Письмо арестованной алтайской журналистки: «Даже „Арсеналка“ не стояла рядом с адом этапа»

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Алтайская журналистка RusNews Мария Пономаренко передала очередное письмо из СИЗО. Ее арестовали на два месяца на время следствия по уголовному делу о «фейках» про российскую армию — по этой статье преследуют и других сибирских репортеров. Пономаренко перевезли в Барнаул из Санкт-Петербурга, самым тяжелым испытанием пока оказался этап.

Издание RusNews опубликовало новое письмо Пономаренко из СИЗО. Тайга.инфо приводит его с незначительными правками.

В Барнаул приехала в ночь с 14 на 15 июня. Страхи по поводу организации невыносимых условий заключения, к счастью, пока не оправдались. Помещена в новый корпус под названием «Титаник», камеры соответствуют евростандарту, большие, 16–20 кв. метров. Питерского жесткача здесь не заметила. Необоснованное хамство, ор, грубость со стороны сотрудников, присущие «Арсеналке» [СИЗО-5 в Санкт-Петербурге], здесь отсутствуют.

И всё же, даже «Арсеналка» не стояла рядом с адом этапа. «Столыпин», 10 человек на трех кв. метрах. Жара, духота, накурено, грязно до безобразия, спальных мест — 6 шт… Никаких матрасов и прочего. И да, к 10 людям прибавьте в среднем по 2 больших баула.

Везут всех в куче, здоровых, больных (кроме открытых форм туберкулеза, они в отдельных камерах). Огромные деньги отмываются = воруются за счет этапов. Только на один отрезок выделяется в среднем 90 000 на заключенного. Реальная же себестоимость, с учетом оплаты услуг РЖД и конвоя, вряд ли превышает 5 000 рублей.

Именно поэтому огромное количество заключенных пытают этапами, гоняя по всей стране. Девочек из Подмосковья отправили ждать законку в Иркутск, Красноярск, Абакан, Новосибирск. Данной проблемой крайне необходимо заняться. Особенно с учетом следующего факта — в России процветает фабрикация уголовных дел, и умирает, хотя, чего там, умерли оправдательные приговоры. Вы просто не представляете количество невинных людей, которым подлая путинская система кривосудия и правоохранительных органов сломала жизни. Сейчас не 37-й год, но и не лучше.

«Столыпин» без содрогания не вспоминаю. Если есть на Земле ад, он там. Пыточный конвейер без экзекутора, созданный в вагоне. Нельзя людей перевозить в скотских условиях. Для полноты картины, по достижению централов, не хватало газовых камер.

Кстати, что касается именно централов. После Питера везде «хорошо». Естественно, насколько возможно для СИЗО. Особенно понравилась Вологда, на втором месте Новосибирск, на третьем Екатеринбург. Киров мог бы стоять рядом с Вологдой, если бы не беспредел оперов.

Самое лучшее питание в Кирове, камеры как в Новосибирске и Барнауле по евростандарту, постельное белье новое, белоснежное, выдают по 2 полотенца.

Беда нахождения под стражей заключается не только в изоляции от общества. Одна из ключевых проблем — здоровье, точнее, его неизбежная потеря. И связано вышесказанное с двумя факторами: отсутствующая медицина и отвратительное питание.

Держитесь. Всё будет хорошо!



Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО журналистку RusNews Марию Пономаренко по делу о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе.



У Пономаренко двое несовершеннолетних детей, ей грозит до 10 лет колонии.



Мария Пономаренко была активисткой в Барнауле, ее штрафовали за одиночные пикеты, в том числе против изменения Конституции. На одно из заседаний по административным протоколам она пришла в суд маске «Путина в отставку», за что ее тоже оштрафовали. Затем Пономаренко работала на акциях протеста в Барнауле и Новосибирске уже как журналистка RusNews.



Закон о введении статьи 207.3 УК президент РФ Владимир Путин подписал 4 марта. С тех пор ее используют, в том числе против гражданских активистов, политиков и журналистов. Например, в СИЗО уже находятся основатель горно-алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов, главный редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев, а кузбасский журналист Андрей Новашов — под запретом определенных действий.