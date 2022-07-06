Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 124

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Власти заставляют компании работать на оборонную промышленность,

18:05 Концерт группы ДДТ в Оренбурге перенесли с 7 октября на 21 февраля 2023. «Опять „„культура“ отмены“», — прокомментировали в сообществе коллектива во «ВКонтакте».

«Также обращаем внимание, что с сайта воронежского фестиваля „Чернозём“ исчезла информация об участии группы ДДТ. За уточнениями обращайтесь к организаторам», — рассказали в сообществе.

Ранее на лидера группы Юрия Шевчука составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) после концерта в Уфе. «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — говорил музыкант, зал ответил аплодисментами.

Суд в Санкт-Петербурге вернул в полицию дело.

17:34 Ничего необычного, просто депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.



vk.com/milonov



16:29 Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, запрещающий проведение митингов у зданий органов власти и иных объектов, в том числе школ, больниц, вокзалов и спортивных площадок. «За» голосовали 343 депутата («Единая Россия», «СРПЗП» и ЛДПР). Против были 56 коммунистов, 14 «Новых людей» воздержались, говорится на сайте Госдумы.

Законопроект внесли члены Совета Федерации. К нему присоединились некоторые депутаты Госдумы, среди которых Мария Бутина («ЕР»), Андрей Луговой (ЛДПР) и представляющая Забайкалье Роза Чемерис («Новые люди»). При этом в названии законопроекта утверждалось, что его разработали «в части совершенствования регулирования статуса иностранного агента».

Еще в 2019 году Конституционный суд РФ постановил незаконным запрет ограничивать проведение митингов вблизи органов власти. Этот момент единороссы и примкнувшие к ним решили никак не упоминать в своем законотворчестве, а пояснительная записка утверждает, что документ вообще принимается для «совершенствования регулирования статуса иностранного агента».

Пока запреты на проведением митингов на конкретных территориях устанавливались региональными законами.



16:04 Папа римский Франциск хотел бы посетить Москву и Киев после поездки в Канаду, запланированной на конец июля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже сказал, что визит «должен прорабатываться на высшем уровне, предметных контактов пока не было».

15:20 Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел специальное совещание из-за приостановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по решению российского суда, сообщила пресс-служба правительства.

«Были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти», — кратко рассказали в кабмине.

Ранее Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума с 5 июля на 30 суток под предлогом «экологических нарушений». КТК — основной экспортный маршрут для казахстанской нефти.

primeminister.kz

15:03 Банк «Тинькофф» решил закрыть исходящие SWIFT-переводы в иностранной валюте до 1 октября. Об этом сообщается в твиттере компании.

«Тинькофф долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег. Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки, — отметили в банке. — Ограничения на валютные операции — это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий. Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, мы направим на благотворительные цели, о чем в деталях расскажем осенью».

Ранее банк ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3%, но «не менее 200 у.е.». Пользователи, которые получали переводами меньше, чем минимальный размер комиссии, полностью лишались этих денег.

«Что будет с входящими SWIFT-переводами: они будут осуществляться как прежде по текущим тарифам Тинькофф. Но нужно понимать, что возможность их дальнейшего получения полностью зависит от западных партнеров», — добавили в банке.

14:28 Доллар и евро на торгах на Московской бирже превысили 64 и 66 рублей соответственно, передает РИА Новости.



13:43 Помощник главы МВД РФ Владимира Колокольцева генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан, сообщил «Ъ».

Ранее издание рассказало об уголовном деле в отношении Умнова, который в 2012-2019 годах руководил управлением МВД по Санкт-Петербургу, а также начальника ГИБДД Петербурга и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова и бывшего начальника тыла управления МВД по региону генерал-майора в отставке Ивана Абакумова. Их подозревают в том, что они «настойчиво рекомендовали» петербургским бизнесменам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», а потом эти деньги «фактически бесконтрольно» тратились на различные полицейские мероприятия и приносили «определенные преференции» жертвователям.

Умнов не признает вину.

13:41 В Красноярской краевой офтальмологической больнице имени Макарова сломался аппарат для лазерных операций. Его не могут отремонтировать из-за «спецоперации», заявил и.о. главврача Анатолий Максимов.



Все подробности читайте здесь.

13:21 Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума с 5 июля на 30 суток, передает РБК. КТК — российско-казахстанская компания, среди акционеров «Транснефть» и казахский «КазМунайГаз».

Формальной причиной названы «экологические нарушения» на производственных объектах КТК. Проверка проходила по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Протокол составили только через месяц.

«Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля РФ и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком», — заявили в компании.

Ранее Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из-за обнаружения в акватории порта Новороссийска 50 мин времен Второй мировой войны. Мощность нефтепровода КТК протяженностью 1,5 тыс. км составляет 67 млн тонн нефти в год. Это основной маршрут для транспортировки нефти из Казахстана на западные рынки — нефть из трубы отгружают на танкеры около Новороссийска.

Приостановка отгрузки нефти произошла на следующий день после выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании питерского экономического форума, где он перед Владимиром Путиным назвал ДНР и ЛНР — «квазигосударствами», которые его страна не признает.

