Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 68
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.
11:20 Правительство Новой Зеландии включило в санкционный список восемь российских организаций и граждан РФ.
В список были внесены официальный представитель
Также в списки попали 85-й главный центр специальной службы (ГЦСС) главного управления Генштаба, «Главный центр специальных технологий» Генштаба и российское «Агентство интернет-исследований», с которым связывают «фабрику троллей».
11:00 Бело-сине-белые ленточки в Барнауле. Фото от читателя Тайги.инфо.
Главное на утро 11 мая
• Участница Pussy Riot Мария Алехина уехала из России после замены оставшегося срока по «санитарному делу» с ограничения свободы на три недели в колонии. Она смогла покинуть квартиру в форме курьера Delivery Club
Активистка с третьей попытки смогла въехать в Литву через Беларуссию. Подробности опубликовала газета New York Times.
• В Ленинградской области задержали 33-летнего мужчину, который сорвал и поджег флаг с буквой Z, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МВД. Речь шла о российском флаге с георгиевской лентой в форме буквы Z и надписью «СвоихНеБросаем».
Дело возбуждено по статье о надругательстве над государственным флагом (ст 329 УК). Она предполагает до года лишения свободы.
• Компания Stanmix Holding, подконтрольная Владиславу Свиблову, договорилась о покупке у Amur Minerals никелево-полиметаллического проекта Кун-Манье в Амурской области.
• Крупнейший российский оператор дата-центров для майнинга BitRiver рассматривает возможность подачи иска к Минфину США из-за санкций, сообщает РИА Новости.
• С 24 февраля в Украине, по данным ООН, погибли 3459 мирных жителя: «1254 мужчины, 806 женщин, 76 девочек и 93 мальчика, а также 69 детей и 1161 взрослый, пол которых пока неизвестен». (Эти данные включают территории ДНР и ЛНР, где известно о 113 погибшем).
Ранены еще 3713 человек.
*По версии
**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».
***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.