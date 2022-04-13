Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 40

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Депутаты доносят на коллег.

16:50 В редакции и квартирах сотрудников алтайской газеты «Листок» прошли обыски, сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ситуацией. У них изъяли телефоны и другую технику.

Владелец газеты Сергей Михайлов может быть задержан в Москве, уточнил он. Речь идет об уголовном деле по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Редакция пока не располагает иным подтверждение этой информации.

Ранее издателя горно-алтайского еженедельника «Листок» вызвали в прокуратуру для составления постановления по ст. 20.3.4 КоАП (призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ). Поводом стал материал, опубликованный в газете 30 марта.

Газета «Листок» принадлежит Сергею Михайлову, главный редактор — Виктор Рау, а ее издатель — ООО «ИД Листок».

15:57 «Яндекс.Музыка» удалила новостной подкаст BBC «Что это было». На это обратила Инга Кудрачева в твиттере.

«Мы получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости ограничить доступ к данному подкасту», — прокомментировала «Поддержка Яндекс. Музыки» пост.

15:42 Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов констатировал начало просадки экономики России, которая еще даже не затронула рынок.

«Один из главных на сегодня рисков — „просадка“ экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике — с другой, — признал Белоусов на заседании в Совфеде (цитата по „Интерфаксу“). — Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, — хотя она пока практически не затронула рынка труда».

«В промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах — 9−10%», — заявил первый вице-премьер.

По словам Белоусова, в частности, снизились объемы вывоза угля.

15:28 Не менее 20 журналистов убито в Украине с 24 февраля. Данные опубликовал Союз журналистов Украины. Среди погибших и российская корреспондента The Insider* Оксана Баулина.

«Журналисты, до последнего исполнявшие профессиональные обязанности», — говорится в некрологах.

15:23 Белоруссия рассматривает возможность введения безвизового въезда для жителей сопредельных стран Евросоюза.





15:20 В Новосибирске школьников свезли на фильм о сражении за Курскую дугу 13 апреля. Перед этим в чатах рассылали сообщение с угрозами о невыдаче аттестата. На мероприятии выступил мэр Анатолий Локоть.

Все подробности читайте здесь.

Фото Тайги. инфо

14:09 Гигантские портрет депутата Госдумы Виктора Игнатова («Единая Россия») и баннер с буквой Z повесили на деревянный барак с разрушающимся фундаментом в Новосибирске. Корреспондент Тайги. инфо заметил это в микрорайоне Затон.



Двухэтажный дом был построен в 1958 году, говорится в базе МинЖКХ. В здании, как сказано в карточке дома, нет горячего водоснабжения и газоснабжения. Во время капремонта в 2017—2019 годах поменяли только системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.



Тайга.инфо

13:55 Мобильное приложение Сбербанка больше недоступно в магазине Google Play для смартфонов на Android.

Там осталась только чешская версия приложения и сторонние продукты Сбера.

Ранее главное приложение банка было удалено из AppStore для айфонов.

13:40 Иностранные магазины начали блокировать платежи по выпущенным в России картам китайской системы UnionPay. Об этом рассказал «Ъ».

«Банки наличие проблемы не афишируют, но в колл-центрах, которые обзвонил „Ъ“, не стали скрывать, что невозможность оплаты — распространенное явление. На официальные запросы ни в одном из банков, выпускающих карты UnionPay в РФ, не ответили, — пишет издание. — В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне конфликта РФ с Украиной решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого и не предусматривают».

Проблемы известны и при расчете российскими UnionPay за рубежом. При этом опрошенные эксперты отметили, что повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay, то там предпочитают не вмешиваться. По последним данным, после введения санкций объем эмиссии карт этой системы, превысил 500 тыс. вместо 50 тыс. до 24 февраля.

На фоне ажиотажного спроса стоимость выпуска и обслуживания карт в России уже составляет от нескольких тысяч до более 10 тыс. рублей в год.

Фото sampi.co

13:23 России негде будет брать литиевое сырье, если Боливия вслед за Аргентиной и Чили откажется от поставок металла в страну, заявил замглавы департамента металлургии Минпромторга РФ Владислав Демидов в Совфеде. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии, — заявил Демидов. — <…> По литию проблема уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то к сожалению, литиевое сырье нам брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах».

Более того, по словам Демидова, Китай уже испытывает дефицит сырья.

Переработку лития в России ведут «Химико-металлургический завод» в Красноярске, «Новосибирский завод химических концентратов» (группы «Росатом») и ООО «ТД Халмек» (Тульская область). Литий-ионные аккумуляторы используются в мобильных телефонах, компьютерах, другой электронике и в электромобилях.

13:05 Барнаульский суд признал члена федерального бюро «Яблока» Александра Гончаренко виновным в «дискредитации» вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Но пост из соцсетей, который оказался в административном протоколе, был опубликован еще до введения этой статьи КоАП.

Все подробности читайте здесь.

12:32 Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation исключила несколько марок нефти из своего последнего тендера, включая российскую Urals, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

11:50 Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер, швейцарско-голландская Vitol Group, намерен до конца года прекратить торговлю российскими нефтью и нефтепродуктами, передает Bloomberg.

Объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», цитирует агентство представителя корпорации. Процесс отказа от торговли сырой нефтью будет завершен к концу 2022 года, если не будет иных распоряжений, добавил он.

10:40 Набережная в Томске. Фото прислали читатели Тайги. инфо через наш бот в телеграме.





10:17 Зеленые ленты в Новосибирске 13 апреля.

Предоставлено читателями

10:08 Российские рестораторы рассказали РИА Новости, что отмечают нехватку алкоголя, а также его подорожание на 20−50%. Цены на вино вернулись к прежним позициям, но стоимость крепкого алкоголя не снижается, отметили они.

Главное на утро 13 апреля



• СК РФ пообещал внимательно изучить «с точки зрения действующих законов» обращение депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева, который предложил арестовывать имущество граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по ст. 207.3 УК (публичное распространение «заведомо ложной» информации об использовании ВС РФ).



• Автомобильные аксессуары в России с начала марта подорожали в среднем на 50%. По некоторым позициям уже есть дефицит, сообщили РИА Новости опрошенные дилеры.

• Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина присоединилась к доносу своего коллеги из Мосгордумы Виктора Максимова (КПРФ) на депутата гордумы от «Яблока» Сергея Митрохина из-за его высказываний на последней сессии, обратила внимание «Сота». Ранее Митрохин напомнил о жертвах в Украине, а Максимов подал заявление на Митрохина в прокуратуру, чтобы его проверили по УК или КоАП РФ.

«Пройдет совсем немного времени — и все те, кто сегодня поддерживает происходящее в результате так называемой военной спецоперации, будут горько сожалеть», — считает Митрохин.

• Бывший замглавы «Аэрофлота» Андрей Панов предложил российским бизнесменам и топ-менеджерам «саботировать» сделки, связанные со «спецоперацией» или пропагандой, и игнорировать «Z-парады». Об этом он написал в колонке для Financial Times.

По словам Панова, он не призывает коллег «становиться мучениками или политзаключенными». «Можете громко кричать об экономической катастрофе, которая нарастает с каждой новой неделей», — цитирует его Медуза*.

• Власти Украины объявили о задержании Виктора Медведчука, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он был обвиняемым по делу о госизмене, но вскоре после 24 февраля скрылся из-под домашнего ареста в Киеве.

Медведчука не раз обвиняли в лоббировании интересов Владимира Путина на Украине. Он известен как «кум Путина».





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