13:20 Жителя Омска обвинили в «дискредитации российской армии» из-за обложки паспорта с гербом Украины. Он рассказал об избиении в полиции.

Все подробности читайте здесь.

12:42 В России остановлен крупнейший завод по производству вторичного свинца - подмосковный «Фрегат». Об этом узнал «КоммерсантЪ». Минпромторг до сих пор не выдал предприятию лицензию на экспорт свинца, а внутренний спрос на него крайне низок, пишет издание.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», — отметили во «Фрегате». Завод ежегодно выпускал до 40 тыс. тонн свинца и сплавов — это около четверти всего объема производства этого металла в РФ.



Несколько других предприятий, по данным журналистов, также готовятся к закрытию или к ремонтам. В качестве причины называется полное прекращение экспорта из-за того, что Минпромторг не выдает лицензий. Власти боялись дефицита свинца для оборонной промышленности, считают опрошенные изданием аналитики.

12:18 Китайские исследователи утверждают, что разработали искусственный интеллект, который, по их словам, может «читать мысли» членов коммунистической партии и проверять их на лояльность, пишет The Times.

Издание пишет, что статью об исследовании 1 июля опубликовал комплексный национальный научный центр Хэфэй. В ней говорилось, что система может считывать выражения лица и мозговые волны, анализируя, насколько внимательный член был к «мыслям и политическому образованию», чтобы «еще больше укрепить их уверенность и решимость быть благодарными партии, слушать партию, следовать за партией». Но вскоре публикация была удалена.

В статье научного центра говорилось, что проверку искусственного интеллекта уже прошли 43 члена партии. The Times предположила, что текст об исследовании мог быть удален «из-за недовольства общественности».

11:20 Санкции угрожают проекту «Роснефти» «Восток Ойл» на Таймыре в Красноярском крае. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, участвующие в проекте компании и другие источники.

Проект уже столкнулся с нехваткой «всего, от бурового оборудования и программного обеспечения до танкеров ледового класса», узнало издание (перевод по The Moscow Times). Сырьевой трейдер Trafigura Group, имеющий 10%-ную долю в проекте, заявил в июне, что заморозил инвестиции в России и намерен выйти из «Восток ойл». Другой трейдер, Vitol Group, тоже хочет покинуть проект.

«Восток Ойл» - это крупный проект по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края. Планировалось, что здесь будут добывать 26 млн тонн нефти в год. Вице-премьер красноярского правительства Сергей Верещагин говорил, до 2027 года в проект предполагается вложить 329 млрд рублей. В 2020 году «Роснефть» специально решила выкупить для проекта Пайяхское месторождение у «Нефтегазхолдинга», который принадлежит экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову.

Еще в мае 2021 года красноярский губернатор Александр Усс на встрече с Путиным утверждал, что «Восток Ойл» станет «крупнейшей нефтегазоносной провинцией мира». «Кооперация в области сервиса, машиностроения, образования отличает этот проект», — говорил он.

11:12 Стало известно, какой именно судья выносил решение о заключении новосибирского ученого Дмитрия Колкера в СИЗО. Также названа фамилия одного из следователей по делу о «госизмене», по которому арестовали доктора наук с последней стадией рака.



Кроме того, известен и адвокат по назначению, который был на мере пресечения.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 6 июля

• Госдума РФ приняла в двух чтениях правительственный законопроект о «специальных экономических мерах» при «контртеррористических и иных операциях» за пределами России. Среди таких мер — «временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов», «разбронирование материальных ценностей государственного резерва», а также работа в ночное время, выходные и праздничные дни и запрет на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в «отдельных организациях».

Кроме того, юридическим лицам «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» решили запретить отказываться от контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа.

Документ объяснили, в том числе нуждами в ремонте военной техники во время «специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

• Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде, но оставляет производственную площадку, заявили РИА Новости в автомобильном концерне. Ранее компания предложила штату добровольно расторгнуть договоры с выплатой до шести окладов, и большинство сотрудников согласились.

«В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек», — уточнили в пресс-службе «Фольксваген Груп Рус».

• Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о предоставлении статуса «ветерана» гражданскому персоналу, участвующему в «спецоперации» в Украине. В эти категории входят врачи, ремонтники, гражданский персонал Минобороны и другие.

Статус позволит им рассчитывать на льготы и меры социальной поддержки.

До принятия закона гражданские лица могли получить статус ветерана лишь при получении ранений или госнаград.

• Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой танцевал президент РФ Владимир Путин, эмигрировала из страны. Об этом сообщила Washington Post.

Кнайсль утверждает, что уехала из Австрии из-за «угроз расправой» и больше «не дает интервью». После 24 февраля она вышла из совета директоров «Роснефти».

• В Клинцах Брянской области разыскиваются троих неизвестных, которые напали на воинскую часть №12721. Ориентировку опубликовала Baza.

«Разыскиваются трое неизвестных в масках, двое из них одеты в темно-красную одежду, один в черную одежду, которые совершили вооруженное нападение на войсковую часть», — говорится в ориентировке межмуниципального отдела МВД «Клинцовский».

По данным «Брянской улицы», одного из нападавших удалось ранить.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.