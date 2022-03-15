Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 11

© Диана Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Демарш на «Первом канале».

15:51 Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба попросил не вызывать его в сборную России по футболу из-за ситуации в Украине, где у него проживают много родственников, заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

15:41 Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за Украины. В четвертый пакет санкций вошли новые ограничения на торговлю, в частности прекращение импорта в ЕС российских стали и железа, а также предметов роскоши.

Также устанавливается запрет на новые инвестиции в энергетику РФ, поставку технологий или оборудования, а также предоставление услуг для разведки, добычи или переработки энергоносителей.

15:32 АО «Украинская железная дорога» начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине. Предварительно, это около 3 тыс. штук из 15 тыс., которые принадлежат 250 российским компаниям, говорится на сайте перевозчика.

«На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть Россия, — уточнили в компании. — <…> Хотя есть компании, которые точно принадлежат России. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже более 3 тыс. вагонов».

Украинских вагонов в России всего 482, отметил перевозчик.

15:03 Количество объявлений о сдаче квартир в Москве с 24 февраля выросло на 40%, сообщил Forbes руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.

Тенденцию объяснили тем, что часть собственников решила отложить продажу квартир из-за неопределенности, а доходы некоторых арендаторов снизились и расторгли договоры.

14:59 В Новосибирске продолжает резко дорожать инсулин. Ранее жители пожаловались на перебои.

14:49 Ведущая НТВ Лилия Гильдеева, работавшая на телеканале с 2006 года, уехала из России и написала из-за границы заявление об увольнении.

«Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление», — цитирует ее тг-канал Varlamov News.

На НТВ Гильдеева вела программу «Сегодня». В первые семь лет работы, до 2013 года, ее соведущим был Алексей Пивоваровов.

14:28 СК начал доследственную проверку в отношении редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая устроила акцию протеста в прямом эфире, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Доследственная проверка не дает оснований для задержания и лишения свободы», — отметил адвокат Павел Чиков.

14:16 Спрос на лекарства в Новосибирске с начала марта вырос почти на 40%. Запасов импортных препаратов хватит на 44 дня, утверждают в мэрии.

13:39 Редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, которая устроила акцию протеста в прямом эфире, до сих пор не могут найти.

«Марину Овсянникову пока найти не удалось. Она лишена свободы уже более 12 часов», — написал правозащитник Павел Чиков в твиттере.



13:07 Кондитерские изделия могут резко подорожать.

Крупные федеральные и региональные торговые сети получили уведомления от производителей кондитерских изделий с требованиями повысить отпускные цены на их товары с 15 марта. Об этом «Ведомости» пишут со ссылкой на трех ритейлеров и альянса «Восточный союз», который объединяет крупнейшие сети Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России — «Красный Яр», «Самбери» и «Слату».

Поставщики практически одновременно уведомили компании о повышении цен в среднем на 25%, причем кондитерские изделия российского производства должны подорожать сильнее, чем зарубежные, отметили собеседники издания. С 1 апреля Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, «Воздушный», Milka, Picnic и другие) уже второй раз за год хотят поднять стоимость продукции на 15−20%, Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's) — примерно на 10%. Дистрибутор Ferrero Rocher предупредил о росте цен на 20%.

А вот кондитерские изделия российских компаний подорожают сильнее. По данным представителя сети супермаркетов «Верный», компания KDV («Чио Рио») с начала года запросила увеличение закупочных цены уже на 67%. «Юнивест» (бренды Impresso, «Рошель», «Петушок», «За облака…») — на 10−30%, «Акконд» («Птица Дивная», «Отломи», «Суфаэль») — на 17−22%, «Концепция вкуса» (Delser, Jules Destrooper и Zentis) и ГК «Черноголовка» (Fantola, Савинов) — на 20%. C 21 марта на 20% повышает цены на весовые конфеты и объединение «Славянка».

12:52 Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила в правительство РФ предложения по поддержке отрасли в условиях санкций. Помимо финансовых мер, она предлагает ограничить механизмы защиты интеллектуальной собственности для налаживания «серых» поставок электронной продукции, передает «Интерфакс» со ссылкой на письмо.

АРПЭ создана в 2017 году. Среди ее задач, например, указана «за счет государственного регулирования создать в России рыночный спрос, который станет опорным для российской электронной промышленности на первом этапе стратегии развития». В состав правления, судя по сайту, входят представители iRU, «Аладдин Р.Д.», «МикроЭМ Технологии», «Зелакс», ГК «Остек» и других.

В состав правления также входит представитель московского «Байкал Электроникс» Виталий Богданов. Эта фирма должна разрабатывать процессоры «Байкал». К концу 2019 года «Байкал Электроникс» получило субсидий от Минпромторга РФ на 2,2 млрд. При этом, по данным «Контур.Фокус», выручка фирмы в 2020 году составила 13,9 млн рублей, чистый убыток — около 500 тыс.



12:47 Власти Новосибирской области решили организовать митинг-концерт «Крымская весна» 18 марта в «Локомотив-Арене». При этом единственная связанная с ним госзакупка закрыта, а вход планируется только по пригласительным от министерства культуры.

