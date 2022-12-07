Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 277

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:58 В Братске некоторых школьников посадили за парты с портретами умерших военных. Их назвали «Парта героя», сообщил мэр Сергей Серебренников, который утверждает, что это «патриотический проект „Единой России“».

«Право сидеть за такой партой получают лучшие ученики школы, принимающие активное участие в жизни школы, города», — отметил Серебренников.

Чиновник опубликовал фотографии, на которых дети сидят за партами в школах №39 и №19. На столы наклеены портреты Петра Терешонка, погибшего во время «спецоперации» в Украине, и Богдана Деревицкого, убитого в Сирии в 2017 году.

12:45 Власти РФ рассматривают три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть, утверждают «Ведомости» со ссылкой на источники. Страны Евросоюза, G7 и Австралия ранее установили цен на импорт российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Первый вариант — это полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничения. В этом случае поставки будут блокировать даже, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет та, которая поддержала санкции.

Второй вариант — это запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий — введение индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

Но ни один из вариантов до сих пор не одобрен, рассказали источники. Вопрос должны были обсуждать у Путина еще 6 декабря.

12:10 Спрос на персонал в Новосибирской области снижается на протяжении последних двух месяцев. В ноябре по сравнению с октябрем число открытых вакансий уменьшилось на 2,6%, в октябре относительно сентября падение спроса составило 1,8%.

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh. ru, наиболее значимо число вакансий снизилось в сферах «Добыча сырья» (-18,2%), «Госслужба, НКО» (-11,4%), «Рабочий персонал» (-8,4%), «Транспорт, логистика» (-7,9%), «Банки, инвестиции, лизинг» (-7,4%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-7,2%), «Медицина, фармацевтика"(-7%), «Строительство, недвижимость» (-6,2%).

По Сибири в целом за последний месяц количество активных вакансий также снизилось на 2,1%.

10:25 Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер» для участия в «спецоперации», узнала Baza. Представители наемников приехали для вербовки в тюменскую ИК-2, где находится военнослужащий. Но пока его не взяли.

25 октября 2019 года на территории воинской части №54160 в закрытом забайкальском поселке Горный произошла стрельба. По версии следствия, 20-летний рядовой Шамсутдинов расстрелял 10 сослуживцев, восемь из которых погибли.

К трагедии могли привести неуставные отношения в части. В день убийства военнослужащие пообещали «опустить» солдата, говорил он. Минобороны Р Ф называло заявления Шамсутдинова «ложью».

Ранее Рамиль Шамсутдинов признал вину. Среди его жертв были унижавшие его, вымогавшие деньги и пытавшиеся «опустить».

Суд присяжных признал Шамсутдинова виновным. Его приговорили к 24,5 годам колонии строгого режима.



Главное на утро 7 декабря

• Горсуд Санкт-Петербурга признал движение «Весна» «экстремистской организацией».

«Мы планируем его обжаловать, а это значит, что в законную силу оно не вступит. Дополнительных рисков для наших читателей и сторонников пока что нет. — заявили в организации. — Обвинения против нас абсурдны. Не секрет, что мы всегда выступали за мирный протест с целью демократических реформ, основанных на идеях свободы и принципах верховенства права. Мы действовали и будем действовать в рамках Европейской конвенции о правах человек, всегда рассматривая граждан и их благо как основную цель».

Активисты планируют продолжить работу и дальше выступать за мир.

• Минобороны Р Ф сообщило, что «в результате переговорного процесса» с Украиной из плена возвращены 60 военнослужащих.

• Три россиянки попали в список 100 самых влиятельных женщин года по версии BBC. Там оказались певица Алла Пугачева, главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова* и художница Саша Скочиленко, арестованная по делу о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК).

Скочиленко, напомним, вменяют то, что она заменяла ценники в магазина на листовки против «спецоперации» — за это она находится в СИЗО с апреля 2022 года, последний раз суд продлил ее арест до апреля 2023-го.

Также в список BBC попали восемь украинок, среди которых — Елена Зеленская, супруга президента страны.

• Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев утвердил в администрации президента список вопросов, которые членам СПЧ нельзя задавать Путину на встрече 7 декабря, сообщили «Вёрстке» на условиях анонимности два члена СПЧ.

К «запретным» отнесли темы закона о «фейках» об армии, по которому преследуют журналистов, политиков, активистов и самых обычных людей, а также протесты матерей мобилизованных, плохое оснащение солдат и казни бывшего бойца «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина. По словам одного из собеседников «Вёрстки», Фадеев назвал их «мелочью и частным случаем».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.