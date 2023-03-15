Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 375

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

10:26 В Бурятии и Забайкалье началась забастовка сотрудников пунктов выдачи заказов Wildberries. Акция протеста проходит и в Барнауле.

Судя по сообщениям местных пабликов и СМИ, речь уже может идти о десятках филиалов компании.

09:53 В Кемеровской области вводят единовременные выплаты для новых участников «спецоперации». По 100 тыс. из регионального бюджета пообещали сотрудникам Росгвардии, если те поедут в зону боевых действий.

Еще по 200 тыс. хотят дать тем, кто добровольно подпишет контракт с Росгвардией для участия в «спецоперации», сообщил губернатор Сергей Цививлёв в своем телеграм-канале.



Главное на утро 15 марта

• В Воронежской области началась новая волна вручения повесток в военкомат. Об этом сообщило региональное правительство.

Чиновники уверяют, что «единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах». Причем повестки будут вручать и по месту жительства, и по месту работы.

Такая же информация поступила из Красноярска и Пензенской области. Военкоматы начали новый набор добровольцев на «спецоперацию», сообщили «Вёрстке» источники в силовых структурах и нескольких региональных администрациях.

• Российский истребитель Су-27 утром повредил над Черным морем американский разведывательный беспилотник MQ-9 в международном воздушном пространстве, заявил штаб ВВС США в Европе и Африке. Утверждается, что сначала два Су-27 сбросили на него топливо, а затем один из них повредил пропеллер аппарат, вынудив американских военных посадить его на воду.

Минобороны РФ утверждает, что беспилотник упал сам «в результате резкого маневрирования»: «Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования».

• Московское отделение КПРФ исключило из партии депутата Мосгордумы Евгения Ступина. В качестве оснований назвали подписанное им 24 февраля 2022 года письмо социалистов и коммунистов против «спецоперации», предоставление положительной характеристики в уголовное дело арестованному Илье Яшину* и голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина («Единая Россия»).

На заседании был даже первый зам Геннадия Зюганова в КПРФ Юрий Афонин, который «активно лоббировал» исключение Ступина, отметил он. Также за исключение проголосовал бывший лидер московских коммунистов Валерий Рашкин, лишенный мандата Госдумы после уголовного дела о незаконной охоте.

• Власти шантажировали директора Московского художественного театра имени Чехова Константина Хабенского тем, что могут отобрать у учреждения 29 броней от мобилизации, если тот не уволит выступивших против «спецоперации» актеров Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву. Об этом они сами рассказали журналистке Катерине Гордеевой*.

Сначала Хабенский предложил актерам «побыть в творческом отпуске», но уже на следующий день он перезвонил и попросил уволиться. «К сожалению, я сделать ничего не могу, вам нужно уволиться. Или они у меня заберут бронь на 29 человек», — процитировала слова Хабенского Васильева. «Ему намекнули, что бронь с них будет снята», — добавил Назаров.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

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