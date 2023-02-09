Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 341

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:59 Госдума РФ приняла закон, по которому пересекать границу на грузовиках для международных автоперевозок можно будет только по предварительной электронной записи.

Правительство установит перечень пунктов пропуска через границу.

Эти поправки внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («ЕР»). Хотя изначально его законопроект касался всего автомобильного транспорта, в том числе личного. Но после огласки, в том числе в государственных информагентствах, Москвичев заявил, что изменения касаются только грузовых коммерческих перевозок.

Планируется, что новый порядок пересечения границы вступил в силу с 1 марта 2023 года и будет установлен до 1 марта 2024 года.



17:32 «Роскосмос» уволил Ивана Сафронова с поста советника главы госкорпорации, передает ТАСС. Ранее бывшего журналиста «Коммерсанта» приговорили к 22 годам по делу о «госизмене».

Сафронова задержали в июле 2020 года и отправили под арест. Утверждалось, что он якобы передал чешским спецслужбам секретные данные и преследование не связано с его журналисткой работой. Но фактически «госизмена», по мнению обвинения, заключалась в пересказе иностранному журналисту нескольких статей, которые есть в открытом доступе.



Осенью 2021 года следователь ФСБ по его делу, полковник Александр Чабан лишил Сафронова возможности переписываться с родными и друзьями. Еще раньше он предлагал журналисту позвонить матери в обмен на «контакт со следствием». В тот день, по словам адвоката, Сафронов отказался продолжать разговор с Чабаном и сказал, что «это он следователю не простит».

Иван Сафронов отрицает свою вину.



17:25 В Новосибирске не стали переносить торжественное открытие нового терминала аэропорта «Толмачёво», несмотря на трагедию с обрушением дома после взрыва газа. Планируется, что в нем дистанционно примет участие Путин. Трансляцию ведет областной госканал «ОТС».

Терминал построен структурой турецкой компании Ant Yapı. Общая стоимость объекта оценивается в 18 млрд рублей. Однако за одной из ключевых строек региона тянется шлейф судебных дел, узнала Тайга. инфо. Местный субподрядчик больше года пытается получить деньги за работу и забрать дорогостоящую технику и материалы с площадки. Строители подозревают холдинг в фальсификации документации и подали заявление в СК.

16:22 Прокурор запросила 11 месяцев исправительных работ для кузбасского журналиста Андрея Новашова, которого обвиняют по ч. 1 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) из-за репоста чужой статьи о Мариуполе.

Кроме того, гособвинитель потребовала запретить Новашову 2 года размещать материалы в интернете.

Андрей Новашов полностью отрицает вину.

В качестве свидетелей обвинение представляло предпринимателя и активиста «Национального освободительного движения» («НОД») Александра Башмакова и безработного Евгения Устянина. Первый заявил, что дает показания по делам об экстремизме «два-три раза в год» (в частности, его использовали по делам кемеровского блогера Максима Лаврентьева из «Не будь инертным» и оппозиционного политика Вячеслава Чернова). Второй утверждал, что увидел посты Новашова «ВКонтакте» и сообщил о них своему знакомому по имени Стас, который работает в МВД. Лингвистическую экспертизу постов журналиста во «ВКонтакте» готовила сотрудница УФСБ по Кемеровской области.

16:11 В Улан-Удэ отменили концерт Дианы Арбениной, которая высказывалась против «спецоперации», обратили внимание «Люди Байкала». Ее группа «Ночные снайперы» должна была выступить 21 февраля в ночном клубе Club 69.

С сайта «Ночных снайперов» информацию оконцерте удалили. Ближайшие выступления запланированы на 22 и 23 февраля в Чите.

15:40 Глава Бурятии Алексей Цыденов («ЕР») купил себе ковер с портретом Путина на «международной ярмарке» в Улан-Удэ. Об этом сообщили в правительстве республики.

Утверждается, что палас «монгольского производства».







14:40 Самарские мобилизованные из полка, который попал под обстрел в ночь на 1 января в Макеевке, пожаловались Путину и министру обороны Шойгу на условия службы, сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев (КПРФ).

«Самарские мобилизованные 1444 полк (тот что бомбили в Макеевке) записали видео обращение к президенту и министру обороны. Все претензии к командованию перечислять не буду, требуют проверки, — отметил Матвеев (изначально в посте было „разбомбили“, но потом слово было исправлено на „бомбили“). — Одно из них- отсутствие отметок в военных билетах, подтверждающих местонахождение и постоянные переброски подразделения, включая передовую. И соответственно — возникающий вопрос о выплатах и непонимание бойцами задач подразделения. <…> Бардак, о котором рассказывают записавшие видео бойцы, в случае подтверждения, необходимо пресекать».

Матвеев пообещал направить депутатский запрос министру обороны и в военную прокуратуру.

13:05 Казахский уголь наращивает рынки

Россия осталась крупнейшим импортером угля из Казахстана в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики республики за январь-ноябрь, передает EnergyProm.

В РФ экспортировали те же 17,2 млн тонн, что и годом ранее. При этом в цене объемы поставок уменьшились с 207 млн долларов до 199 млн.

В то же время резко выросли поставки казахстанского угля в Европу. Польша нарастила импорт с 77 тыс. тонн до 1,2 млн тонн, Кипр — с 27,5 тыс. тонн до 752 тыс. тонн.

Объем экспорта в страны за пределами бывших и нынешних членов СНГ вырос с 90,9 млн долларов до 572 млн долларов. Он в два раза превысил совокупный экспорт в РФ, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Украину, Таджикистан и Армению.

