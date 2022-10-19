Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 228

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

17:42 Поддержка «спецоперации» в конце сентября среди опрошенных россиян снизилась до 51%. Об этом сообщил говорится в новом экспресс-исследовании проекта «Хроники», которое проводилось 29−30 сентября (имеется в распоряжении Тайги.инфо). Сразу после объявления «частичной» мобилизации 21−22 сентября этот показатель составлял 54%. В двух опросах в общей сложности приняли участие около 1,8 тыс. человек.

В июле показатель поддержки оценивался в 55%

12% опрошенных высказались отрицательно. 21% затруднился ответить, а еще 16% скзаали, что не хотят отвечать на этот вопрос.

Решение Путина о «частичной» мобилизации в сентябре, судя по результатам двух экспресс-опросов, поддержали 51−54%. «В первой волне опроса мы обратили внимание на то, что 86% поддержавших решение о мобилизации поддержали и проведение „спецоперации“», — уточнили исследователи.



«Хроники» — социологический проект политика Алексея Миняйло и его соратников.



Государственный ВЦИОМ в начале сентября оценивал поддержку «спецоперации» на протяжении полугода в 70−73% (в августе было 70%). 18% скорее не поддерживали, пишет ВЦИОМ, 12% затруднились ответить.

17:28 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, передает РИА Новости.

16:59 Российские власти снесли памятник жертвам голодомора в Мариуполе, передает РИА Новости. Люди, которые выступают спикерами на видео госагентства, утверждают, что Украина пострадала от голода в начале 1930-х меньше, чем Казахстан или Поволжье.

В 1932—1933 годах, по разным оценкам, погибли более 2 млн жителей Украины. Первым секретарем КПСС республики тогда был Станислав Косиор, который в 1935 году получил орден Ленина «за выдающиеся успехи» в области сельского хозяйства. В Украине Косиор официально признан одним из организаторов геноцида начала 1930-х годов. Решение в 2010 году вынес Апелляционный суд Киева. Были демонтирована памятная доска в его честь, переименована улица в Харькове.

В 1938 году Косиор был снят со всех постов в руководстве СССР и арестован. Утверждалось, что он входил в «Польскую военную организацию» с 1922 года. 26 февраля 1939 года его расстреляли.

Читайте также о роли Косиора в развитии Сибири

16:32 Сибирский драматург Алексей Житковский сообщил, что полиция задержала его жену Ирину у подъезда дома.

«Пять полицейских зашли к нам домой и начали обыск. Ищут доказательства моей вины непонятно в чем, — рассказал Житковский во „ВКонтакте“. — С женой у меня нет связи. Ей запретили мне звонить. Из полиции мне никто не звонил. Ранее я ни по какому делу не привлекался».

У семьи дома трое детей. Житковский публично обратился за помощью к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой.



Житковский — известный драматург из Омска. В 2017 году его пьесу о защите прав репрессированных «Лета.doc» представили в Театре. doc, а также в программе МХТ имени Чехова. Сейчас он живет в Нижневартовске.

16:20 Путин проведет заседание Совета безопасности РФ в режим видеоконференцсвязи 19 октября.

«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — сообщили в Кремле.

Планируется, что с докладом выступит зампред Совбеза, экс- президент Р Ф Дмитрий Медведев.

15:57 Российские власти закрывают на семь дней въезд гражданских лиц в Херсонскую область, заявил назначенный Путиным врио губернатора Владимир Сальдо.

Въезд будет разрешен только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний.

По последним данным, более 5 тыс. человек выехали из Херсона за два дня, и почти 40% жителей Херсонщины выехали из региона. При этом все органы власти в Херсоне уже переезжают на левый берег Днепра.

Чиновник говорит о возможном прорыве дамбы.

15:47 Более 100 мобилизованных жителей Алтайского края вернулись домой, заявил журналистам уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин.

«Сейчас много жалоб на условия размещения в Омской области. Кое-кого вернули оттуда. В Алтайском крае есть факты, когда возвращали домой призванных граждан. Я точно не могу сказать, но не ошибусь, если скажу, что более сотни таких фактов. Например, из Мамонтовского района человека призвали, которому 57 лет. К нам обратилась его жена, мы быстро оформили запрос и в результате человека вернули, он сейчас дома», — отметил Ларин.

