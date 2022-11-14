Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 254

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

20:51 Полная тезка жены главы Чечни Рамзана Кадырова Медни стала совладелицей «Республиканского торгового центра „Беркат“», следует из данных сервиса «Контур.Фокус». Крупнейший оптовый рынок республики в Гронзом, как раз, называется «Беркат».

В конце июне 2022 года ООО «Трейд Сити» выкупило 100% доли ООО «РТЦ „Беркат“» у Шахмомеда Кадырова, которого СМИ называли троюродным дядей Рамзана Кадырова. «Трейд Сити», в свою очередь, принадлежит Медни Кадыровой (на 99%) и Магомеду Честиеву (на 1%). Фирма «Трейд Сити» была зарегистрирована лишь в апреле 2022 года.



10 ноября 2022 года ООО «РТЦ „Беркат“» было переименовано в ООО «Торговый центр „Беркат Аргун“». И если первая компания была зарегистрирована по адресу известного рынка «Беркат» в Грозном, то ее преемницу формально перерегистрировали уже в городе Аргун.



Также в ноябре у «Берката» сменился директор. Вместо Шахмомеда Кадырова, которого называли дядей главы Чечни, должность досталась некоему Вахиту Кадирову.

На этом фоне в ноябре Путин подписал указ о присвоении Медни Кадыровой звания «Мать-героиня». Речь идет именно о жене Рамзана Кадырова, утверждает госагентство РИА Новости. Сам Кадыров утверждает, что у него 14 детей. Одна из его дочерей, Айшат, трудоустроена министром культуры Чеченской Республики, что не мешает ей числиться владелицей ООО «Фирдаус» (одноименное название носит торговый центр Firdaus в районе того самого рынка «Беркат» в Грозном). Ранее «Фирдаус» принадлежал Медни Кадыровой.

19:17 Ленинский районный суд Владимира запретил ссылки на сайты российского издания RTVi. На это обратил внимание «Довод».

Суд удовлетворил исковое заявление военной прокуратуры о блокировке RTVi, казахстанского издания NUR. KZ, «Викиновостей», а также одну из страниц на платформе Live Journal.

В списке заблокированных ресурсов названных ресурсов пока нет. Текст решения суда еще не опубликован.

«В данный момент сайт RTVI.com работает в штатном режиме и не будет заблокирован. Решение касается одного материала, а не всего сайта целиком. Пока мы не получали никаких официальных уведомлений со стороны контролирующих органов государственной власти», — заявили в редакции RTVi.

18:32 ЦИК РФ объявил запрос цен на создание «фрагментов» ГАС «Выборы» в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые Кремль ввел в состав РФ. Об этом говорится на сайте госзакупок (заявку разместило учреждение «Федеральный центр информатизации при ЦИК РФ), обратила внимание Тайга.инфо.

«Цель оказания услуг: подготовка руководителей информационных центров избирательных комиссий субъектов РФ, системных администраторов избирательных комиссий субъектов РФ, системных администраторов территориальных избирательных комиссий субъектов РФ, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области к работе с КСА ГАС „Выборы“», — сказано в документации.

Планируется подготовить 163 человека. Обучение должно пройти в феврале-марте 2023 года, а подготовка ТИКов — в марте-мае. Причем местом оказания услуги назван Краснодар.

Кроме того, ЦИК объявил запрос цен «на рабочие проекты по развертыванию комплексов средств автоматизации избирательных комиссий» ГАС «Выборы». Из документации следует, что на каждой из четырех территорий должны были разместить оборудования для системы. В частности, в Херсоне его планировалось установить на улице 295 Стрелковой дивизии, 1-А (там, по данным «Яндекс.Карт», находился апелляционный суд Херсонской области). Но в ноябре российские войска ушли с правого берега Днепра, в том числе из Херсона.

В Запорожье комплекс для ГАС «Выборы» хотели развернуть в Мелитополе на площади Победы, 4. В Луганске — на улице Карла Либкнехта, 9А, в Донецке — на бульваре Пушкина, 34.

Оба объявления являются закупками — это пока только запросы цен. Сами конкурсы планировалось объявить 1 декабря.

18:15 «И кто здесь клоун?» — так прокомментировал слова Пескова о визите Зеленского в Херсон депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Ранее пресс-секретарь Путина сказал о приезде Зеленского в Херсон, где его встречали местные жители, так: «Оставляем это без комментариев… Вы знаете, что это территория Российской Федерации».

18:07 Детские выплаты не пришли в срок родителям в Забайкальском крае, сообщает Чита.ру со ссылкой на мать одного из дошкольников. Информация подтверждается данными на сайте госучреждения «Краевой центр социальной защиты населения». Там сказано, что сроки ежемесячных выплат на детей 3−7 лет, пособия на одного ребенка и выплаты третьего и последующих детей до 3-х лет продлены до 30 ноября.

