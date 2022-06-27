Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 115

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Росгвардейцы напали на военнослужащего.

10:54 Европейские производители оборудования для фарминдустрии, включая немецкий Syntegon и GEA, начали отказываться от поставок запчастей в Россию, пишет «Ъ».

Американская Cytiva также приостановила прием заказов, сообщили в «Фармасинтезе».

В России практически не производится современное оборудование для фарминдустрии, рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, его могли бы выпускать крупные концерны ВПК, но не делают этого из-за ограниченного спроса.

10:51 Гусинобродское шоссе в Новосибирске в районе бывшей барахолки. «Товар порой раскладывает прямо между трамвайными рельсами», — написала в телеграме независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.



Фото t.me/sveta_kaverzina



09:58 Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте впервые за столетие, пишет Bloomberg. Ранее Минфин РФ заявлял о выплате долга в рублях, что западные страны считают несогласованным изменением валюты.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 27 июня

• В отношении 21-летнего жителя города Ревда составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) по доносу сотрудников Сбербанка. Мужчину обвинили в том, что он вложил в банкомат купюры с антимилитаристскими надписями и призывом не смотреть ТВ, сообщило издание «Вечерние ведомости».

«Коммерсанту» в ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что деньги нашли при пересчете: «Оперативно был установлен гражданин, внесший данные денежные средства на свой счет через банкомат».

• Новочеркасский городской суд Ростовской области оштрафовал на 30 тыс. рублей местного жителя Алексея Блинова по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) из-за комментария о том, что символы Z на машины клеят «клоуны». «Автора от..рачить за такое поведение. За одни только маты. А не он ли наклеил Z на свою машину? Клеят клоуны», — писал Блинов (цитата по постановлению суда).

Он также публиковал несколько картинок, в том числе с подписью «Zадержка в развитии».

• Британское правительство сообщило, что Великобритания, США, Канада и Япония договорились о запрете на импорт золота из России. По информации властей, в 2021 году экспорт золота принес России 12,6 млрд фунтов.

Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что страны ЕС готовы изучить присоединиться к запрету: «Смотреть, возможно ли нацелиться на российскую экономику, чтобы это, в некотором роде, не навредило нашей экономике».

• Лидеры стран «Большой семерки» (G7) пообещают оказывать Украине бессрочную поддержку для защиты от России, говорится в тексте проекта заявления по итогам саммита, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — цитирует агентство проект заявления.

• В Южно-Сахалинске задержали трех сотрудников Росгвардии, которые могли избить и ограбили военнослужащего, сообщает «Сах.ком» со ссылкой на собственную информацию.

В СК РФ по Сахалину лишь заявили, что "троих сотрудников правоохранительных органов" подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия (пункты «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК).

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.