Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 233

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация. В эфире государственного СМИ предложили убивать украинских детей.

14:56 Омский губернатор Александр Бурков признал задержки обещанных выплат мобилизованным. Без денег остались и те, кто «уже за ленточкой».

«С 17 октября начались выплаты. Действительно, бодро отчитались. Теперь смотрим — скольким начислили. Выясняется — чуть более 300 человек. Это капля в море на фоне общего количества бойцов. Многие из них уже за ленточкой, — написал в своем телеграм-канале Бурков. — Нет никакой очередности, системы. Такими темпами мы месяц будем переводить деньги. В документах на оплату — ошибки, элементарно фамилии без имени и отчества — без этого невозможно перевести денежные средства. Наши чиновники указывают пальцем на военных — они виноваты. Что делают — возвращают списки на корректировку».

«Итог всего этого — законное возмущение бойцов и их близких. Сотни обращений в мой адрес. Десятки видео в интернете. Никому не интересно, почему у чиновников и военных что-то не получается», — признал чиновник.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов признал, что семьи мобилизованных жителей республики столкнулись с проблемами при получении обещанных властями дров.

14:36 Пенсионерку Наталью Филонову отправили под домашний арест в Улан-Удэ по уголовному делу о «насилии над представителями власти». Об этом сообщила правозащитница Надежда Низовкина в своем ютуб-канале.

По версии следствия, Филонова и Низовкина были задержана на акции протеста против мобилизации 24 сентября. Их повезли в Советский райсуд Улан-Удэ на рассмотрение административных дела о повторных нарушениях закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), но в суде объявили эвакуацию. Затем их продолжили возить по городу, и в какой-то момент Филонова осталась с полицейскими одна. Тогда же, как считает следствия, пенсионера «нанесла побои сразу двум полицейским», уточнила Низовкина ОВД-инфо**.

Один из эпизодов следствие квалифицировало как насилие, опасное для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК), другой — как неопасное (ч. 1 ст. 318 УК).

14:14 Следственный комитет РФ проверит высказывание директора русскоязычного вещания госканала RT Антона Красовского с призывами убивать украинских детей. Такое поручение дал глава СК начальнику московского управления ведомства.

«В социальной сети один из пользователей обратился к главе С К России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», — сказано в релизе СК без уточнения содержания речь Красовского.

13:46 Новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев («Единая Россия») заявил, что директор русскоязычного вещания госканала RT Антон Красовский «должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона».

«Высказывание Антона Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. На мой взгляд, каждый звук этого высказывания — преступление, — написал Савельев во „ВКонтакте“. — <…> Человек, произнесший такие слова, как „топить детей“, „забивать в хату и сжечь“, на мой взгляд, предал всех нас, предал Родину, народ».

13:16 Российская администрация Херсонской области объявила о «возможности» всем оставшимся мужчинам «вступить в отряды территориальной обороны». Ранее население региона начали перевозить на левый берег Днепра.

13:05 Более 200 вакансий для специалистов по мобилизационной работе открыто в России, подсчитали в сервисе онлайн-рекрутинга HeadHunter (исследование поступило Тайге. инфо). Почти половина всего предложений приходится на Москву и Санкт-Петербург. В Новосибирске было размещено шесть вакансий.



«Среди обязанностей, перечисленных в вакансиях: осуществление воинского учета в компании, ведение мобилизационного учета, обеспечение постановки на воинский учет по месту работы сотрудника, осуществление сверки с военными комиссариатами, оповещение о поступивших повестках», — рассказали в HeadHunter.

При этом средняя зарплата по Новосибирской области для таких специалистов составила лишь 31,5 тыс. рублей. В среднем по стране — 47 тыс.

13:04 Первых мобилизованных в Республике Алтай отправили в зону «спецоперации». Регион долгое время оставался одним из тех, где не призывали жителей.

Все подробности читайте здесь.

12:18 Администрация президента РФ признала, что для победы в «спецоперации» нужно сделать всех жителей РФ «сопричастными».

«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту <…> [спецоперацию]: и „горячую“, и экономическую, и ту самую психологическую, информационную, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность», — цитирует ТАСС слова Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей. При этом он по-прежнему утверждает, что «Россия не воюет с Украиной».

Сергей Кириенко — бывший премьер-министр России и лидер партии «Союз правых сил». Сейчас — замглавы администрации президента, курирует внутреннюю политику, считает одним из идеологов нынешнего курса Кремля. Его сын возглавляет холдинг VK, контролирующий одноименную соцсеть.

12:08 Две чайки, попавшие в двигатели, стали причиной падения бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске, утверждает источник ТАСС в силовых структурах. Они могли попасть в двигатели еще на взлете самолета.

«Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — цитирует собеседника агентство.

Бомбардировщик рухнул на жилой квартал вечером 17 октября. По последним данным, погибли 15 человек, 28 пострадали. Пилоты военного самолета при этом катапультировались.

11:57 Пропагандист Антон Красовский решил извиниться за свои призывы сжигать и топить украинских детей через четыре дня после эфира. Но сделал он это так: «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого».

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей», — утверждает Красовский.

Главред RT Маргарита Симоньян ранее объявила, что телеканал останавливает сотрудничество с Красовским. Он — директор вещания RT на русском языке с октября 2020 года.

11:40 Корпорация «Русал», связанная с Олегом Дерипаской, подала иск против олигарха Владимира Потанина в Высокий суд Лондона. Требования связаны с защитой интересов акционеров «Норильского никеля».

Все подробности читайте здесь.

10:44 После телефонных звонков Шойгу своим коллегам в Великобритании, США, Франции и Турции, в которых тот предупреждал, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию, Великобритания, США и Франция, выпустили совместное заявление.

«Наши страны четко дали понять, что мы отвергаем явно ложные инсинуации России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории, — сказано в заявлении Госдепа США. — Мир видит насквозь любые попытки использовать эти утверждения как предлог для эскалации».

Главное на утро 24 октября

• Пропагандист Антон Красовский в эфире госканала RT призвал топить и заживо сжигать украинских детей. После этого его начальница, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что «останавливает» сотрудничество с ним.

«Топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали — сразу бросаешь в реку с бурным течением», — сказал Красовский в эфире, а затем призвал «забивать в смерекову хату и жечь», посмеявшись.

«Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей, — утверждает Симоньян. — На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь».

• В Перми произошел взрыв на «Пермском пороховом заводе». Погибли три человека. Также известно об одном пострадавшем.

На предприятии изготавливают, в частности, заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО и танкам, а также порох для стрелкового оружия.

• Министр обороны РФ Сергей Шойгу за день лично позвонил трем коллегам из стран НАТО. Он рассказывал им о заметке госагентства РИА «Новости» о предполагаемой «провокации ВСУ с грязной бомбой».

Российские провластные СМИ на протяжении многих месяцев тиражируют анонимные источник о, что Украина якобы готовит или собирается применить радиологическое оружие. В марте о подобном же заявляли главы МИД РФ и СВР.

• С тамбовских школьников собрали деньги на носки «Россия» для военных. Акцию провели среди восьмиклассников школы №4 и других школ в городе Рассказово.

Родители школьников купили 130 пар шерстяных носков и 10 пар перчаток. При этом в школах объявили каникулы, но учителя продолжают просить школьников участвовать в патриотических акциях, пишет 7×7.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.