:59 Судья Октябрьского райсуда Барнаула Анна Полтарыхина продлила арест журналистки Марии Пономаренко до 29 августа. Ее обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет колонии.

16:45 Барнаульский суд рассматривает ходатайство следствия о продлении меры пресечения журналистке Марии Пономаренко, которую обвиняют по уголовному делу о «фейках» про российскую армию. На процесс привели ее несовершеннолетних дочерей, которых решили допросить.

В суде журналистку довели до нервного срыва.

Все подробности читайте здесь. А недавнее письмо журналистки из СИЗО тут.



16:11 Главного редактора газеты горно-алтайской газеты «Листок» Виктора Рау оштрафовали на 120 тыс. рублей за ссылку на телеграм-канал «Нюрнберг 2.0». Его обвинили в призывах к введению санкций в отношении алтайских чиновников (ст.20.3.4 КоАП), рассказали «Сетевые свободы».



«В справке, подготовленной для полиции сотрудницей Горно-Алтайского госуниверситета Юлией Хвастуновой, указано, что автор статьи опирается исключительно на источники прозападного либерального толка с агрессивно антироссийской линией, точно повторяя пропагандистские и информационные лозунги прозападной антироссийской системы», — отметили правозащитники.

Напомним, что в отношении владельца издания Сергея Михайлова возбуждено дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Он арестован. Силовики также преследуют гендиректора ООО «ИД Листок» Ольгу Комарову, супругу Михайлова. Ее и саму газету уже оштрафовали на 300 тыс. и 1,2 млн рублей соответственно по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). «Листок» — это старейшее издание республики.

16:08 «Почта России» запускает доставку «день в день» из магазинов, сообщает компания в тг-канале. Услуга работает в Москве, в июле появится в Петербурге, а до конца года ее планируется запустить и в других крупных городах.

«В зависимости от пожеланий ритейлера можно будет настроить отслеживание курьера в личном кабинете или на сайте магазина, а также временные интервалы доставки», - говорится в сообщении.

16:00 В работе сервисов Cloudflare по всему миру произошел сбой, сообщила компания.

«Связь в сети Cloudflare была нарушена во многих регионах», — цитирует заявление РБК. Клиенты компании из регионов, затронутых сбоем, при попытке воспользоваться сервисом столкнулись с ошибкой 500 (внутренняя проблема сервера).

Проблему удалось исправить примерно через час после начала сбоя.

15:50 Мессенджер Telegram снизил стоимость премиальной подписки при покупке через бота — с 379 до 299 рублей. Новая цена будет действовать и для тех, кто уже оформил подписку, введенную на днях.

15:22 В Москве задержан муниципального депутата Тимирязевского района Наталью Куксину, сообщает ОВД-Инфо**.

Куксиной вменяют статью о «дискредитации» ВС РФ (20.3.3 КоАП), предположительно, из-за постов в фейсбуке****, хотя в этой соцсети у женщины закрытый аккаунт. При задержании силовики нанесли ей повреждения — у депутата содрана кожа на руке, пишут правозащитники.

14:43 Бывший главред крупнейшего новосибирского сайта «НГС» Андрей Затирко ушел работать на ютуб-канал «Популярная политика», созданный командой Алексея Навального.



177768

«Когда СМИ только начинали массово закрывать и блокировать, Алексей Навальный из колонии написал пост о планах по созданию медиа, которое должно снабжать россиян объективной информацией о происходящем. После этого появился ютуб-канал „Популярная политика“, в его планах — создание новостного медиа, — рассказал Затирко в своем телеграм-канале. — Помочь в последнем позвали меня. Посовещавшись с семьей, коллегами и близкими, я в итоге решил принять это предложение. Кажется, так я могу быть полезнее в нынешней ситуации, нежели работая в условиях ограничений на посту главреда в России. Рассматриваю эту задачу строго как профессиональную, а не политическую — просто буду заниматься журналистикой так, как умею, только вне цензурных ограничений».

Андрей Затирко уехал в Литву.

Все подробности читайте здесь.

14:07 Роскомнадзор заблокировал сайт британской газеты The Daily Telegraph, обратила внимание Роскомсвобода.

13:34 Российские химические компании столкнулись с проблемой импорта ванадиевых катализаторов BASF, Haldor Topsoe и DuPont (бренд MECS), которые объявили об уходе из РФ из-за Украины, узнал «КоммерсантЪ». Вещества использовали, в частности, «Фосагро», «Еврохим», «Уралхим» и «Куйбышевазот» для выпуска серной кислоты.

Импортные катализаторы также использует «Росатом» для производства серной кислоты, которая применяется при добыче урана.

13:15 Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В очередном выпуске рассказываем, как в июне менялись цены на сахар, соль, чай и водку. Все эти позиции, в среднем, продолжают дорожать.

Подробности читайте здесь.

12:16 Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию продолжает падать, несмотря на приостановку производства на АвтоВАЗе и то, что запасы европейских машин подходят к концу, передает «Ъ».

Объемы импорта в мае упали до 32 млн долларов с 84 млн в апреле. В марте показатель оценивался в 190,7 млн долларов.

Объем ввоза комплектующих в мае составил $81,3 млн, что выше апреля, но все равно ниже объемов начала 2022 года.

