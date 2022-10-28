Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 237

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

16:55 Госучреждение «Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени Рыжих» Минздрава РФ объявило конкурс на ремонт одного из этажей своего здания. В одной из опубликованных смет есть пункт «откат», который составляет 1,7 млн рублей при начальной цене контракта в 17 млн (то есть 10%). На закупку обратил внимание телеграм-канал «Время закупок».

28 октября закупка была отменена приказом руководителя контрактной службы учреждения. В качестве причины решения сказано: «В целях рационального расходования финансовых средств».

16:45 Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев извинился за своего помощника Алексея Павлова, который назвал последователь любавичского хасидизма «сектой». Он утверждал, что главный принцип его сторонников — превосходство «над всеми нациями и народами».



«В опубликованной в еженедельнике „Аргументы и факты“ статье помощника секретаря Совета безопасности РФ А. А. Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А. А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности РФ. <…> С автором статьи проведена соответствующая работа», — цитирует «АиФ» Патрушева.

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал статью Алексея Павлова о «неоязыческих культах» в Украине. Он назвал заявления помощника Патрушева оскорбительными для «миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России». Он подчеркнул, что «любавичские хасиды» и религиозное движение Хабад, являются не «сектой», а легитимной школой иудаизма и наиболее крупным движением в рамках хасидизма: «Достаточно указать на то, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду, да и сам я тоже являюсь любавичским хасидом».

Лазар сравнил высказывание помощника Патрушева с «антисемитским бредом» и «новыми перепевами старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России». Это «представляет собой огромную опасность и поэтому должно вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны», заключил главный раввин.

16:25 Постпред РФ в ООН Василий Небензя прямо на заседании Совбеза ООН решил заявить о зараженных некими вирусами боевых комарах США.

«Известно о запатентованном в США дроне, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами. Все это вызывает опасения у России. Беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний», — публично утверждает высокопоставленный российский чиновник (цитата по НТВ).

«Сегодняшнее заседание — очередная трата времени. Россия снова нас здесь собрала с одной целью — распространять дезинформацию. Мы все знаем, что все эти обвинения сфабрикованы, в них нет ни грамма доказательств. У Украины нет программы биологического оружия, что подтверждает ООН. И у США тоже нет программы биологического оружия», — отметила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

16:04 В Архангельской области на полигоне 22-летний контрактник на военном «КамАЗе» наехал на колонну срочников, передает Baza. Погибли два человека, 11 военнослужащих пострадали, утверждает телеграм-канал.

Всего в колонне было 20 военнослужащих.

15:55 В Куйбышеве Новосибирской области должны были отправить на мобилизацию очередную партию жителей. Их отпустили из военкомата из-за некоего приказа.

«Сегодня нас всех отправили домой. Никто не едет», — говорится в крупнейшем местном паблике «Новости дня Каинск Барабинск».

Все подробности читайте здесь.

15:08 Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил о завершении «частичной» мобилизации в регионе: «Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока». Что это за срок, не уточняется.

При этом еще месяц назад, 27 сентября, тот же Богомаз также говорил госагентству ТАСС об окончании мобилизационных мероприятий. «План выполнен на 100%», — утверждал он тогда.

Об окончании мобилизации заявил и глава Камчатского края Владимир Солодов: «Могу сказать, что на сегодняшний день все задачи, которые были поставлены перед Камчатским краем, выполнены в полном объеме».

14:51 Жители Новосибирска пожаловались Тайге. инфо на трудности с покупкой популярного антидепрессанта «Золофт». По данным сервиса LekVapteke, который отслеживает наличие и цены препаратов, он доступен лишь в нескольких аптеках. «Серлифт» с тем же действующим веществом пока есть во многих торговых точках.

Поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris.

«В связи с техническими проблемами на производственной площадке стороннего производителя готового продукта, временно приостановлены поставки на территорию РФ лекарственного препарата „Золофт“ (Международное непатентованное наименование Сертралин) в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 100 миллиграмм в фасовке 28 таблеток и в дозировке 50 миллиграмм в фасовках 28 и 14 таблеток», — говорится в заявлении, которое цитирует агентство.

