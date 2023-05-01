Начальник «пыточного» СИЗО в Иркутской области пошел под суд

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Бывший начальник ангарского СИЗО-6 Алексея Иванова предстанет перед судом. Его подчиненных обвиняют в жестоких пытках, но его самого подозревают в получении взятки от заключенного, который сотрудничал с администрацией.

Уголовное дело экс-начальника СИЗО-6 дошло до суда. Его обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), сообщили в СК РФ по Иркутской области.

По сведениям Тайги.инфо, речь идет о подполковнике Алексее Иванове.

«По версии следствия, в 2021–2022 годах начальник СИЗО-6 получил от заключенного имущество общей стоимостью 55 тыс. рублей, за незаконные действия, выраженные в послаблении установленного режима содержания и беспрепятственные организации ему краткосрочных личных конфиденциальных свиданий с другими заключенными», — считают в СК

По сведениям Тайги.инфо, заявление о преступлении Иванова подал заключенный Александр Бункин. Он говорил, что сотрудник ФСИН пообещал ему условно-досрочное освобождение в обмен на ремонт канцелярии штаба СИЗО.

«Примерно в феврале 2021 года меня вызвал Иванов и сказал, что нужно купить стройматериалы, что [нужно] отремонтировать [помещение] <…>, и, если я это сделаю, то меня освободят по УДО и дадут поощрение. Также я смогу пользоваться спортзалом сотрудников, — говорилось в адвокатском опросе Бункина. — Я согласился, так как очень хочу на свободу к своей семье. Он [Иванов] передал мне список стройматериалов, по которому я с помощью интернета приобрел на сайте „Леруа Мерлен“ и доставил сюда. <…> Сумма составила около 45 тыс. рублей».

Бункин оплачивал все через банковскую карту, но так и не получил УДО. После того, как его обманули, он обратился в Следственный комитет.

Другие заключенные знали Бункина как «Буню». Он был подозреваемым по громкому делу о пытках тувинца Тахиржона Бакиева в иркутской ИК-6, над которым издевались для дачи нужных следствию показаний против заключенных ангарской колонии №15, где в апреле 2020 года прошла акция протеста, которая была жестоко подавлена. Но в 2021 году его перевили в свидетели.

Ранее были арестованы замначальника отдела режима надзора СИЗО-6 Дмитрий Бароян и начальник смены первого режимного корпуса СИЗО-6 Василий Луковский. Их подозревают в насилии над заключенными ангарской ИК-15, которых в апреле 2020 года вывезли в ангарское же СИЗО-6. Барояна и Луковского обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и насильственных действиях сексуального характера группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК).



Об аресте Василия Луковского, который, по словам заключенных, пытал их под песню «Василиса» Ильи Зудина, стало известно только осенью 2021 года. Барояна задержали лишь в марте 2022-го. Заключенные СИЗО-6 говорили, что Луковский избивал их киянкой и полипропиленовой трубой, а также мог давать распоряжения о пытках «разработчикам» (заключенным, которые сотрудничают с администрацией). Срок ознакомления с материалами по их делу был продлен до ноября 2022 года. По последним данным, дело пока не передали в суд, а Луковского отпустили из СИЗО под домашний арест.

Напомним, в апреле 2020 года осужденных вывезли из ангарской колонии после акции протеста и массово пытали в других учреждениях ФСИН — их заставляли оговорить себя в «бунте» и дать показания против других. Только почти через год было возбуждено несколько уголовных дел о сексуализированном насилии над заключенными. Сотрудники ФСИН проходят по ним отдельно от «разработчиков» — тех заключенных, которые могли пытать арестованных из ангарской колонии. О промежуточных итогах всех дел читайте в нашем спецпроекте.

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