12:14 Первомайский сквер Новосибирска. Фото от читателя.







12:11 Самолет Ан-2 пропал с радаров на пути к площадке «Вертикальный» в Якутии, передает РИА Новости. На борту было три человека.

11:20 Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ) удалено из магазина App Store. Но уже скаченным можно продолжать пользоваться, сообщил банк.

МКБ попал под санкции Евросоюза. Они, в частности, предусматривают его отключение от системы SWIFT.

10:30Здание Самарского энергетического техникума хотят закрыть и отдать его под нужды суда, заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) в своем телеграм-канале.

«По информации, которая есть у меня после нескольких моих депутатских запросов, здание Самарского энергетического техникума зачищают от студентов и преподавателей под очередной суд, — рассказал Матвеев. — Губернатор же неоднократно объяснял непонятливым, что суды в Самаре, судебной столице Поволжья, это престиж региона. Что непонятно?!!»

Самарскую область возглавляет единоросс Дмитрий Азаров.



10:14 Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль за $103,5 млн, говорится на сайте американского торгового дома Heritage Auctions.

Первая ставка на лот составила $700 тыс., затем сумма росла. В итоге анонимный покупатель на торгах поставил на медаль $103,5 млн.

Все деньги с продажи медали направят в международный Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для помощи детям в Украине и в соседних странах. Часть средств пойдет на поддержку семьей беженцев с Украины. Решение о продаже награды поддержал коллектив «Новой газеты».

Саму Нобелевскую премию, полученную в октябре 2021 года, Муратов частично направил российским благотворительным организациям. 28 марта 2022 года «Новая газета» после того, как Роскомнадзор направил изданию второе предупреждение под предлогом отсутствия маркировки НКО-иноагента в материале.

Часть сотрудников уехали в Европу создали издание «Новая газета. Европа». Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту на территории России.

Главное на утро 21 июня

• В Москве заявлен митинг против преследования независимых СМИ. Уведомление подал активист «Левого социалистического действия» Никита Аркин.

«Выражение протеста против преследований независимых СМИ со стороны государственных органов в нарушение гарантий, предоставляемых Конституцией РФ, — говорится в целях мероприятия. — Требование прекращения необоснованных претензий со стороны отдела УМВД по исполнению административного законодательства к изданию „Вечерние Ведомости“, прекращение преследований независимых журналистов».

Напомним, в Екатеринбурге суд оштрафовал юрлицо газеты «Вечерние ведомости» на 150 тыс. рублей по статье о «дискредитации ВС РФ» (20.3.3 КоАП РФ). Протокол составили за в телеграм-канале о задержании художника Леонида Чёрного 18 марта, у которого были стикеры с буквой Z. Более того, перед заседанием суда изданию вручили новую повестку по той же статье, как потом выяснилось в новом деле о «дискредитации» полиция насчитала 54 эпизода.

Также митинг заявлен для выражения поддержки гарантированным ст. 29 Конституции РФ правам гражданина: свободы мысли и слова, СМИ и недопущения цензуры. Акция запланирована на 3 июля на площади Краснопресненская застава у памятника героям революции 1905-1907 годов.

163711

• Медуза* рассказала о целом конгломерате LLCIinvest, через который окружения президента РФ Владимира Путина может управлять его предполагаемыми активами. Расследование отталкивалось от домена LLCIinvest.ru, которым пользуются компании, связанные с друзьями Путина. Он принадлежит IT-компании «Москомсвязь», аффилированной с банком «Россия» через соучредителей, который входят в органы управления кредитной организации.

Всего в LLCInvest входят как минимум 86 компаний и некоммерческих организаций, выяснили журналисты. Структуры владеют активами на общую сумму в 4,5 млрд долларов, включая яхты, особняки, частные самолеты и банковские счета. Среди них оказались карельская вилла Селлгрен, «дворец Путина» в Геленджике, виноградники, горнолыжный курорт и другие.

• Беларусь задерживает платежи за российский газ, потому что цена выросла из-за укрепления курса российского рубля, передает «Наша нива» со ссылкой на источники.

Курс российского рубля к доллару 20 июня составил 55 рублей впервые с 2015 года. Но для Беларуси комфортна отметка в 75–80 российских рублей за доллар, как было до 24 февраля, пишет издание. «Минск не проводит платежи по текущему курсу: сделаешь один транш — и все остальные придется делать по условиям первого, такова политика „Газпрома“», — рассказал один из источников.

• В Германии впервые конфисковали недвижимость россиян из-за санкций. Это три квартиры депутата Госдумы, который попал под санкции Евросоюза 23 февраля из-за признания «ДНР» и «ЛНР», и его жены. По данным Süddeutsche Zeitung, речь идет о члене КПРФ, его имя не называется.

Квартиры находятся в Мюнхене, а поступающие на счет арендные платежи составляют около €3,5 тыс. ежемесячно, заявили в местной прокуратуре.

• Сотрудники государственных и других организаций РФ, командированные для «обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления объектов инфраструктуры» в «ДНР» и «ЛНР» и в «иные территории», будут получать зарплату «в рублях» в двойном размере. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Ранее Тайга.инфо рассказывала, что студентам Новосибирского педагогического университета предложили работу в школах на территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, сейчас подконтрольных войскам РФ, за 7 тыс. рублей в сутки.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.