15:39 Бюджетного субсидирования перевозок зерна не хватает, а трейдеры и экспортеры вынуждены работать вопреки трудностям. Федеральные власти должны расширить господдержку аграриев в условиях кризиса, заявил независимый муниципальный депутат из Новосибирской области на заседании Общественной палаты РФ.



Другие тезисы читайте в нашем материале.

14:55 Бронежилеты в России подорожали с 7 тыс. рублей в январе 2022 года до 135 тыс. в октябре. Об этом заявила на сессии Совфеда сенатор Людмила Нарусова.

Политик предложила ФАС обратить на это внимание. Кроме того, по ее словам, сама армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами.

Сенаторы поручили комитету по обороне мониторить ситуацию. Спикер Совфеда подтвердила рост цен: «Такое есть, надо разбираться» (цитата по РБК).

14:48 Акция против действий Кремля в Украине и мобилизации прошла в Томске. Девушка вышла на Новособорную площадь, сбрила волосы и сложила их в коробку с надписью «Нет — значит нет», сообщает Сибирь. Реалии*.

Акция обошлась без задержания.

«Не могу молчать о том, что происходит в мире и нашей стране. Это очень больно и невыносимо. Я не могу молчать. Все мужчины в моей семье имеют военно-учетную специальность и молча принимают тот факт, что нужно будет идти [на фронт]», — рассказала девушка.

t.me/sibrealii*

14:43 «Установлен факт получения взятки в 227 млн рублей бывшим заместителем министра энергетики России», заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

Имя фигуранта не называется.

14:22 «Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода, — заявил губернатор Вячеслав Гладков. — Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города».

14:12 С фасада здания Томского драматического театра убрали баннер с буквой Z. Его повесили еще в начале апреля, передает Сибирь. Реалии*.

Как писала Тайга. инфо, баннер ранее был обстрелян краской, которую полностью так и не отмыли. О том, как сейчас живут томичи, участвовавшие в акциях протеста с начала «спецоперации» читайте в нашем специальном репортаже.

13:56 Роспотребнадзор набирает сотрудников для работы на руководящих должностях в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это следует из письма руководителя службы Анны Поповой, копию которого Тайге. инфо прислали читатели. К нему приложен образец анкеты для заполнения.

Руководство территориальных органов Роспотребнадзора и подотчетных федеральных бюджетных учреждения просят предоставить «предложения по кандидатурам». «Сказали, что принимают кандидатуры от специалистов с профильным образованием независимо от стажа и опыта работы», — сообщил Тайге. инфо источник.

Ранее СМИ начали сообщать, что МВД РФ формирует из своих штатных сотрудников команды для работы в указанных регионах.

13:48 Жителей Беларуси вызывают в военкоматы «для сверки имеющихся данных», заявили в Минобороны страны. Это делается «по поручению президента», утверждают в министерстве.

«При этом вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повестками. Мероприятия военно-учетной работы носят исключительно плановый характер, их завершение планируется до конца текущего года. Еще раз обращаем внимание, что в нашей стране мобилизационные мероприятия не проводятся», — утверждают в ведомстве.

13:35 Российские власти собираются «эвакуировать 50−60 тыс. человек» из Херсонской области, заявил врио губернатора Владимир Сальдо. Это, по его словам, займет около пяти-шести дней.

В речном порту Херсона уже стоят катера, готовые переправить людей на другой берег.

13:16 «Частичная» мобилизация, объявленная президентом Р Ф Владимиром Путиным, продолжается в Новосибирской области. Хотя ранее губернатор Андрей Травников объявил об окончании ее «первого этапа».

Все подробности читайте здесь.

12:53 Военкоматы аннулировали повестки мужчинам, у которых трое детей, утверждает губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Их вернут, — сказал чиновник во время эфира на своей странице во „ВКонтакте“. — Если мы предыдущие годы декларировали, что многодетная семья для общества главная ценность, то как же так, почему в военном секторе многодетная семья — четыре и более детей. Сейчас этот вопрос урегулировали».

Ранее единороссы в Госдуме не захотели законодательно закрепить отсрочку для многодетных отцов, а также для родителей детей с инвалидностью.



12:39 Жители Херсона получают SMS-сообщения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов. Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил РИА Новости, что из-за стягивания украинских войск жителям рекомендовано покинуть город.