14:35 Радикальные российские националисты из «ДШРГ Русич», которые участвуют в боевых действиях в Украине на стороне ДНР с 2014 года, публично выступили с фактическим объявлением геноцида. На него обратили внимание «ЯрНовости».

«Суть поста в том, что авторы канала считают, что украинцы неарийской внешности должны быть уничтожены, а арийской — воспитаны как „янычары и жены“, также говорят о допустимости проведения над такими детьми научных опытов», — пишет издание, отмечая, что символ отряда — «коловрат».

В посте, скриншоты которого теперь распространяются в соцсетях, в частности, звучали призыву к убийству женского населения с 10 лет и мужского — с 5 лет, в том числе «путем научных экспериментов».

Сейчас запись удалена. «Удаление поста выше (нет смысла пока в публичной ругани с союзным ресурсом) не означает смену взглядов подразделения», — сказано в сообщении ДШРГ.

Лидером «Русича» называют Алексея Мильчакова. Более того, он мог служить в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ вместе с лидером ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным, писали СМИ, намекая на возможную связь этих формирований.

14:06 В Рыбинске Ярославской области сотрудникам предприятий «Объединенной двигателестроительной корпорации» массово раздавали повестки на мобилизацию. В «Ростехе» по этому поводу выразили обеспокоенность, передает РИА Новости

Ранее сообщалось, что вечером 26 октября проходную завода «ОДК — газовые турбины» (входит в «Ростех») оцепили полицейские для вручения повесток в военкомат. Мэр Дмитрий Рудаков утверждал, что предприятие якобы уклонялось от вручения повесток, поэтому полицейские заводили рабочих прямо в автобус, чтобы расписать о получении повестки.

Кроме того, по сообщению паблика «Это случилось в Рыбинске», облавы проходили на АО «Сатурн — инструментальный завод». Также, по данным «Ъ», повестки массово вручали сотрудникам нефте-перерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС».

13:28 Священник РПЦ при проводах мобилизованных в Мариинске упрекнул людей в том, что они не посещают храмы, поэтому жители могут получить гробы. Видео опубликовал «Инцидент.Кузбасс».

«В тяжелые времена народ всегда обращался к богу. Где вы? 40 человек уходит на <…> [спецоперацию]. Где вы?! — громко говорил священнослужитель, потрясая крестом. — Храмы пусты. Кому вы молитесь, каким богам? Вы тут 90% христиан, <…> а храме никого нет. Чего вы ждете? Пока гробы придут что-ли? Молиться надо, каяться, прощения просить».

«Ты о каких гробах разговариваешь?» — спрашивают его окружающие. «Ты об этом завязывай, поп», — отметил другой.

Мужчина произносил речь перед 40 мобилизованными и их родственниками.

13:00 Траты россиян на антидепрессанты в январе — сентябре 2022 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«За девять месяцев этого года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма затрат жителей России на эти лекарства в 2022 году оказалась на 70% больше, чем в прошлом году, и достигла 5 млрд рублей», — цитирует ТАСС Центр развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

За девять месяцев 2022 года производство отечественных препаратов для терапии депрессии выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Импорт таких препаратов увеличился на 42%

Также за девять месяцев 2022 года наблюдается рост потребления в сегменте успокоительных препаратов — на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

12:40 Шестерым депутатам гордумы Хабаровска пришли повестки после срыва заседания по выбору председателя, сообщает «Октагон.Восток». Ранее перед голосованием за спикера зал покинули фракция ЛДПР и часть единороссов. Предположительно, чтобы не допустить победы членов команды экс-губернатора Сергея Фургала.

«Мне достоверно известно, что ряд высокопоставленных чиновников прорабатывал варианты использования механизма мобилизации в отношении некоторых депутатов городской думы. Речь идет о тех, кого считают оппозицией: это те, кто не ушёл посреди прошлого заседания, а намеревался завершить процедуру голосования за председателя и его заместителя. Также рассматривались другие виды воздействия на них», — цитирует издание экс-председателя гордумы Михаила Сидорова.

У депутатов забрали служебный транспорт для выполнения задач по мобилизации. Даже единороссы, которые остались голосовать за свою кандидатуру, почувствовали давление.