Energyprom.kz

12:50 ЧВК «Вагнер» перестала набирать заключенных на «спецоперацию», заявил ее основатель Евгений Пригожин.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — цитирует Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд».

11:56 Холдинг олигарха Владимира Потанина «Интеррос» заявил, что подконтрольные ему платформа «Атомайз» и Росбанк провели «первую в России сделку с цифровыми финансовыми активами на золото с использованием цифрового рубля».

«Участники сделки обменялись токенизированным золотом с помощью блокчейна. Это обеспечивает безопасность и бесперебойность процесса», — утверждает пресс-служба «Интерроса».

11:20 Рубль падает по отношению к доллару США и китайскому юаню на Московской бирже на старте торгов 9 февраля.



Доллар уже торгуется на отметке 72,59 рубля (+29,25 копеек к закрытию 8 февраля), юань — 10,71 рубля (+4,5 копейки).

Евро уже торгуется выше 78 рублей — впервые с 25 апреля.

«Рубль взял курс на снижение на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала», — пишет «Интерфакс».

Главное на утро 9 февраля



• Журналисты-расследователи из разных российских изданий получили доступ к документам Главного радиочастотного центра (ФГУП «ГРЧЦ») после того, как хакерская группировка «Киберпартизаны» взломала внутреннюю сеть и выкачала более двух терабайтов документов и писем сотрудников учреждения. Из них следует, что «ГРЧЦ» играет ключевую роль в слежке за россиянами и блокировке СМИ, пишет доносы на потенциальных «иноагентов», цензурирует запросы в «Яндексе» о «спецоперации» и Путине, а также акциях протеста.



Именно после «справок» «ГРЧЦ» Минюст РФ признавал людей «иноагентами», но список потенциальных кандидатов до сих пор гораздо больше, чем официальный реестр. Например, в нем есть тезки депутатов Госдумы от КПРФ Нины Останиной и Валерия Рашкина, депутатов Госдумы от «Единой России» Адальби Шхагоева и Анатолия Выборного, депутата Госдумы от Партии Роста Оксаны Дмитриевой, депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко»), пропагандистки Анны Шафран (экс-соведущей Владимира Соловьева) и даже телеканал «Царьград»,

«ГРЧЦ» пользуется защищенным мессенджером «Кабинет оперативного взаимодействия» для общения с силовиками, «чтобы ускорить время реагирования и принятия мер по различным нарушениям, митингам». Там несколько чатов, в которые сотрудники «ГРЧЦ» пишут обзоры «протестных настроений», доносы на аккаунты неугодных «лидеров общественного мнения», публикуют ссылки на «экстремизм» и «иностранное вмешательство». По данным на июль 2022 года, число пользователей мессенджера «Кабинет оперативного взаимодействия» составляло почти 1 тыс. человек, среди которых сотрудники Роскомнадзора и «ГРЧЦ», МВД, Росгвардии, Генпрокуратуры, администрации президента РФ, региональных правительств, ЦИК, ФСБ и ФСО, причем от ФСБ в системе зарегистрирован лишь аккаунт «Сотрудник Сотрудник».

Кроме того, в 2021 году РКН подписал контракт на концепцию системы для анализа изображений и видео «Окулус», пишет Медиазона*. Система должна анализировать по 200 тыс. картинок в сутки. Среди утекших документов журналисты обнаружили «классификатор графических сущностей» для обучения нейросети «Окулус» поиску оскорблений Путина. Классификатор делится на два типа: «оскорбительные изображения президента» и «сравнение президента с отрицательными персонажами», рассказали журналисты-расследователи из разных изданий. Среди описаний есть такие: «Путин в образе краба», «Президент в образе моли», «Президент в мусорном баке», «Президент в образе Гитлера», «Президент в образе вампира».

• Математик и бывший кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов рассказал, что пока он сженой был в Армении, на двери в их квартиру нарисовали символ Z, а рядом разбросали листовки.

«Мы с Сашей съездили в Ереван. Пока летели туда, кремлевские информпомойки сделали вброс о нашей эмиграции, — отметил Лобанов. — А низкобюджетные провокаторы стали писать угрозы. Мол их кувалды и до Еревана дотянутся. Расчет понятен: бойся, не возвращайся, уезжай».

• Объединенная следственная группа (JIT) представила доклад по делу о Боинге MH17, сбитом в 2014 году на востоке Украины ракетой «Бук», передает BBC. Следователи подчеркнули, что у них есть «весомые указания на того, что Путин непосредственно участвовал в принятии решений по „Буку“, однако эти указания не достигают высокой планки полных и неопровержимых доказательств». Кроме того, расследовать его роль в катастрофе невозможно из-за президентского иммунитета (по закону Нидерландов).

Следствие также включило на пресс-конференции запись, которую назвали разговором Путина с Игорем Плотницким, руководителем ЛНР в 2014—2017 годах. Разговор, по мнению JIT, показывает, насколько Россия и лично Путин были вовлечены в действия сепаратистов в Донбассе в то время. Кроме того, следствие представило два разговора якобы с участием помощника назначенного Москвой главы Крыма Сергей Аксёнова, в которых он неоднократно говорит, что решение об отправке «Бука» в Донбасс принимает «никакой [не] генерал, никакой не министр обороны», а только «самый первый лично».

• Московский «Современник» отменил спектакль «Игра в джин» с участием 84-летней Лии Ахеджаковой. Она выступает против «спецоперации» и рассказала «Новой газете», что ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден убрать «Игру в джин» из репертуара, утверждая, что его якобы «завалили гневными письмами».

Это был последний спектакль театра с Ахеджаковой, где она работала с 1977 года. До этого сняли другие постановки.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.