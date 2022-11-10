Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 250
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.
11:09
«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит доход подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности», — сказано в пояснительной записке.
Отметим, что трудоустраивать сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется с согласия органа опеки и попечительства, которое предоставляется работодателю в электронном виде через госуслуги.
Документ внесли единороссы Андрей Исаев, Денис Майданов, Артем Метелев, Михаил Киселев и другие.
Труд должен быть легким, не причинять вреда здоровью детей и «без ущерба для освоения
образовательной программы», утверждают авторы.
10:32 Глава Сибирского сельсовета Алтайского края Олег Боронин прокомментировал объявление о выводе войск РФ с правобережья Днепра, в том числе из Херсона, а также новое заявление МИД РФ о готовности к переговорам с Украиной «с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент».
«Да, действительно, в последние дни фраза „Россия готова к переговорам“, по моему мнению, превратилась в какую-то мантру. А мне вспомнилась другая фраза. Извините, но она очень грубая и… эээ… некорректная. Но тем не менее: „Не можешь срать — не мучай жопу“. Вот вам и „можем повторить“, — написал Боронин в своем телеграм-канале. — Россия надеется, что Украина будет выполнять гарантии по зерновой сделке лучше. Согласен. Приступайте к отводу войск. Занавес».
10:20 У мужчин, мобилизованных в Новокузнецке, осталось около 1 тыс. детей. Точное количество призванных мэр называть отказался.
Все подробности читайте здесь.
Главное на утро 10 ноября
• Российские войска будут выведены с правового берега Днепра, в том числе из Херсона, который Кремль недавно ввел в состав РФ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Решение принято под предлогом опасности окружения группировки. Он согласился с вывод «выводами и предложениями» командующего группировкой российских войск в зоне «спецоперации» Сергеем Суровикиным.
При этом 30 сентября Путин подписал договоры о принятии Херсонской, Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР в состав РФ. Он также выступил на провластном митинге под лозунгом «Вместе навсегда».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал дождаться реальных действий ВС РФ: «Пока украинский флаг не развевается над Херсоном, нет смысла говорить об отступлении РФ». Со скепсисом объявления решение воспринял и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. «Кто-то думает, что очень хитрый. но мы на шаг впереди», — утверждает он.
• Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб, по официальной версии, в ДТП. Он был одним из основных спикеров от имени властей на фоне ситуации в Херсоне.
«То [уволенный экс-главред Regnum Модест] Колеров, то Стремоусов вне игры. Странно всё это, — отметил провластный политтехнолог Марат Баширов в своем телеграм-канале. — Сдали Херсон. В такие часы лучше помолчать».
• Владимир Путин не поедет на саммит стран «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Индонезии 15−16 ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Кремль хочет избежать «потенциальной конфронтации» между Путиным и лидерами других стран из-за «спецопеации». Вместо президента РФ на саммит отправится министр иностранных дел Сергей Лавров, рассказал один из источников.
• Лефортовский районный суд Москвы арестовал 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердияна по статье о госизмене (ст. 275 УК). Он учился на втором курсе экономического факультета Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.
Что именно вменяют Вердияну, неизвестно. Но в конце октября его арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Срок истек 7 ноября, в этот же день его отправили в СИЗО.
*По версии
**По версии
***По версии
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