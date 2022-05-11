Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 68

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

11:20 Правительство Новой Зеландии включило в санкционный список восемь российских организаций и граждан РФ.

В список были внесены официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин.

Также в списки попали 85-й главный центр специальной службы (ГЦСС) главного управления Генштаба, «Главный центр специальных технологий» Генштаба и российское «Агентство интернет-исследований», с которым связывают «фабрику троллей».



11:00 Бело-сине-белые ленточки в Барнауле. Фото от читателя Тайги.инфо.

Главное на утро 11 мая

• Участница Pussy Riot Мария Алехина уехала из России после замены оставшегося срока по «санитарному делу» с ограничения свободы на три недели в колонии. Она смогла покинуть квартиру в форме курьера Delivery Club

Активистка с третьей попытки смогла въехать в Литву через Беларуссию. Подробности опубликовала газета New York Times.

• В Ленинградской области задержали 33-летнего мужчину, который сорвал и поджег флаг с буквой Z, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МВД. Речь шла о российском флаге с георгиевской лентой в форме буквы Z и надписью «СвоихНеБросаем».

Дело возбуждено по статье о надругательстве над государственным флагом (ст 329 УК). Она предполагает до года лишения свободы.

• Компания Stanmix Holding, подконтрольная Владиславу Свиблову, договорилась о покупке у Amur Minerals никелево-полиметаллического проекта Кун-Манье в Амурской области.

• Крупнейший российский оператор дата-центров для майнинга BitRiver рассматривает возможность подачи иска к Минфину США из-за санкций, сообщает РИА Новости.



• С 24 февраля в Украине, по данным ООН, погибли 3459 мирных жителя: «1254 мужчины, 806 женщин, 76 девочек и 93 мальчика, а также 69 детей и 1161 взрослый, пол которых пока неизвестен». (Эти данные включают территории ДНР и ЛНР, где известно о 113 погибшем).



Ранены еще 3713 человек.

*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.



****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.