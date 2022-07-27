Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 145

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

15:35 Поставки газа по «Северному потоку» упали до 1,3 млн куб. метров — это чуть менее 20% мощности, передает «Прайм» со ссылкой на Nord Stream AG.

15:00 Дело независимого депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) поступило в Центральный районный суд. Его рассмотрит судья Сергей Малахов 15 августа, говорится в карточке производства.

Пирогову задержали в ночь на 22 июля после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на оплату решения суда по акциям протеста 2021 года. На нее составили протокол о «дискредитации» за твит о погибших военных от 15 июля, который был удален (а твиттер, при этом, официально заблокирован в РФ). Ее отпустили с протоколом.



Но на следующий день глава СК Р Ф Александр Бастрыкин лично захотел завести уголовное дело и поручил это новосибирскому управлению ведомства. Производство возбудили по ч. 1 ст. 207.3 УК («распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ»). Депутат уехала из России.



14:44 Правительство Воронежской области объявило порчу более 100 автомобилей буквами «Z» «дискредитацией вооруженных сил».

«Сегодня ночью на улице Южно-Моравской в Воронеже неизвестные разрисовали несколько десятков автомобилей символикой специальной операции на Украине, — признали власти региона в своем телеграм-канале. — Во-первых, и губернатор Александр Гусев, и правительство Воронежской области безоговорочно и всецело поддерживают решение президента <…> о необходимости проведения СВО и ее цели. <…> Во-вторых, мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ».



14:33 Авиакомпания Red Wings начнет полеты из Омска в Нур-Султан (Казахстан). Рейсы «Нур-Султан-Омск-Нур-Султан» стартуют 9 августа и будут выполняться по вторникам и четвергам.

На этом направлении будут задействованы самолеты SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Кроме того, авиакомпания «Россия» открыла новое направление «Нур-Султан — Красноярск». Перелеты планируются на Sukhoi Superjet 100.

13:21 В Воронеже вандалы ночью исписали более 100 автомобилей буквами «Z» на улице Южно-Моравская. Об этом сообщил местный паблик «Мой и твой Воронеж», разместивший фотографии.







13:15 Российскую платежную систему «МИР» запустят в Иране, заявил РИА Новости замглавы МИД этой страны по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

Кроме того, Тегеран и Москва работают над созданием совместной банковской системы платежей, добавили в МИД Ирана.



12:19 Производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка. Владелец бренда, американская McCormick & Co., покидает страну из-за кризиса в связи с Украиной, узнал «Ъ».

Продукция Kamis из Европы в Россию уже не ввозится, рассказал один из собеседников издания. Ритейлер «Лента» сообщил, что у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента, а по остальным товарам поставки идут исходя из остатков.

12:03 Производство в российских колониях «может занять место IKEA» на рынке, утверждает начальник адаптации осужденных ГУФСИН по Свердловской области Иван Шарков. «Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — цитирует его «Облгазета».

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По словам начальника ГУФСИН по Свердловской области Александра Федорова, показатель цена/качество у товаров от заключенных «выше, чем у зарубежных аналогов»: «Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут».

11:55 Мэрия Владимира решила переименовать улицу Парижской Коммуны в честь погибшего в Украине военнослужащего Романа Кутузова. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Генерал-лейтенант Роман Кутузов умер 5 июня, утверждают власти.

11:53 Госзаказчик заявил о срыве ремонта дорог в районах Новосибирской области и Советского шоссе города. Вину возложили на проектную организацию из Нижнего Новгорода. Ситуация повлияет на выполнение программы «Безопасные качественные дороги».

Все подробности читайте здесь.

11:07 Московский скоростной диаметр, который позволит пересечь весь город за 40 минут без светофоров, будет платным для транзитных автомобилей. А для жителей Москвы и Подмосковья — бесплатным, утверждается в телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Плата будут взимать с 1 января 2023 года. Тарифы пока не названы.

11:00 В Красноярском крае серьезно увеличилось число химических отравлений жителей. Смертельные случаи в основном связаны с наркотиками и алкоголем, рассказали в Роспотребнадзоре.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 27 июля



• Минюст РФ официально включил расследовательский проект Bellingcat* и издание The Insider* в список «нежелательных организаций». Решение о присвоении статуса вынесли еще 13 июля.



Также в список «нежелательных организаций» добавили чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute). Всего в реестре уже 60 организаций, большую часть добавили в 2020—2022 годах.

• Сотрудники московского офиса еврейского агентства по репатриации «Сохнут» рассказали о прослушке со стороны российских силовиков и прямом вмешательстве в телефонные разговоры, передает Jerusalem Post.

«Сотрудники сказали, что во время недавних созвонов из московского офиса сотрудники российской разведки прерывали их разговоры обвинениями в нарушении законов о конфиденциальности», — пишет издание.

По данным канцелярии премьер-министра, сейчас около 35 тыс. российских евреев ожидают репатриации. При этом 21 июля Минюст подал иск о ликвидации «Сохнут».

• Расходы сети ресторанов быстрого питания McDonaldʼs, связанные с продажей бизнеса в России, в первой половине 2022 года достигли 1,3 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на отчетность компании.

В марте McDonaldʼs приостановила работу ресторанов в РФ. В мае сеть фастфуда объявила о продаже своего бизнеса в России фирме кузбасского бизнесмена Александра Говора, который владел франшизой McDonald’s в регионах Сибири через ООО «Гид». Летом 2022 года кафе перезапустились под вывеской «Вкусно и точка». В июле Александр Говор учредил АО «Вкусно и точка» в Новокузнецке.

• Евросоюз наращивает импорт угля из Казахстана, готовясь к эмбарго на российский уголь. С января по май республика поставила в страны ЕС 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем за весь 2021 год, пишет «Ъ» со ссылкой на Eurostat.

Казахстан экспортирует уголь в Европу транзитом через территорию России. «У нас есть разные пути, мы можем продавать через Прибалтику, дальневосточные и черноморские порты России. Главное — нам нужен выход к морю. Вообще единое экономическое пространство с Россией и Беларусью мы создавали как раз для того, чтобы пользоваться транзитными территориями этих стран, чтобы мы могли выходить к морю», — говорил глава Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.