Семье погибшего после ареста Дмитрия Колкера не отдают его паспорт

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Родственникам новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который погиб после ареста, не возвращают его паспорт из СИЗО. Сотрудники ФСБ забрали доктора наук из больницы на последней стадии рака по обвинению в «госизмене», возможно, из-за лекций китайским студентам в 2018 году.

Паспорт Колкера не отдают семье, сообщил адвокат ученого Александр Федулов «Вёрстке». Без документа родные не могут забрать тело, чтобы установить причину смерти и организовать похороны.



«Мы подали жалобы во ФСИН и в Следственный комитет. В первую очередь мы будем возражать против прекращения уголовного дела в связи со смертью Дмитрия Борисовича Колкера и будем пытаться добиваться его реабилитации. И нам необходимо выяснить истинные причины смерти. И если кто-то в этом виноват, то привлечь его к ответственности», — заявил Федулов.

Ранее стало известно, что семья должна будет за свой счет перевезти из Москвы в Новосибирск тело ученого.

Кто преследует Дмитрия Колкера

Доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ 30 июня. 54-летнего мужчину, у которого была четвертая стадия рака и который не мог самостоятельно питаться, забрали прямо из больницы. Одного из следователей ФСБ, занимавшегося делом зовут Василий Морозов, рассказали адвокаты.

Ученого могли подозревать в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК). Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае в 2018 году. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара. При этом такие лекции читают студентам в вузах.



Академики РАН из «Клуба 1 июля» публиковали экспертное заключение, которое допустило лекции Колкера для китайских студентов. Оно, в частности, подписано и.о. начальника первого отдела Института лазерной физики СО РАН, который возглавлял Лазуткин И. И. , а также ученым секретарем ИЛФ СО РАН Павлом Покасовым и неким руководителем-экспертом.

30 июня Колкера увезли в Советский районный суд Новосибирска. Там судья Ирина Алиева, несмотря на состояние мужчины, удовлетворила ходатайство следователей об аресте. Ученого увезли на самолете в Москву, где посадили в СИЗО «Лефортово». Несмотря на давление, Колкер не признал вину.

Дмитрий Колкер скончался 2 июля. Родственникам сообщили об этом телеграммой, в которой утверждается, что его привезли из СИЗО в ГКБ № 29, где он умер.

Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.

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