12:35 В сентябре инфляция в Казахстане превысила 17% и продолжает увеличиваться, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Это приводит к снижению реальных доходов граждан. Основное влияние на рост цен оказывает продовольственная инфляция, которая достигла 20%, — цитирует Токаева Orda. — Во многом это связано с подорожанием импортных продуктов питания. Для снижения нашей зависимости от импорта действует план по обеспечению продовольственной безопасности до 2024 года. Государство планирует направить на форвардное кредитование более 100 млрд тенге. Это позволит аграриям своевременно проводить весенне-полевые работы и иметь гарантированный сбыт продукции осенью».

12:10 Федеральные власти обсуждает ликвидацию госкорпорации «Роснано», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Компания фактически потеряла возможность обслуживать свои обязательства после введения западных санкций.

«Как пояснил федеральный чиновник, в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях — там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании. Такое видение перспектив „Роснано“ министр финансов Антон Силуанов описал в обращении к Владимиру Путину, уточнил собеседник, знакомый с содержанием письма», — рассказало издание.

11:50 АФК «Система» объявила о намерении выкупить 47,7% акций АО «Мэлон Фэшн Груп» у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 млрд рублей.

Закрытие сделки ожидается до конца 2022 года после получения всех необходимых регуляторных одобрений, а также выполнения других отлагательных условий, предусмотренных сторонами.

Melon Fashion Group, совместно с ее дочерними и зависимыми компаниями — один из крупнейших и быстрорастущих ритейлеров модной одежды в России, владеющий и управляющий брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela.

На конец 2021 года компания управляла 845 магазинами в городах России, Казахстана, Армении и Беларуси. Доля онлайн-продаж — 32%.

Выручка Melon Fashion Group в 2021 году достигла 37,5 млрд рублей (+49% год к году), показатель EBITDA вырос на 38% год к году и составил 8,6 млрд руб., чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей.

10:39 Очередь на жилье для военнослужащих и их семей может увеличиться из-за «спецоперации», признал забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

«37 млрд рублей выделено на обеспечение жильем, но для всей очереди эту сумму надо примерно в шесть раз умножить. Поймите правильно, откуда сегодня забрать эти средства? С гособоронзаказа на сегодняшний день забирать было бы навязчиво, не увеличивать зарплату военнослужащих? Это тоже было бы неправильным. 37 млрд выделят, это пойдет на обеспечение жильем. Я хочу говорить правду, это вряд ли очередь сократит, возможно, она увеличится», — написал в своем телеграм-канале Гурулёв.

Но по Федеральному закону №76 «О статусе военнослужащих» государство «гарантирует военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями в форме предоставления им денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений либо предоставления им жилых помещений <…> за счет средств федерального бюджета».



Главное на утро 19 октября

• Московского акциониста Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК) за акцию на Красной площади.

11 июня Крисевич вышел на площадь и сделал два выстрела в воздух из охолощенного пистолета. Затем он «выстрелил» себе в голову и упал. Перед акцией он зачитал манифест:

Как в этой тишине работы машины репрессий избавиться от страха? Сбежать? Залечь на дно? У нас есть для вас одно одно решение. <…> Государство вешает на протест стигму преступления. Заставляет нас в камерах и чатах себя представлять преступниками. Но кто оно без государственного устрашения? Ясно, что пустое место. <…> Полицейское государство! Будущее failed state! На силу и репрессии мы ответим бесстрашием! Ведь страха больше не будет! Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы.

• В Белгородской области пропал монах РПЦ Иларион (Николай Шатковский), который в соцсетях выступал против действий Кремля. С 15 октября он не выходит на связь. Знакомые рассказали, что сосед видел, как его уводили из дома силовики, передает ОВД-инфо**.

• Госсовет Крыма проголосовал за признание собственностью республики имущества иностранных государств и граждан. Решение принимали на заочной сессии.

Законопроект касается земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества иностранных государств, которые «совершают в отношении России, ее юридических и физических лиц недружественные действия». Те же санкции будут применяться и к иностранным лицам, связанным с указанными иностранными государствами, а также к гражданам, которые находятся «под контролем» иностранных лиц, независимо от места их регистрации.

• Врио главы российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил об «организованном перемещении» гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

Это решение объяснили тем, что Украина якобы «накапливает силы для широкомасштабного наступления» и что существует «непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС». Об эвакуации Херсона, который также находится на правом берегу Днепра, Сальдо пока не объявил.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.