«Никогда такого не было, всегда у них установленные 3 рабочих дня на это. Детям что, обойтись теперь? Обычно у них с 12-го по 14-е, либо с 14-го по 16-е, либо с 13-го по 15-е, с 15-го по 17-е. Смотря как им начисляют. Мне объясняли, что соцзащита отправляет данные в банк, кому что начислить, а как деньги в банк приходят, то он их зачисляет на карты. На горячую линию я не дозвонилась», — рассказала собеседница издания.

Также до 30 ноября отложена государственная социальная помощь на основании социального контракта. Все эти выплаты поступают из федерального бюджета.

17:10 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «не нашим делом» видео с казнью предполагаемого бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина. Его убили кувалдой, ролик опубликовал телеграм-канал Gray Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», а признавшийся в основании частной военной компании бизнесмен Евгений Пригожин одобрил видео, назвав его «прекрасной режиссерской работой», которая, по его мнению, называется «Собаке — собачья смерть».

В Кремле утверждают, что не знают, что это за ролик и насколько он соответствует действительности.

16:36 «Российские железные дороги» просят Казахстан снизить транзитный тариф на перевозку сельхозпродукции. В переговорах участвуют власти Омской, Оренбургской и Новосибирской областей, которые граничат с республикой, пишут «Ведомости».

«Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан, что дает конкурентные преимущества Казахстану и позволяет ему вести реэкспорт российского зерна», — заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

16:14 Глава МИД Р Ф Сергей Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали, передает Bloomberg.

Представитель МИД Р Ф Мария Захарова назвала сведения мировых агентств о госпитализации Лаврова «фейком».

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — написала она в своем телеграм-канале.

16:03 Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у документального фильма «Голод». Об этом сообщил в своем телеграм-канале экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов*.

«Решение подписал замминистра „культуры“ Сергей Обрывалин. Он негодяй», — добавил Венедиктов.



«Голод» — документальный фильм Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной. Картина рассказывает о голоде в Советской России в 1920-е годы и о международной солидарности, которая помогла людям выжить. Фильм снят на средства, собранные с помощью краудфандинга.

«Голод в советской России начала XX века унес миллионы жизней, десятки миллионов людей пострадали. Но историю эту старались всячески замалчивать. Мы хотим исправить ситуацию, нам есть, о чем рассказать, есть, кого вспомнить, есть, кому сказать спасибо — за помощь, а иногда и спасение наших соотечественников», — писали авторы.

15:50 Новосибирская область заняла лишь 65 место в рейтинге регионов России по соотношению ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты. Худшая ситуация сложилась в Крыму, Калмыкии и Осетии.

Все подробности читайте здесь.

14:39 Военком Усть-Илимска Александр Елисеев, в которого стрелял местный житель, выписан из больницы. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграме.

Елисеев сказал врачам, что постарается «сделать всё, что возможно, чтобы поскорее встать в строй».

Напомним, в Елисеева стреляли 26 сентября во время мобилизации мужчин. Тогда местный житель Руслан Зинин пришел в военкомат вместе со всеми мобилизованными, взяв оружие. При выступлении военкома, Зинин начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. В какой-то момент Руслан достал обрез и начал стрелять в военкома.

Военный попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Перед выстрелом Зинин сказал призывникам: «Щас все поедем домой».

Позже стало известно, что лучший друг стрелявшего погиб при «спецоперации» в Украине в свои 19 лет в марте 2022 года, а в сентябре 2022-го брату нападавшего вручили повестку на «частичную мобилизацию».

14:05 Российские авиакомпании получат только 10 самолетов Sukhoi Superjet 100 из 19, которые обещал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

При этом только семь из 10 — это новые самолеты. По словам источника «Известий», близкого к корпорации «Иркут», которая выпускает лайнеры, поставить производителю сейчас, как пишет издание «просто нечего»: «После введения в феврале масштабных западных санкций против предприятий авиаотрасли РФ поставки комплектующих к SSJ полностью перекрыли».



В условиях дефицита импортных комплектующих и особенно двигателей Sam146 (производились совместно с французскими партнерами Safran, которые приостановили поставки) резервные детали будут нужны для летающих самолетов, а не вновь поставляемых, считает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.



Еще в апреле иркутская авиакомпания «ИрАэро», использующая Superjet, предупредила о рисках приостановки полетов. Двигатели для лайнера выпускает PowerJet, которая из-за санкций заморозила договоры с Россией. По данным не весну 2022 году, у российских перевозчиков в эксплуатации было около 150 Superjet. В Ростехе тогда уверяли, что информация о возможной остановке использования самолетов SSJ-100 в России «не соответствует действительности».

