Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 250

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

11:09 В Госдуму РФ внесен законопроект о разрешении детям работать с 14 лет с письменного согласия родителей. Его объяснили ухудшением финансового состояния семей на фоне санкций.

«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит доход подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности», — сказано в пояснительной записке.



Отметим, что трудоустраивать сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется с согласия органа опеки и попечительства, которое предоставляется работодателю в электронном виде через госуслуги.



Документ внесли единороссы Андрей Исаев, Денис Майданов, Артем Метелев, Михаил Киселев и другие.

Труд должен быть легким, не причинять вреда здоровью детей и «без ущерба для освоения

образовательной программы», утверждают авторы.

10:32 Глава Сибирского сельсовета Алтайского края Олег Боронин прокомментировал объявление о выводе войск РФ с правобережья Днепра, в том числе из Херсона, а также новое заявление МИД РФ о готовности к переговорам с Украиной «с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент».

«Да, действительно, в последние дни фраза „Россия готова к переговорам“, по моему мнению, превратилась в какую-то мантру. А мне вспомнилась другая фраза. Извините, но она очень грубая и… эээ… некорректная. Но тем не менее: „Не можешь срать — не мучай жопу“. Вот вам и „можем повторить“, — написал Боронин в своем телеграм-канале. — Россия надеется, что Украина будет выполнять гарантии по зерновой сделке лучше. Согласен. Приступайте к отводу войск. Занавес».

10:20 У мужчин, мобилизованных в Новокузнецке, осталось около 1 тыс. детей. Точное количество призванных мэр называть отказался.

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Главное на утро 10 ноября

• Российские войска будут выведены с правового берега Днепра, в том числе из Херсона, который Кремль недавно ввел в состав РФ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Решение принято под предлогом опасности окружения группировки. Он согласился с вывод «выводами и предложениями» командующего группировкой российских войск в зоне «спецоперации» Сергеем Суровикиным.

При этом 30 сентября Путин подписал договоры о принятии Херсонской, Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР в состав РФ. Он также выступил на провластном митинге под лозунгом «Вместе навсегда».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал дождаться реальных действий ВС РФ: «Пока украинский флаг не развевается над Херсоном, нет смысла говорить об отступлении РФ». Со скепсисом объявления решение воспринял и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. «Кто-то думает, что очень хитрый. но мы на шаг впереди», — утверждает он.

• Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб, по официальной версии, в ДТП. Он был одним из основных спикеров от имени властей на фоне ситуации в Херсоне.

«То [уволенный экс-главред Regnum Модест] Колеров, то Стремоусов вне игры. Странно всё это, — отметил провластный политтехнолог Марат Баширов в своем телеграм-канале. — Сдали Херсон. В такие часы лучше помолчать».

• Владимир Путин не поедет на саммит стран «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Индонезии 15−16 ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Кремль хочет избежать «потенциальной конфронтации» между Путиным и лидерами других стран из-за «спецопеации». Вместо президента РФ на саммит отправится министр иностранных дел Сергей Лавров, рассказал один из источников.



• Лефортовский районный суд Москвы арестовал 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердияна по статье о госизмене (ст. 275 УК). Он учился на втором курсе экономического факультета Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.

Что именно вменяют Вердияну, неизвестно. Но в конце октября его арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Срок истек 7 ноября, в этот же день его отправили в СИЗО.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

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***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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