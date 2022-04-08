Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 35

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. На главного редактора «Новой газеты» напали.

11:22 Кресты цвета крови с названиями украинских городов появились в новосибирском Академгородке. На них, например, названы Буча, Мариуполь, Волноваха, Харьков, Чернигов и Херсон.

Фото читателей Тайги.инфо и vk.com/incident_nsk

11:00 Сервис доставки еды «Самокат» остановил работу в некоторых районах Новокузнецка. Курьерам предложат перейти работать на склады.

Все подробности читайте здесь.

10:32 Минфин США вывел из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное оборудование. Из страны разрешены экспорт, продажа и поставки услуг, оборудования или технологий, «необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете», передает РИА Новости.

10:29 Власти Молдавии объявили о готовности отказаться от российского газа.





10:20 США внесли российскую алмазадобывающую корпорацию «Алроса» в санкционный список. Это крупнейшая в мире подобная компания, на ее долю также приходится 90% алмазодобывающих мощностей России.

Санкции введены и против «Объединенной судостроительной корпорации», говорится на сайте Минфина страны.

Все транзакции с ними из США будут заблокированы.

Главное на утро 7 апреля



• Неизвестный напал на главреда «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в вагоне поезда.



«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону, — рассказал Муратов. — Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: „Муратов, вот тебе за наших пацанов“».

В МВД заявили, что полиция разыскивает двоих мужчин.

t.me/novaya_europe

• Страны Евросоюза согласовали пятый пакет санкций в отношении России. Среди них запрет на импорт российского угля и окончательный запрет на экспорт вооружений России. Пункт о запрете импорта нефти будет обсуждаться отдельно.

Кроме того, согласовано закрытие доступа торговым судам под российским флагам в европейские порты, а российскому грузовому транспорту запретят въезд в ЕС.



• Япония также постепенно откажется от поставок угля из России. Об этом заявил министр экономики Коити Хагиуда. В 2021 году около 11% импортного угля было из России.

• Pink Floyd выпустила первую с 1994 года песню. Она оказалась в поддержку Украины. В клипе на песню Hey Hey Rise Up звучит вокал украинского музыканта Андрея Хлывнюка, вокалиста и автора текстов группы «Бумбокс».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.