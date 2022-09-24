Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 203

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация. Власти нашли для себя новых «иноагентов».

14:20 В военкомате Кировского и Ленинского района Новосибирска утверждают, что большая часть пришедших во время мобилизации «для уточнения документов» явились не дожидаясь повестки. Об этом «КП» сказала сотрудник военного комиссариата Светлана Шпаченко.

Она же уверяет, что прибывают граждане только «до 35 лет».

14:11 Минцифры РФ обещает опубликовать перечень специальностей для отсрочки от мобилизации до 26 сентября.

«Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах. Если вы получите повестку до публикации формы и подачи списков, действуйте по инструкции: для сотрудников ИТ, телеком, и медиа», — сказано в сообщении министерства.

14:05 В Новосибирске на одиночном пикете против мобилизации задержана Антонина Хордикова, передает ОВД-инфо**. На нее хотят составить протокол по статье о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Женщина стояла с плакатом «Я против мобилизации».

13:46 Силовики заставили журналиста независимого сайта «Чита.ру», работавшего у призывного пункта в Песчанке, удалить все аудиозаписи и фотографии, сделанные 23 сентября. Об этом сообщило само издание, рассказавшее, как проходит «частичная мобилизация» в Забайкалье.

С корреспондентами мужчины либо отказывались говорить, либо угрожали им «разбить телефон и лицо», либо отвечали «всё у нас ништяк», «вернемся с победой», «нормальный настрой», пишет «Чита.ру». Но, когда уже один из журналистов уходил, его схватил за руку один из мобилизованных.

«„Мы не добровольцы, но пришли сами, потому что у нас есть дети. Мы не за Путина едем, а за маму за твою, за сестер, за твоих детей, за наших детей. Уходи“, — говорит мужчина и начинает плакать, — рассказало издание. — От того, что слезы „призывника“ — по разговорам бывшего десантника — видят посторонние, все раздражаются еще больше. В этот момент подходят росгвардейцы и военные, заставляют удалить все аудиозаписи и фотографии от 23 сентября, записывают данные СМИ и корреспондента и просят покинуть территорию».



Часть мобилизованных, судя по обзорному материалу, выпивали. В Чите одна из женщин сказала: «Что я чувствую? Моего мужа отправляют непонятно куда. У нас двое маленьких детей. Как думаете, что я чувствую? Он не солдат».

13:24 Приложение справочника «2ГИС» пропало из AppStore, обратили внимание читатели Тайги.инфо. Ссылка на программу на сайте компании также не открывается. В Google Play сервис еще доступен.

Электронный справочник «2ГИС» — международная картографическая компания, основанная в Новосибирске Александром Сысоевым. В 2020 году Сбербанк купил 72% «2ГИС», еще 3% досталось «дочке» Сбера и корпорации «ВК» (бывшая Mail.ru). На тот момент компания занимала шестое место в списке самых дорогих в Рунете по версии Forbes, ее оценивали в 14,3 млрд.

В 2021 году выручка ООО «Дубльгис» выросла сразу на 34% до 5,7 млрд рублей. Чистая прибыль, по данным «Контур.Фокус», составила 393,6 млн.

12:45 Казахстанское издание Orda поговорило с теми россиянами, которые приехали в страну после объявления Путина о «частичной мобилизации» или еще только пытаются уехать.

«У властей сменилась тактика. [После 24 февраля] они создали иллюзию, что всё в порядке. Никакого экономического обвала, касающегося жизненного уровня, не произошло. Нам власти как будто говорили — вас это вообще не касается, мы свои задачи решаем, вы можете плохо к этому относиться, но быстро нам доказали, что мы ничего не можем. Мы выходили на протесты, получали дубинками, ночевали в автозаках и ничего, — рассказал улетевший из Москвы через Красноярск 30-летний Сергей Петров. — Мы быстро поняли, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы не разрушиться и не погибнуть — это продолжить жить, как бы цинично это не звучало. И вот сейчас — переход на следующий этап. Иллюзия исчезла мгновенно, и все почувствовали реальную опасность».

По словам мужчины, на таможне у них спрашивали цели поездки, а некоторых уводили в комнаты, но потом всех, хотевших улететь, он увидел на борту лайнера.



12:18 Возле военкомата в Северске на улице Курчатова начали продавать похоронные венки, передает «Улица Бархатная». Пользователи в комментариях отметили, что подобная торговля шла там и в мае.





11:28 В Санкт-Петербурге обыски проходят не только у журналистки Арефьевой, но и у фигурантов дела «Весны» Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, передает ОВД-инфо**.

Затеев и Хорошенин находятся под домашним арестом по делу об участии в НКО, посягающей на права граждан (ч. 3 ст. 239 УК).

11:24 Силовики выломали дверь в жилище журналистки «Соты» Виктории Арефьевой, передает издание. Они пришли к девушке из-за уголовного дела по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте).

«Сота» пока не уточняет статус Арефьевой и в отношении кого именно возбуждено дело.

10:59 В Северске Томской области экипажи ГИБДД работают с сотрудниками военкомата для «частичной» мобилизации. Об этом сообщает депутат гордумы Владимир Петров («Яблоко»).



«Первые останавливают машины — вторые вручают повестки!», — отметил Петров в своем телеграм-канале.

