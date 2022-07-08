Семье погибшего после ареста Дмитрия Колкера не отдают его паспорт
Родственникам новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который погиб после ареста, не возвращают его паспорт из СИЗО. Сотрудники ФСБ забрали доктора наук из больницы на последней стадии рака по обвинению в «госизмене», возможно, из-за лекций китайским студентам в 2018 году.
Паспорт Колкера не отдают семье, сообщил адвокат ученого Александр Федулов «Вёрстке». Без документа родные не могут забрать тело, чтобы установить причину смерти и организовать похороны.
«Мы подали жалобы во ФСИН и в Следственный комитет. В первую очередь мы будем возражать против прекращения уголовного дела в связи со смертью Дмитрия Борисовича Колкера и будем пытаться добиваться его реабилитации. И нам необходимо выяснить истинные причины смерти. И если кто-то в этом виноват, то привлечь его к ответственности», — заявил Федулов.
Ранее стало известно, что семья должна будет за свой счет перевезти из Москвы в Новосибирск тело ученого.
Кто преследует Дмитрия Колкера
Доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ 30 июня. 54-летнего мужчину, у которого была четвертая стадия рака и который не мог самостоятельно питаться, забрали прямо из больницы. Одного из следователей ФСБ, занимавшегося делом зовут Василий Морозов, рассказали адвокаты.
Ученого могли подозревать в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК). Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае в 2018 году. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара. При этом такие лекции читают студентам в вузах.
Академики РАН из «Клуба 1 июля» публиковали экспертное заключение, которое допустило лекции Колкера для китайских студентов. Оно, в частности, подписано и.о. начальника первого отдела Института лазерной физики СО РАН, который возглавлял
Лазуткин И. И., а также ученым секретарем ИЛФ СО РАН Павлом Покасовым и неким руководителем-экспертом.
30 июня Колкера увезли в Советский районный суд Новосибирска. Там судья Ирина Алиева, несмотря на состояние мужчины, удовлетворила ходатайство следователей об аресте. Ученого увезли на самолете в Москву, где посадили в СИЗО «Лефортово». Несмотря на давление, Колкер не признал вину.
Дмитрий Колкер скончался 2 июля. Родственникам сообщили об этом телеграммой, в которой утверждается, что его привезли из СИЗО в ГКБ № 29, где он умер.
Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.
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