Подробнее читайте здесь.

12:10 Красноярский Роспотребнадзор выпустил рекомендации о том, как запасаться продуктами. Ведомство посоветовало не набирать лишнего и рассказало, как хранить купленное. Подробнее читайте здесь.

11:50 А президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале налоговой реформы в стране.

«Первое — начинаем налоговую реформу: вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет», — сказал Зеленский. Для малого бизнеса — первой и второй группы физических лиц-предпринимателей — уплата единого налога становится добровольной, «то есть, если можете — платите, не можете — нет вопросов», — добавил глава государства.

Кроме того, в Украине отменят проверки для бизнеса, «чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь» (цитата по РБК). Единственным условием Зеленский назвал обеспечение нормальной работы бизнеса в рамках закона.

11:20 Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых. Россия не будет экспортировать зерно в страны Евразийского экономического союза, а сахар — в третьи страны. Ограничения по пшенице, ржи, ячменю и кукурузе установлены до 30 июня, по сахару — до 31 августа.

«Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений», — утверждают в правительстве.

11:18 Япония планирует сокращать зависимость от российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ. Об этом заявил министр экономики страны Коити Хагиуда.

10:44 Начальник управления поддержания летной годности Росавиации Валерий Кудинов, который открыто рассказал журналистам о процессе перевода российских самолетов в госреестр и отказе Китая поставлять авиазапчасти в Россию, уволен. Об этому узнал «Ъ».

Кудинов рассказал на отраслевой конференции по техобслуживанию MRO Russian&CIS, что Китай отказался поставлять запчасти. Кроме того, он говорил о сложностях в техобслуживаниии самолетов из-за санкций США и Европы, а также регистрации иностранных самолетов российских компаний в госреестре (RA), что позволило бы выполнять рейсы, несмотря на отзыв сертификатов летной годности от авиавластей Бермудских островов и Ирландии.

Росавиация сразу опровергла слова сотрудника, но, не сообщила, в чем именно они были неверны. Один из источников «Ъ» опасается, что коммуникация в авиации из-за подобных «демонстративно карательных мер» может обрести черты, характерные для оборонно-промышленного комплекса: «Любая информация будет гостайной, и ни одного комментария вы [СМИ] от меня и других коллег больше официально не получите». Ситуация также может отрицательно сказаться на доверии пассажиров к безопасности перевозок.

10:23 Новосибирских школьников пытаются собрать на акцию в поддержку «жителей ДНР и ЛНР».

Десятиклассникам лицея №13 в Краснообске Новосибирского района области прислали сообщение с «предложением» поучаствовать в акции «в поддержку жителей ДНР и ЛНР». Копию предоставили Тайге. инфо читатели.

«Выйти в четверг в 900 (вероятно, в 09:00 — прим. Тайги. инфо) на площадку перед лицеем. Есть георгиевские ленты и флаги России. Построим <…> буквой ви. Снимем ролик, подберем слова, музыку», — говорится в сообщении, которое пересылала классная руководительница. Сама она затем приписала в чате: «Ребята, поднимите руки, кто будет принимать участие».

Лицей №13 возглавляет Наталья Зиновьева.

09:58 Япония вводит персональные санкции еще против 17 граждан РФ. В него вошли 11 депутатов Госдумы, включая лидера думской фракции КПРФ Геннадия Зюганова, а также владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг и родственники предпринимателя Юрия Ковальчука, считающегося близким к Путину — Кирилл, Борис, Кира, Степан и Татьяна Ковальчук.

Новые санкции включают замораживание активов на территории Японии и запрет на проведение с ними финансовых сделок.

Ранее Япония ввела санкции против 49 компаний и организаций РФ, включая АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР. В список попали президент Р Ф Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба В С Р Ф Валерий Герасимов.

Главное на утро 15 марта



• Редактор «Первого канала» Марина Овсянникова во время вечернего выпуска новостей зашла в студию с плакатом с призовом к властям РФ, который сейчас могут расценить как «дискредитацию ВС РФ» по новым статьям КоАП, поэтому мы не можем процитировать его. Также на нем было сказано: «Не верьте пропаганде. Здесь вам врут».



«Первый канал» уже поспешил назвать женщину «посторонней» и сообщил о служебной проверке из-за ее появления в кадре. Но журналисты узнали, что это была именно Овсянникова, которую полиция увезла в ОВД «Останкинский». К ней не пускали адвокатов.

• Роскомнадзор заблокировал сайт Tjournal. «Роскомнадзор прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры Р Ф от 27 февраля. Ведомство сообщило, что в материалах TJ нашли фейки о действиях ВС РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон. Мы не знаем, что это за публикации, и направили запрос в Роскомнадзор», — сказано в заявлении редакции.

• Музыкальные сервисы «Яндекс.Музыки» и VK Music сообщили, что не смогли добавить в свои каталоги последние музыкальные релизы западных исполнителей. Ранее «об ограничениях работы в России в той или иной мере заявляли Universal, Warner и Sony Music.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».