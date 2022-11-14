Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко отпустили из СИЗО

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Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко отпустили из СИЗО
14 Ноя 2022, 12:51

Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко отпустили из СИЗО под домашний арест. Ее обвиняют по ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ) из-за поста в телеграме.

Барнаульский суд изменил меру пресечения журналистке RusNews Марии Пономаренко на домашний арест, сообщило женское движение «Мягкая сила». С апреля 2022 года она находилась в СИЗО.

«Адвокат Дмитрий Шитов сообщил, что допрошена уже большая часть свидетелей, а значит — следствие по делу может быть закончено уже в этом году», — рассказали активистки.

Мать двоих детей, журналистка Мария Пономаренко провела в СИЗО полгода. Ее обвиняют по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти). Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе.

У Пономаренко двое несовершеннолетних детей, ей грозит до 10 лет колонии.

Мария Пономаренко была активисткой в Барнауле, ее штрафовали за одиночные пикеты, в том числе против изменения Конституции. На одно из заседаний по административным протоколам она пришла в суд маске «Путина в отставку», за что ее тоже оштрафовали. Затем Пономаренко работала на акциях протеста в Барнауле и Новосибирске уже как журналистка RusNews.

Закон о введении статьи 207.3 УК президент РФ Владимир Путин подписал 4 марта. С тех пор ее используют, в том числе против гражданских активистов, политиков и журналистов. Например, в СИЗО уже находятся основатель горно-алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов, главный редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев, а кузбасский журналист Андрей Новашов — под запретом определенных действий.

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