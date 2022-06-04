Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 92

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Власти РФ назначили себе новых «иноагентов».

11:40 Британскую телекоммуникационную группу Truphone продадут за £1. 23% акций компании принадлежат Роману Абрамовичу, большая часть остальных — его бизнес-партнерам Александру Абрамову и Александру Фролову.

Покупателями станут немецкий бизнесмен Хакан Коч и его бизнес-партнер Пиррос Куссиос — они получат 90% и 10% акций соответственно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times.

Решение о продаже было принято после включения Романа Абрамовича в европейские и британские санкционные списки.

10:36 Крупнейший телеграм-канал, посвященный правам заключенных в Иркутской области, Anti Pytki 38, сообщил, что был заблокирован единственный аккаунт, с которого можно было управлять каналом.

«Поэтому мне придется проделать свою работу заново, на новом канале», — говорится в заявлении.



Сейчас у Anti Pytki 38 около 30 тыс. подписчиков. Автор регулярно рассказывает о людях, которых могли быть причастны к насилию в колониях и СИЗО.

10:30 В Республике Алтай продолжается давление на независимое издание «Листок», владелец которого Сергей Михайлов арестован. Силовики пришли с обысками к гендиректору этого СМИ.

Все подробности читайте здесь.

10:29 Немного зелени в Новосибирске. Фото от читателей.





09:54 В Красноярске возбуждено уголовное дело против 35-летней активистки Натальи Петеримовой, которая какое-то время прежде имела отношение к команде оппозиционера Алексея Навального. Ее обвинили в «фейках» про ВС РФ из-за сообщений «в мессенджере» (ч. 2 ст. 207.3 УК), утверждают в СК РФ по Красноярскому краю.

Судья Центрального районного суда Красноярска Иван Нарожный принял решение арестовать женщину на два месяца, рассказала она в твиттере. Из постановления суда следует, что дело возбудили еще 25 апреля, а 19 мая ее объявили в федеральный розыск.

Петеримова находится в Грузии.



Главное на утро 4 июня

• Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-«иностранных агентов» еще шесть человек. Среди них оказались известные журналисты Алексей Пивоваров (создатель youtube-канала «Редакция) и Олег Кашин.

Также СМИ-«иноагентами» решили объявить историка Михаила Соколов, художницу Юлию Цветкову, политолога Николая Петрова, а также гражданскую журналистку и активистку из Крыма Ирину Данилович. При этом Данилович ранее задержали силовики, и ее местонахождение долгое время не было известно — ее после долгих допросов в ФСБ и угроз обвинили по делу о хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК). Девушку, которая рассказывала о проблемах здравоохранения, арестовали на 1,5 месяца.

Кроме того, в реестр физических лиц, выполняющих функции «иностранного агента», внесен бизнесмен, бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, который с 2008 года живет в Лондоне.

• Под санкции Евросоюза попали председательница совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева и семья пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова: жена Татьяна Навка и его дети Николай и Лиза.

В список также внесены бизнесмен Евгений Пригожин, получивший в СМИ прозвище «повар Путина», дочь олигарха Алексея Мордашова Марина, дочь миллиардера Андрея Мельниченко Александра и бизнесмен Эдуард Худайнатов. Туда же вошли сотрудники госСМИ, которых называют «пропагандистами», а также различные военнослужащие и представители пророссийских властей в занятых войсками Херсоне и Мелитополе.

В санкционный список также включил в УАЗ и КамАЗ.

• А еще под санкции попал «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Это центральный депозитарий российского фондового рынка, который осуществляет обслуживание ценных бумаг и оказывает клиринговые услуги.

В НРД оценили санкции как «чрезвычайную ситуацию». «При осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро, — подчеркнули в компании. — <…> Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления».

• Сеть отелей Marriott приостанавливает всю деятельность в России из-за событий в Украине.

«10 марта мы поделились своим решением закрыть наш корпоративный офис в Москве и приостановить открытие новых отелей, а также все будущие проекты по развитию отелей и инвестиции в России, — говорится в заявлении на сайте компании. — Мы пришли к мнению, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России».

Marriott работает в РФ уже 25 лет. Отели сеть есть в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах.

«Более 85 наших гостиниц предоставляют жилье беженцам из Украины в соседних странах. Мы предоставили более 2,7 млн долларов США в виде финансовой поддержки на уровне отеля, сбора средств и поддержки в натуральной форме, включая пожертвования продуктов питания и предметов снабжения, организациям по оказанию помощи, работающим на местах. Marriott сосредоточен на найме беженцев: уже нанято более 250 человек в более чем 40 отелях в 15 европейских странах, и мы планируем продолжить работу. <…> Мы продолжаем присоединяться к нашим единомышленникам и миллионам людей во всем мире в стремлении положить конец нынешнему насилию и начать путь к миру», — добавили в компании.

• В ДНР и ЛНР, признанных Кремлем, заблокирован мессенджер Viber. В ЛНР его, например, назвали «частью военной инфраструктуры врага».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.