Северск — закрытый город. На его территории работает Сибирский химический комбинат, входящий в «ТВЭЛ». Это производитель российского ядерного топлива, входящий в «Росатом».

10:47 Силовики ломают дверь в квартиру журналистки «Соты» Виктории Арефьевой, передает издание.

«Ранее Викторию неоднократно задерживали во время выполнения редакционного задания на политических мероприятиях», — напомнила «Сота».

10:39 Глава Сибирского сельсовета Алтайского края Олег Боронин решил поискать внутренних врагов. «Думаю, что есть, есть и у нас в Алтайском крае пробандеровские ячейки. Как говорится, есть основания так полагать. Следует проявлять бдительность. Ибо „удивительное“ может оказаться совсем рядом», — написал он в своем телеграм-канале.

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10:15 Во «ВКонтакте» начали появляться провластные посты с хэштегом #безпаники о том, что призовут всего 1% от 25 млн человек, находящихся в резерве. На них обратила внимание Медиазона*. В записях мобилизованных сравнивают с едой.

«Девушки используют аналогии, говоря, что 1% от пачки картошки фри, пакетика мармеладок и содержания женской косметички — это „ничтожно мало“, — пишет издание. — Кроме того, убеждают они, под мобилизацию попадут только опытные бойцы, да и те будут следить за „освобожденными территориями и линией соприкосновения в 1 000 км“».

«Вы могли бы наесться 1 палочкой фри из целой пачки картошки? Думаю, каждый ответил бы — нет. Ведь палочка фри — это всего 1% от большой картофельной порции», — пишет Анна Белозерова в «ВК.

Более того, ролики начали распространять не только на личных страницах, но и в пабликах. Здесь 1% сравнивают с зарядом смартфона: «1% Видишь как это мало. Тогда чё паникуешь из-за частичной мобилизации?» Или вот тут людей, которых могут убить или покалечить, сопоставляют с 1% набережной, закрашенным белой краской.

В качестве контактов в пабликах «Мой день Приморье» и «Фото Хабаровска» указан один и тот же пользователь с ником Семен Васильев.







10:09 Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отправить на фронт сотрудников ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, МЧС, прокуратуры, таможни и Следственного комитета.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится», — подчеркнул Кадыров.

«Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учётом нововведений», — считает губернатор.

Ранее глава Чечни отказался проводить мобилизацию в регионе, заявив, что республика перевыполнила «спущенный план» на 254%, и «спецоперации» якобы уже приняли участие 20 тыс. ее жителей.



10:00 В Красноярском крае пытались поджечь один из военкоматов. Все подробности читайте здесь.

09:38 Власти РФ решили еще раз повысить тарифы ЖКХ в 2022 году — с 1 декабря. Ранее расценки выросли 1 июля (в зависимости от регионов).

Более того, тарифы будут проиндексированы на 9%. Таким образом, за год услуги ЖКХ в среднем могут подорожать на 13−16%, опять же, в зависимости от региона. Например, в Новосибирской области из-за решений губернатора Андрея Травникова средний индекс повышения цен составил 9% вместо обещанных 5,2%, а в декабре может достигнуть 18%.

По версии Минэкономразвития, индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». Взамен федеральное правительство уверяет, что больше не будет повышать тарифы до июля 2024 года.

09:36 Толпы мужчин собираются у военкомата Иркутского района Иркутской области. (Фото «Ирсити»).





Главное на утро 24 сентября

• Минюст внес в реестр физических лиц — «иностранных агентов» новостного блогера Камикадзе Ди (Дмитрия Иванова), бывшего журналиста украинского издания УНИАН Романа Цимбалюка и бывшего автора «Радио Свобода"* Александра Кушнаря (сейчас ведет ютуб-канал Newsader).

Статус также присвоили главе профсоюза «Альянс учителей» Даниилу Кену.

• Финляндия решила ввести запрет на въезд россиян с туристическими визами, выданными любой страной, входящей в Шенгенскую зону. По словам главы МИД страны Пекке Хаависто, документ будет оформлен в ближайшие дни.

Финляндия также хочет аннулировать на границе многократные визы, выданные ее консульствами, если их обладатель собирается въезжать с туристическими целями. Въезд будет разрешен только по семейным обстоятельствам, для учебы или работы, участия в грузовых перевозках и с гуманитарными целями.

С 19 сентября въезд по туристическим шенгенским визам для россиян закрыли Польша, Латвия, Литва и Эстония.

• Погибшим во время «спецоперации» мобилизованным россиянам простят кредиты. Такой законопроект подготовили сенаторы из «Единой России». Это, предварительно, распространяется и на тех, кто получит увечья или станет калекой.

При этом сенатор Николай Журавлев говорит именно о полном «прекращении обязательств по кредитным договорам», а вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак выразился несколько иначе: «В случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдет полное или частичное гашение его кредита».

Кроме того, предлагается введение «кредитных каникул» на период службы или временное уменьшения ежемесячного платежа на этот же срок.

• Российская платежная система «Мир» и ее оператор Национальная система платежных карт (НСПК) находится под массированной DDoS-атакой, которую могли организовать и украинские киберактивисты, узнал «Коммерсант».

«В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему „Мир“, риски более чем реальны», — цитирует издание источник в одной из профильных компаний. В этом случае можно ожидать полного отказа эквайринга карт продолжительностью до нескольких часов, отметил он.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