«Сегодня перед обедом на моё рабочее место, в городскую думу, принесли повестку для уточнения данных. В военкомате меня собирались направить на мобилизацию. Я не против неё, но есть указ президента, где прописаны критерии. Я не проходил срочную службу. В итоге меня отпустили домой», — рассказал журналистам единоросс и и.о. председателя гордумы Юрий Ягодин.

На пост председателя выдвигали кандидатуры Андрея Белоглазова от «Единой России», который недавно стал депутатом, и Дениса Куратова от «Справедливой России», члена команды Сергея Фургала. Перед голосованием зал покинули 14 человек — полный состав фракции ЛДПР, а также три человека от «Единой России», включая Андрея Белоглазова.

10:18 Оппозиция в заксобрании Алтайского края попыталась повысить стипендии студентам. Ей не хватило всего девять голосов, единороссы просто проигнорировали инициативу.

Все подробности читайте здесь.

09:12 Миллиардер Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. Гендиректор компании Параг Агравал и ее финансовый директор Нед Сигал покинули должности.

The Washington Post пишет, что Илон Маск стал владельцем Twitter поздно вечером 27 октября и уволил нескольких топ-менеджеров компании. По словам одного из источников, сделка по покупке соцсети за $ 44 млрд закрыта.



Главное на утро 28 октября

• Путин выступил с речью на «Валдае». В основном он повторял то же самое, что говорил раньше, обвиняя во всём происходящем Запад. Президент также цитировал Фёдора Достоевского, которого якобы «запрещают западные либералы», и Александра Солженицына (за цитаты он поблагодарил помощников).



Путин также ответил на вопрос, ассоциирует ли он себя с «верхами или низами». «С низами, конечно, я же с низу, — утверждает он. — <…> Очень тонко чувствую пульс того, чем живёт рядовой человек». Даже по официальной декларации Путин зарабатывает более 10 млн рублей в год, но расследователи находили различные объекты, связанные с ним и его близкими, в том числе известный дворец в Геленджике.

Более того, Путин утверждает, что за 2022 год нет вообще ничего, что бы разочаровало его в ситуации в России.

• Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы (АГС) во время мобилизации. Людей, проходящих альтернативную службу в подведомственных госорганам организациях, могут отправлять на работу гражданским персоналом в войсках, гражданский персонал ВС РФ продолжит работать на прежних местах.

Законопроект также разрешает призывать людей с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое преступление. Ограничение оставили для людей с судимостью за сексуальное насилие над детьми, по делам о терроризме, экстремизме, госизмене и ряду других.

• В городе Иваново с 25 октября проходят облавы на мужчин у торговых центров, МФЦ, автовокзалов и на предприятиях, сообщило News1Ivanovo. Губернатор Станислав Воскресенский встретился с военкомом города Максимом Ткачуком, сказал ему, что облавы на резервистов недопустимы и попросил найти все нарушения, «наказав виновных».

Очевидцы рассказывали, что мужчин от 18 до 45 лет останавливали в магазинах и на заводах люди со временными удостоверениями сотрудников «аппарата усиления» военного комиссариата Иваново, у которых были заготовленные повестки с печатями, куда вписывали имена мужчин. В них же была приписка с требованием взять суточный паек. Это противоречит порядку мобилизации, по которому повестка должна быть подготовлена для конкретного человек и вручена сотрудником военкомата.

Ivanovonews также опубликовал документ «Об оказании содействия в осуществлении мобилизационной кампании», подписанный начальником отдела МВД Иваново, в котором он по согласованию с администрацией Иваново просит подчиненных 25−27 октября выставить парные пешие посты по 61 адресу. Но в пресс-службе МВД уверяли, что сотрудники не занимаются вопросами мобилизации, добавив при этом, что работники ГИБДД «могут оказывать содействие в целях остановки авто и обеспечения безопасности сотрудников военкомата».

• Министерство обороны США не увидело в российских ядерных учениях признаков подготовки к применению тактического ядерного оружия. «Мы не видели ничего, что дало бы нам повод думать, на данный момент, что это какая-то операция прикрытия», — сказал глава ведомства Ллойд Остин.

По его мнению, Путин не принял решение о его применении: «Мы с самого начала очень ясно дали понять, что последует очень значительный ответ со стороны международного сообщества».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.