13:58 Депутат томской облдумы Галина Немцева («СРПЗП») прокомментировала заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что в регионах должен быть сформирован запас лекарств на четыре месяца.

« Минздрав РФ поручил регионам иметь запас лекарств не менее, чем на четыре месяца. По словам министра Мурашко наблюдаются задержки с поставщиками зарубежных лекарств. Не знаю как региональные власти, но люди точно правильно понимают слова министра. Сделайте запасы импортных препаратов, если принимаете их постоянно», — отметила Немцева в своем телеграм-канале.

13:40 Молитвословы подарили новосибирским мобилизованным, сообщили в местной митрополии РПЦ.

Протоиерей Виктор Гужва покрестил 55 человек, которых привезли в храм Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Щ. Им также дали иконы, крестики и «пояса с текстом 90 псалма», уточнили пресс-службе митрополии. Там подчеркнули, церковные таинства для мобилизованных по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима проходят «безвозмездно».

13:00 Норвежский производитель верхней и спортивной одежды Helly Hansen ушел из России. В конце августа новыми владельцами ООО «Хелли Хансен» вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры — генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. На это обратили внимание «Ведомости».

Компания в октябре переименована в «Ритейл РЦ», свидетельствуют данные «Контур.Фокус».

Helly Hansen входит в канадскую Canadian Tire Corporation. Там не ответили на запрос издания.

12:50 Башкирский академический театр драмы отменил спектакль «Зулейха открывает глаза» из-за высказываний автора одноименного романа Гузель Яхиной.

«Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури поддерживает специальную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине, — утверждается в заявлении театра. — Театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности. Автор романа „Зулейха открывает глаза“ Гузель Яхина заявляет, что „Новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто — разрушен“».

«В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара», — добавила дирекция.

Администрация театра говорит о «фашистах», «неонацистах» и про «восемь лет». При этом еще в 2019 году «за сценическое прочтение романа Гузели Яхиной „Зулейха открывает глаза“» театр получил специальную премию жюри фестиваля «Золотая маска».

Государственный театр возглавляет возглавляет Иршат Файзуллин.

11:50 Прокурор Бердска Андрей Кузнецов назначен и.о. зампрокурора объявленной территорией Р Ф Херсонской области. Он проработал в прежней должности чуть больше года.

Все подробности читайте здесь.

10:48 Росфинмониториг внес 60-летнюю пенсионерку из кузбасского города Осинники Елену Шарову в перечень лиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Местные СМИ называли ее подозреваемой в попытке поджога военкоматов Заводского и Центрального районов Кемерова 28 октября, но не уточняли, возбуждено ли уголовное дело.

Брошенный «коктейль Молотова» упал рядом с крыльцом военкомата. Женщину задержали на месте.

Главное на утро 14 ноября

• Минюст РФ с 1 декабря начнет публиковать персональные данные «иностранных агентов», сказано в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. Планируется распространять ФИО, дату рождения, ИНН, СНИЛС, основания для включения в реестр, даты решений о включении и исключении из реестра.

В июле Путин подписал очередной закон об «иноагентах», который обобщает все существующие и ужесточает их. Будет единый реестр сведений об «иностранных агентах» и «аффилированных» с ними лицах, к которым относятся руководители и сотрудники (в том числе бывшие) организаций — «иноагентов».

• Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР, которых ранее призвали на военную службу. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждает, что речь идет о тех, кого призвали до вхождения территорий в состав РФ.



«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России», — сказал Песков.

• Журналистка Ксения Собчак, основавшая проект «Осторожно, новости» в телеграме, рассказала, что как только у нее начались обыски, «вся команда телеграма была временно релоцирована в одну из стран ближнего зарубежья, где сейчас и находится».

«Но конечно, мы планируем всех вернуть, когда это станет возможным. Потому что наша общая позиция остаётся прежней: чтобы помогать людям в России — надо работать в России», — написала она.

Напомним, в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова было возбуждено уголовное дело. У нее тоже прошли обыски, но у нее нет никакого статуса по этому делу. В октябре она уезжала из РФ, но потом вернулась.

• Мобилизованным в подмосковном центре «Патриот», которые пожаловались на «имитацию» подготовки, угрожают уголовным делом. Об этом сообщили «Осторожно, новости». «Почему нам дается не армейский бронежилет, а вот эта дрочь китайская. Почему ребята сами покупают разгрузки, аптечки, херечки?» — говорили призванные.

Судя по опубликованному видео, в конце разговора кто-то из мобилизованных толкнул офицера. По словам очевидцев, сейчас мужчине, который разговаривал с офицером от имени коллектива и нескольким его соратникам угрожают уголовным делом. Статья не уточняется.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.